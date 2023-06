„Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé

reklama

Pojďme nejdřív aktuálně. Rusové prý vyhodili do vzduchu přehradu v Kachovce. Hodnocení „cui prodest“ se liší, co na to říkáte?

Tedy pojďme na to. Nejspíš máme všichni informace z médií. Do způsobu vedení zločinecké teroristické agrese masových vrahů z asijských stepí to zapadá. Dnes se objevilo info, že Rusové chtěli narušit přehradu jen trochu, ale opět to dopadlo jako vždycky. Parafrázuji výrok Viktora Černomyrdina… Ať už se na Ukrajině děje cokoliv, je za to ze sta procent odpovědný masový vrah a stepní Hitler Vladimír Putin. Tato odporná zrůda je dnes už srovnatelná s Josifem Stalinem či Adolfem Hitlerem. Rusko jako pohrobek říše zla SSSR se chová tak, jak má zakódováno v mentalitě. Smrt, bordel, agrese, pohrdání mezinárodním právem. Odstřelení přehrady je v rozporu s ženevskými konvencemi a za tento ohavný zločin, kterým ohrožují nejen obyvatele přilehlých oblastí, ale také ekosystémy či jadernou elektrárnu v Záporoží, by zasloužili, aby ta barbarská země hořela od Murmansku po Soči. To se samozřejmě nestane, ale o to více musejí západní země vyzbrojovat oběť. Kdo odmítá pomáhat oběti násilí, je sám zločinec. To narážím na všechny protičeské kolaboranty s vrahy od SPD přes karikaturu politiků v Trikoloře nebo jiné nelidské tupé zrůdy. Ještě dodám, že kdokoliv podporuje Rusko, zrazuje Českou republiku, naše národní zájmy a stává se stejným lidským odpadem, jako kolaboranti s nacisty.

Prezident Pavel je opatrný, pokud jde o očekávání od ukrajinské ofenzivy. Naznačuje, že je to letos poslední ukrajinská šance. Je Pavel zbytečný pesimista?

Nejsem vojenský analytik. Prezident Pavel je zkušený voják, válečný hrdina. Dívá se na věc střízlivou optikou a ví, že jedinou šancí Ukrajiny, svobodné, mentálně západní lidské země (na rozdíl od skřetí hordy asijských banditů z Ruska), je velká podpora západních zemí. Západ prosím nevnímejme čistě geograficky, ale civilizačně. Západní civilizace je tou nejlepší na planetě. Homo sapiens se ještě v člověčenství a svobodě dále nedostal. Kdo útočí na Ukrajinu, útočí na západ, útočí na člověčenství. Nezapomeňme, že ty zmanipulované duté lidské zrůdy, co otírají své špinavé kolaborantské huby o Ukrajinu, by za II. w. w. posílali sousedy do spárů gestapa a do koncentračních táborů. Sami se vylučují ze společenství civilizovaných lidí. Pavel je realista a ví, že záleží na mnoha proměnných.

Pojďme domů. Vy normálně nerad komentujete vnitrostranické záležitosti, ale jak vnímáte, že Jan Zahradil už nechce jít do EP? Takový Pavel Novotný mu pořád nadává a teď se bojí, že Zahradil bude chtít jít do české Sněmovny, což znamená, že on, Pavel, tam ZASE nebude.

Já se s kolegou Zahradilem neshodnu na velkém množství věcí. Skutečností ale je, že pro Českou republiku a naší stranu toho mnoho dobrého vykonal. Jaké budou jeho další kroky, je otázkou. U nás funguje vnitrostranická demokracie, takže pokud bude chtít do Sněmovny či Senátu, musí projít sítem nominací a jako demokrat říkám – klidně, ať se o ta místa popere. Já jej volit nejspíš nebudu, neb jsem z jiného regionu, ale třeba spolustraníky přesvědčí. Pavel Novotný se s ním rád špičkuje na sociálních sítích, já se u toho bavím. Kdyby Pavel chtěl, dá Senát ve svém obvodu v prvním kole. O tom jsem přesvědčený.

Řeší se divné zkazky kolem Jany Černochové. Že prý tak „mikromenežuje“ armádu, až chtěl Karel Řehka praštit s funkcí. Ona sama tvrdí, že měla informace o korupci, tudíž vše „hlídala“ osobně. Co o tom tak slýcháte v ODS?

Žádné divné zakázky kolem paní ministryně nejsou. Je pod stabilním tlakem ze dvou směrů. Jeden je pochopitelně klasické proxi ostřelování čehokoliv ze strany protičeských gaunerů, kterým se nelíbí její razantní postoj na straně humanity a napadené Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že se nedávno konečně podepsala smlouva s USA, bez kterých by mimochodem žádná svobodná Evropa, žádné Československo ani žádný svobodný svět neexistoval, jsou útoky na ni také z toho důvodu. Každá země má vlastizrádné zrůdy. U nás je reprezentují obskurní sebranky kolem Tomia Okamury, Trikolory, Rajchla a spol. Nezapomínám ani na už marginální komouše či rudozelené extrémisty kolem spolku Ne základnám. Druhý směr je zase od zbrojařů. V současné době, při správném a nutném navyšování rozpočtu, při dotažení akvizic, na které komunistická mlátička Metnar ani jeho předchůdci neměli sílu a odvahu, přiteče do zbrojního průmyslu velké množství peněz za opravy, údržbu, servis atd. Všichni mají více, než kdy měli, ale někteří chtějí všechno. Takhle to však nefunguje. Na paní ministryni jsou tlaky, ale ona je silná, pseudokauza kolem vztahu s NGŠ Řehkou je dávno pryč a byla jen vlhkým snem těch, co na ni útočí. Máme nejlepší ministryni obrany, jakou si v současné době můžeme přát. Je politicky silná, morálně nezpochybnitelná a rozumí tomu, co je naším národním zájmem.

Ten „slavný“ ozdravný balíček, oznámený s velkou pompou... Nicméně ministr Stanjura i další nějak „plavou“ v tom, co se tedy má konkrétně škrtat. Není to takové rozpačité, spolu s nadhodnocenými příjmy v rozpočtu?

Já jsem v tomhle ohledu dost radikální. V prvé řadě je nutné říct, že vláda převzala veřejné rozpočty tak v 10x horším stavu, než mohla reálně čekat. Chemický Ali Babiš a jeho banda holdingových podržtašek zničila prosperující zemi a dílem uplácením voličských skupin, dílem nasměrováním penězovodů do holdingu Agrofert, rozbila relativně stabilní systém veřejných financí. Z toho je těžká cesta ven. Já bych udělal minimálně v letošním a příštím roce tzv. „tupé škrty“ plošně. Bez výhrad. Že se to dotkne důchodců? No a co… volili Zemana, který za guvernéra ČNB vybral nekompetentního Michla? Volili. Volili roky ANOfert, který zničil veřejné rozpočty? Volili. Je to z velké části také jejich vina, že pro svoji slepotu a hloupost, se nechali opít rohlíkem devadesátkového mafoše a pomohli takto k destrukci rozvoje naší vlasti. Chtěl bych mnohem větší úspory a také opravdovou důchodovou reformu. Ta je možná jenom radikálním tvrdým zásahem. Ne parametrickými změnami současného neudržitelného průběžného systému.

Bylo haló kolem účasti ministra Beka na akci sudetských Němců. Vím, staré haraburdí, řeklo by se. Ale nebylo by lepší teď radši neprovokovat?

Směšná karta sudetských Němců, kterou někteří ubožáci donekonečna vytahují ven, ukazuje jediné. Mají palice vymyté bolševickou a ruskou propagandou a neuvědomují si, že sudetští Němci byli stovky let součástí naší země. Účast na akci sudetských Němců podporuji. Je nechutné – a typické pro tyto přepisovače historie – že se na jedné straně zaštiťují Mnichovem, a na druhé straně se chovají stejně, jako kolaboranti s Nágly a podporují zemi vrahů a nelidských barbarů na východě.

S tím provokováním a neprovokováním, ministr Rakušan i předsedkyně Pekarová trvají na tom, že se zrovna teď budou projednávat sňatky homosexuálů. Když se přes léto Sněmovnou musí protlačit ozdravný balíček. Není to nešikovné?

U ministra Rakušana mě to nepřekvapilo, neb si o jeho politické kompetenci nemyslím nic moc dobrého. U paní Pekarové mě to mrzí, protože ona to má v hlavě srovnané dobře. Já sám výrazně podporuji státem uznaný sňatek dospělých svéprávných osob libovolné sexuální orientace už od doby, kdy se projednával zákon o registrovaném partnerství. Ovšem naskakovat na prasácké zneužití kulturního boje za práva občanů s menšinovou sexuální orientací, které hanebně provedlo holdingové hnutí – akciovka závisti – ANO – to je politická hloupost. Jediný důvod, proč to zaměstnanci Agrofertu vytáhli, je, aby vnesli nesoulad do řad naší koalice. A to se povedlo. Všimněte si, že třeba Piráti to nijak halasně nepodporují, dokonce se zdrželi při hlasování o zařazení do programu. Když si strany vládních koalic podají ruku na to, že se tohle nebude otvírat v tomto volebním období, není chybou těch, co jsou proti, že hlasují podle svého svědomí, ale je chybou a opravdu politickým selháním, že někdo kolegy v koalici podrazil a tuto věc vytáhl. Jak říkám. U Rakušana nepřekvapí, u Markétky mrzí. Na druhou stranu odmítám také hloupý trolling části poslanců o ústavní změně. Stát se má plést lidem do života co možná nejméně, a to platí také pro uzavírání státem uznaného svazku osob.

