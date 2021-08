„Toho nemám za co chválit.“ Šlachta sezval lidi. Rozsekl zlá témata

Ve středu večer se Robert Šlachta s voliči a sympatizanty hnutí Přísaha plavil po Slapech. V neformálním prostředí vznikl i rozhovor o afghánských tlumočnících, bezpečnostních službách a Janu Hamáčkovi. Šéf hnutí, kterému průzkumy věští postup do Sněmovny, se zamyslel i nad tím, jak využít evakuované spolupracovníky z Afghánistánu.

Než jste dorazil, tak na lodi kolovala fáma, že jste cestou zabloudil. Je to pravda?

(smích) Ne, já jsem jel z Plzně, kde se mi trošku protáhla debata, protože když se lidé ptají, tak se těžko odchází. Tak to byl ten důvod. Tady bych nezabloudil, já to tady znám.

Jste spokojen s průběhem předvolební plavby?

Jsem spokojen. Vidím, že lidi se chtějí zapojit do hnutí a chtějí nám pomáhat. Vidím, že se to nabaluje. A lidi, kteří vám pomáhají, ty si nemůžete zaplatit.

Hovořil jste tady o některých aktuálních tématech, jako je Afghánistán nebo BIS a vyšetřování Vrbětic. Jak jsou pro vás jako Přísahu právě tato témata důležitá?

Jsou to hlavní věci, na které se dnes lidé ptají. Očkování a Vrbětice a s tím spojený Koudelka a to jeho ustavení nebo neustavení do funkce.

A taky se lidi pořád ptají, jestli jsme béčko Babiše, koho podpoříme po volbách, s kým půjdeme do vlády. Já jim říkám, že první jsou důležitá ta procenta ve volbách a pak se budeme bavit dál.

Vrátil bych se k tomu Afghánistánu. A zajímal by mě váš pohled na tu finální fázi, kterou sledujeme v posledních dnech. Na tu evakuaci našich lidí a způsob, jakým reagovala vláda. Co si myslíte o této misi jako člověk, který do toho má určitý vhled? Zaspala vláda, jak někdo říká?

Vhled mám, ale nemám informace. Ty mají zpravodajské služby. A vláda na základě těch informací má rozhodnout.

Mně vždycky spíš vyčítali, že jsem se rozhodnout nebál. A tohle určitě měli řešit mnohem dřív.

Myslíte že se báli, nebo že neměli informace?

No pokud je neměli, tak mají problém zpravodajské služby. Zpravodajské služby ty informace mají poskytovat, od toho jsou.

Když se politici vymlouvají, že nemají informace, tak tohle je první otázka, která má následovat. Proč se třeba na začátku covidu někdo nezeptal Hamáčka, jaké informace mu poskytly zpravodajské služby, když je má pod sebou?

Se zpravodajskými službami a jejich informacemi se musí pracovat.

Teď se bavíme, jestli rozhodnutí na poslední chvíli o přijetí „tlumočníků“, bylo správné nebo špatné. Ale to rozhodnutí, zda je přijmeme, nebo ne, to především mělo padnout už mnohem dříve.

A to rozhodnutí mělo být na podkladě informací od tajných služeb, ne nějakých dojmů. Ale my místo toho tady teď vedeme nějaké boje.

Ale já bych šel ještě dál. Když ty lidi přijmeme a mají znalost tamního prostředí, tak je zapojme, když už je tady máme. A to je to B, které se mělo říci, co dále.

Když tu akci zhodnotíme celkově. Dvě evakuační letadla přiletěla, třetí aktuálně letí. Zvládli jsme tu záchrannou misi?

To vědí asi jen zpravodajci. Protože ti vědí ty počty, kolik lidí v těch letadlech sedí a kolik mělo sedět. A také vědí, na koho jsme se v Afghánistánu neměli vykašlat a na koho jsme se nakonec třeba vykašlali.

To mohou vědět jedině zpravodajci, vojáci a lidé, co s těmi místními spolupracovali. A my ostatní se k těm informacím dostaneme až po nějaké době.

Já to řeknu velmi jednoduše: Jana Hamáčka za to pochválit, nebo zkritizovat?

Hamáčka nemám vůbec za co chválit, protože Hamáček k tomu přistupuje tak jako ke všemu celou dobu.

