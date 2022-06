„Žádná pomoc. Nic! Tělocvičny chtěl sebrat dětem.“ Pražská starostka nemlčí. Už má dost sebechvály Hřiba za uprchlíky

„Jsme jednou z nejpostiženějších městských částí z celé Prahy, co se počtu uprchlíků týče. Od primátora Zdeňka Hřiba nepřišla za celou dobu jediná pomoc, jediná snaha o koordinaci, prostě nic,“ říká starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). Pro ParlamentníListy.cz mimo jiné popsala, jak si městská část musela poradit sama, nebo proč je ráda, že krizi řeší právě premiér a šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Jak podle vás Praha zvládá příval ukrajinských uprchlíků? Komu patří chvála a komu výtka a proč?

Ruská agrese na Ukrajině vyvolala bezprecedentní uprchlickou vlnu a Česká republika je jednou ze zemí, do které míří největší počet válečných uprchlíků z Ukrajiny. V rámci České republiky je pochopitelně nejpostiženější naše hlavní město Praha. Musíme si uvědomit, že to je opravdu extrémní situace, a v tomto kontextu si myslím, že to zatím zvládáme velmi dobře, byť samozřejmě ne všechno jde úplně hladce. Jednoznačná chvála patří Pražanům, kteří se vzedmuli k opravdu obrovské vlně solidarity. Naprosto nezištně pomáhají těm nejpotřebnějším a za to jim patří obrovský dík. Velkou porci práce také udělaly neziskové organizace, jejichž pomoci si velmi vážím, a konečně je potřeba zmínit jednotlivé městské části a především jejich pracovníky v sociálních službách, kteří se na rozdíl třeba od pana primátora Hřiba (Zdeněk, Piráti, pozn. red.) na nic nevymlouvají a snaží se ze všech sil pomáhat a zvládnout tuto nelehkou situaci.

Výtky mám především k vedení hlavního města Prahy, které hlavně na začátku uprchlické krize neposkytlo jednotlivým radnicím žádnou součinnost a pouze se snaží házet vinu za vlastní nečinnost na ostatní.

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

Objevuje se kritika, že vláda nedostatečně komunikuje s městy a obcemi právě ohledně ubytování uprchlíků. A vůči primátorovi Zdeňku Hřibovi se ozývají podobné hlasy. Oprávněně?

Byl to právě Hřib, kdo před pár dny řekl, že stát musí začít přerozdělovat uprchlíky, jinak dojde v Praze ke kolapsu. Má pravdu?

Prosím vás, vždyť je to nesmysl. Žádné násilné přerozdělování nemůže fungovat, přece ty lidi nebudeme držet na nějakém místě proti jejich vůli. To přece nefunguje. Nebo si pan primátor Hřib představuje, že má vláda ty ženy a děti nahnat za nějaký ostnatý drát a tam je držet, aby se mohl na sociálních sítích chlubit, jak v Praze zvládá uprchlickou vlnu? To asi nikdo příčetný ani nemůže myslet vážně.

Drtivá většina těch uprchlíků sem neutíká proto, že hledají ekonomické výhody a štědrý sociální systém. Jsou to mámy s dětmi, které utíkají, aby sobě a svým dětem zachránily holé životy. Nechtějí tu zůstat natrvalo, chtějí zpátky domů, jen co se tam uklidní situace. Ano, je komplikovaná situace na hlavním nádraží, ale zde vidím totální selhání Hřiba a jeho kolegů z rady a ministra vnitra Rakušana (Vít, STAN, pozn. red.). Začali to řešit příliš pozdě, až když situace začala být neúnosná.

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Jak jste zmínila, byla to také Praha, na jejímž nádraží se usídlili ukrajinští a maďarští Romové, kteří čekali například na rozhodnutí českých úřadů. Vznikla diskuse, že za jejich přítomnost může maďarský premiér Viktor Orbán, který jim před lety rozdával pasy. Jakou nese vinu?

Já skutečně nevím, co maďarský premiér Orbán udělal, nebo neudělal. Podle mého názoru je jednoznačný viník současné situace Vladimir Putin, který svou bezprecedentní agresí vůči Ukrajině vyhnal ze svých domovů miliony lidí a způsobil humanitární a ekonomickou katastrofu.

A jak si vládní pětikoalice celkově vede ve zvládání uprchlické krize?

Musím říci, že jsem na našeho premiéra a některé ministry opravdu pyšná. Uprchlická krize je krize, v níž bude vždycky něco skřípat, ale jako stát se k celé té krizi na Ukrajině stavíme opravdu příkladně. Pomáháme uprchlíkům, posíláme vojenskou i humanitární pomoc, před ničím neuhýbáme, nevymlouváme se, ale stojíme jasně a pevně proti bezprecedentní ruské agresi.

Oproti tomu veřejný průzkum ukázal, že až polovina Čechů není spokojená s tím, jak se vláda snaží pomáhat s negativními dopady zdražování a inflace. Ostře se do pětikoalice pouští také opozice. Jak si vláda vede podle vás?

Vláda to má těžké. Současná míra inflace je ovlivněna jednak vnějšími vlivy, jako jsou ceny energií na světových burzách, a jednak chováním předchozí vlády Andreje Babiše (hnutí ANO, pozn. red.), která uplácela voliče a nasekala ve veřejných financích obrovské dluhy. Současná krize nejde vyřešit ze dne na den ani nějakým zázračným mávnutím kouzelného proutku. Přijde mi, že vláda se opravdu snaží. Máme cílenou podporu těch nejchudších, máme jednorázový příspěvek pro rodiny s dětmi, připravuje se opatření proti drahým energiím, stabilizují se veřejné rozpočty. Chvíli to potrvá a nebude to pro nikoho jednoduché, ale věřím, že současnou krizi zvládneme. Když si vezmu, jak se chovala vláda předchozí, jsem skutečně ráda, že tuto krizi řeší Petr Fiala (ODS, premiér, pozn. red.).

Odstartovala oprava Barrandovského mostu. Stále se objevují obavy nad dopravním kolapsem Prahy a komplikací, které opravy mohou přinést. Nechala jste se slyšet, že opravy mostu měly začít mnohem dříve. Co je podle vás zdrželo?

To se musíte zeptat pana primátora Hřiba nebo jeho náměstka Adama Scheinherra. Například životnost izolace proti vodě vypršela v roce 2018, tedy za vlády současné pirátské koalice. Proč s opravou Piráti a Praha sobě čekali další čtyři roky, to skutečně nevím. Asi měli moc práce s malováním cyklopruhů nebo nevím.

Po loňském kolapsu dopravy v Praze, který kritici přičítali právě primátorovi a nesprávnému načasování oprav, se letos ozývají stejné hlasy. Sdílíte tyto obavy?

Nejde jen o načasování, to naopak dává relativně smysl, protože vychází převážně na letní prázdniny, kdy je dopravní situace v Praze obecně klidnější. Jde spíš o to, že pan Scheinherr jako vždy absolutně ignoruje námitky dotčených městských částí, s nikým svůj postup nekoordinuje, objízdné trasy nejsou připraveny, případně na nich také probíhají opravy. Omezení takového rozsahu na nejvytíženější dopravní stavbě v Česku prostě vyžaduje profesionální práci a důslednou přípravu. A ta opět chybí. Takže ano, sdílím obavy Pražanů.

Obhájí podle vás Zdeněk Hřib na podzim svůj mandát?

To rozhodnou voliči. Nicméně se musím přiznat, že spíše než Hřibovi se věnuji tomu, abychom v podzimních komunálních volbách představili obyvatelům Prahy kvalitní program a dobrou kandidátku plnou osobností, kterým nechybí nejen nadšení, ale i zkušenosti a dovednosti k tomu, aby Praha nemusela další čtyři roky zažívat chaos a amatérismus. Nemůže si ho totiž už dovolit.



