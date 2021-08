„Zapomněli“ Američané „dojednané“ materiály a arzenál, kterých se zmocnil Tálibán? Za co? Nebezpečné úvahy Tomáše Vyorala

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Všichni, kdo se podíleli na importu Afghánců do ČR bez jakéhokoliv většinového souhlasu jejích obyvatel, jsou zločinci.“ Takto nekompromisně se komentátor Tomáš Vyoral pustil do vedoucích politiků, kteří rozhodli o přesunu spolupracujících Afghánců z jejich země do České republiky v rámci jejich záchrany před islamistickým hnutím Tálibán.

Afghánistán padl. Co říkáte na chaos, který doprovázel překotný odlet západních mocností z Kábulu?

Je to přinejmenším zarážející. Odchod amerických vojáků z Afghánistánu přeci nebyl něčím, co se rozhodlo přes noc, ale byla to dopředu plánovaná akce. Buď Američané a jejich lokajové z NATO situaci zcela podcenili, což je určitě možné, nebo – a k tomu se přikláním spíše – měl možná onen chaos svůj účel. Třeba ten, že Američané mohli ponechat, respektive oficiálně zapomenout, v onom chaosu a shonu Tálibánu určité předem dojednané materiály či arzenál. Otázkou je, oplátkou za co. To se zřejmě dozvíme až v následujících letech.

Jakou budoucnost nyní předpovídáte Afghánistánu?

Řekl bych smutnější, než by byla bez dvacetileté ničím nepodložené okupace ze strany USA. Nejsem odborníkem na Blízký východ, ale okupací způsobené rozdělení obyvatelstva na základě protálibánské a takzvaně prodemokratické ideologie může vést k dalšímu pnutí. Radikalizace protálibánských a protiamerických může být kvůli dvaceti letům přítomnosti USA větší než dříve. Pakliže si USA neodvezly veškerý vojenský kontingent, o čemž pochybuji, tak navíc může být Talibán paradoxně ozbrojenější a vybavenější než před samotnou invazí. Dílo nechtěného? Záměr?

Jaký dopad bude mít tento výsledek na vojenské renomé USA? Bude ohrožen Taiwan?

V očích širší veřejnosti obecně renomé USA mohlo utrpět, ale reálný význam tomu úplně nepřikládám. S Taiwanem v tomto případě nevnímám nějakou výraznou souvislost.

Můžeme očekávat novou migrační vlnu, tentokrát z Afghánistánu? Ohrozí přímo nás?

Vzhledem k tomu, jakými propagandistickými dojáky a HLP – hlubokými lidskými příběhy – nás krmí mainstreamová média coby Goebbelsovi pohrobci hlásné trouby režimu – to nelze vyloučit. Nicméně ani nebyla potřeba migrační vlna, aby nám tady vládní představitelé v čele s rádoby ministrem zahraničí e-e-e Jakubem Kulhánke-e-em a Andrejem Babišem za podpory drtivé většiny politické obce s pompou a sebechválou přivezli, tuším, na 170 migrantů, které nyní po orwellovsku nezvou uprchlíky, ale spolupracovníky.

„Sdílím odpor vůči ilegální migraci, ale toto nejsou ilegální migranti. Toto jsou lidé, ke kterým máme závazek. Úplně stejný závazek, jaký máme k příslušníkům české armády,“ uvedl prezident republiky Miloš Zeman na adresu afghánských tlumočníků v rozhovoru pro náš server. Souhlasíte s tímto postojem?

Lze říci, že oněch dvacet let západní koalice v Afghánistánu k něčemu nakonec bylo? Nebo se jedná o krach západní politiky „vývozu demokracie“?

O vývoz lidských práv, humanity a demokracie nikdy nešlo, jakkoliv se pod rouškou toho oni novodobí mesiáši, kvazi demokrati, humanisti, filantropové a kde co schovávají. To zaprvé. Šlo pouze a jenom o americké geopolitické a mocenské zájmy, navíc spojené s vnitropolitickými záležitostmi – utažením šroubů, kontrolou, dohledem. Na první pohled se může zdát, že celá afghánská eskapáda byla k ničemu. Z hlediska humanity, demokratizace a lidských práv zcela jistě byla. Zejména obyčejní Afghánci tak, jak je to bohužel vždy, zaplatili vysokou cenu. Ale z hlediska vojensko-průmyslového komplexu, jeho příjmů či testování zbraní, z hlediska produkce opia a narkotického byznysu, na kterém si okupanti a jejich tajné služby mohli hojit rány, z hlediska možných nerostných zdrojů, které Afghánistán skýtá, nemuselo jít o špatný podnik. Navíc šlo o precedent takzvaného „boje s terorismem“, který do budoucna ospravedlnil prakticky jakoukoliv levárnu a porušení jakýchkoliv do té doby platných zákonů, závazků a práv. Bojujeme přeci za vás za všechny proti terorismu! Samozřejmě teroristy určíme a označíme výlučně my sami, vaši dočasní šéfové, teda pardon partneři, z USA.

Školáci začnou nový školní rok trojím testováním. 1., 6. a 9. září proběhne plošné antigenní testování dětí, ministr školství Robert Plaga zároveň předvídá, že roušky zůstanou povinné na chodbách, či v šatnách. Pro děti, které se odmítnou testovat, budou povinné i v učebnách. Jde podle vás o smysluplnou operaci?

Myslím, že drtivá většina rozumně smýšlejících občanů musí vidět, že až na zanedbatelné výjimky potvrzující pravidlo, prakticky žádná operace a vládní restrikce za celou dobu oné politické pandemie PR covidu nebyla smysluplnou a skutečně zdraví prospěšnou. Jde jen o řízený chaos, který nás má zcela otupit a znemožnit nám orientaci v realitě, v níž je proti nám zaváděna nejhorší totalita v historii. Vyšinutý Aspen Instituťák Plaga, hrobař školství a bez přehánění likvidátor našich dětí, jejich vzdělání a psychického a fyzického zdraví, se měl za své zločiny proti dětem, stejně jako dvojnásobný ministr pro likvidaci zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho zkorumpovaní předchůdci Prymula, Blatný a Arenberger, už dávno zodpovídat před soudem. Největší tunel v historii ve formě bezpředmětných testů, které si v podstatě musíte udělat, abyste zjistili, že máte onen v nemalé míře bezpříznakový vir, který vyhubil chřipku, je pak jen pokračujícím divadlem. Připomínám, že v loňské sezóně poklesl v ČR počet případů chřipky na nulu, opakuji na nulu, oproti předchozí sezóně s více než 900 000 případy. To je ale prazvláštní náhodička, kterou jinak covidem opojení kvazi novináři přešli de facto mávnutím ruky.

Domníváte se, že školy zůstanou během podzimu a zimy otevřené a že v klidu proběhne prezenční výuka?

Netuším, ale myslím, že v rámci potřebného budování paniky a hysterie proběhne nějaké domácí on-line vyučování. Plus jistě dojde na segregaci očkovaných, neočkovaných – ať už formou s rouškou a bez roušky, nebo fyzického separování v některých prostorách. Všechno však bude záležet na befélu shora, který naši farizejové obdrží. Dívejme se do Německa, jehož jsme faktickou kolonií. Často se tak můžeme dozvědět, co přijde i k nám. Případně tak trochu jako pokusný inkubátor covidové totality bylo z nějakého důvodu zvoleno zřejmě Slovensko, takže určité náznaky mohou přijít i od našich východních bratrů.

V Dánsku jdou opačným směrem než u nás. Tamní ministerstvo dopravy uvedlo, že ruší povinnost roušek pro stojící pasažéry v autobusech, vlacích a v metru. Původně mělo opatření vstoupit v platnost až 1. září, Dánové se ale rozhodli vše o dva týdny urychlit v důsledku toho, že tamní ministerstvo zdravotnictví krátce předtím zrušilo doporučení o udržování metrových rozestupů na veřejnosti. Dánové mají přitom okolo tisíce nových případů covidu denně, tedy násobky těch českých. Považujete jejich přístup za rozumný? (více ZDE)

Považuji jakýkoliv přístup, který není založen na hysterii a šíření paniky a strachu z viru, který zcela pohltil chřipku, za rozumný. Ale nepřeceňoval bych to. Za dobu reálně nikdy neexistující pandemie jsme si zvykly na náladovost vlád a změny jejich plánů a restriktivních nařízení z hodiny na hodinu.

„Trápí mě třeba to, že dělám všechno možné, aby se lidé dali očkovat, a není s nima k hnutí,“ svěřil se herec a režisér Zdeněk Svěrák na Letní filmové škole dle Novinky.cz. Svěrákovo „všechno možné“ zahrnovalo například účinkování ve spotu skupiny PPF z očkovacího centra O 2 Universum. Járu Cimrmana, svůj nejslavnější výtvor, ale do kampaně za očkování nasadit nechtěl. Prý by totiž zevšedněl. Co na tuto aktivitu Zdeňka Svěráka říkáte? A je škoda, že s některými lidmi prostě „není k hnutí“?

Pan Svěrák, všechna čest jeho uměleckým počinům, by se měl věnovat právě umění, které zvládá jako málokdo, a ne se snažit „hýbat“ lidmi a účastnit se jakékoliv propagandy na jejich „výchovu“. Bohužel umělci a veřejně známé osoby jsou první linií propagandy každého režimu, ten současný nevyjímaje. Myslím, že veřejně známí lidé jeho typu by se neměli opájet mesiášstvím a přisuzovat si právo na rozum a na jedinou správnou a možnou pravdu, ale respektovat i názory a vidění světa ostatních, jakkoliv jsou vzdáleny od jejich vnímání světa.

