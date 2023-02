2034! Rok před startem elektromobility. Rajchlova temná vize. Co se stane? Buďte připraveni

„Fiala už si nevidí do úst. V předvolební debatě kritizoval Andreje Babiše, že nedělá nic s emisními povolenkami, a nyní sám přispěl k jejich zpřísnění. V listopadu zase sliboval, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat valorizace penzí a co tu máme?“ ptá se Jindřich Rajchl, advokát a předseda strany PRO.

Evropský parlament potvrdil zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. „Je to další z řady fantasmagorických nápadů evropských byrokratů a jeden z nejhloupějších v historii Evropské unie. Celá situace je postavená na naprosto nerealistických plánech, protože není v žádném případě možné zajistit, aby se od roku 2035 vyráběla všechna auta na elektřinu. Je to šílený sen, který nenajde naplnění, jen obrovské ekonomické problémy a trhy na to budou reagovat,“ varoval. Zakopaný pes podle něj netkví v tom, aby lidé jezdili na elektřinu, ale aby nezjezdili vůbec. „To je alfa a omega celého plánu – připravit lidi o osobní automobily a preferovat hromadnou dopravu,“ poznamenal. Zelenou politiku pak vnímá jako záminku.

Připomněl, že znečištění automobily tvoří jen malý podíl na emisích. „Pár tankerů vytvoří více emisí než všechna auta světa. Celá Evropa se na emisích podílí pouze osmi procenty – vším, co vyprodukuje. Boj proti změně klimatu je jen záminkou a ve skutečnosti jde o šílené konstrukty a socialistické plánování, které nikdy nevedlo k dobrému závěru. My jsme plánovali na pětiletky, Brusel plánuje na dvanácti- i patnáctiletky, ale plány má šílené. Evropská unie se skutečně transformuje v nové RVHP (Rada vzájemné hospořádské pomoci minulého režimu, pozn. red.). To není nadnesené vyjádření nebo hyperbola, ale skutečnost,“ prohlásil Jindřich Rajchl s tím, že čtyři europoslanci (tři Piráti a jeden ODS), kteří pro návrh v europarlamentu hlasovali, by se raději měli vyhnout Praze – se zlou by se potázali a lidé by je znovu do europarlamentu nezvolili.

Elektrická auta jako ohrožení českého automotivu

„Piráti byli vždy strana naprostých bláznů a je to neomarxistická ideologie. Odpovídá tomu, co Evropská unie prosazuje, nepřekvapuje mě to a doufám, že jejich hlasování přispěje k tomu, že na smetišti dějin skončí nejen Piráti, ale i celá Evropská unie. Jestli bych si něco přál, tak aby v roce 2035 nenastal konec spalovacích motorů, ale Evropské unie,“ vyslovil přání advokát. Obává se rovněž, že v roce 2034 budou stát vozy na benzín mnohonásobek, všichni si je budou chtít pořídit, dokud bude čas, ale automobilů nebude dostatek. Kroky k elektromobilitě tak zdraží vozy obecně.

Kritikou nešetřil ani kvůli dřívějším slibům současného premiéra Petra Fialy (ODS), který před volbami kritizoval nepromyšlený tlak na elektromobilitu, ale také emisní povolenky, které se za českého předsednictví Evropské unii ještě rozšířily. „Fiala už si nevidí do úst. Pamatuji si, jak v předvolební debatě kritizoval Andreje Babiše, že nedělá nic s emisními povolenkami, a nyní sám přispěl k jejich zpřísnění. V listopadu zase sliboval, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat valorizace penzí a co tu máme?“ ptal se Rajchl. Předseda strany PRO se rovněž domnívá, že premiér nese spoluodpovědnost za ohrožení automobilového průmyslu včetně firem, které například pro Škodovku dodávají potřebné komponenty. Obává se likvidace české ekonomiky, protože automobilový průmysl tvoří deset procent českého HDP a navíc už se hovoří o uzavírání hal a omezování výroby kvůli nedostatku součástek z Číny. Podobné kroky tedy s trhem určitě zahýbou.

Výsměch občanům

Za výsměch označil i další plány české pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů – tedy zvýšit věk pro odchod do důchodu na 68 let. Stal by se tak nejvyšším v Evropské unii. „Je to výsměch občanům, podívejte se na průměrný věk dožití. Tohle má být odměna lidem, kteří celý život platí do průběžného systému? Celá řada lidí se důchodu ani nedožije, a protože vláda neumí šetřit a najít rezervy ve výdajových stránkách rozpočtu, tak nepřímým způsobem okrádá občany České republiky,“ řekl Rajchl a podivil se, že Češi výrazně neprotestují, zatímco ve Francii vyvolalo prodloužení na 64 let statisícové demonstrace. „Divím se, že tady v České republice není nějaká revoluce. Je to absolutní šílenství, vláda se jen proto, aby nezvyšovala daně, což by bylo viditelné, snaží okrást nepřímo své obyvatele. To je naprostá šílenost a nikdo morální se pod to nemůže podepsat,“ podotkl. Zároveň mu vadí, že vláda plýtvá finance na zbrojení, nákupy nových zbraní a zbrojní techniky a ve stejném okamžiku reálně ožebračuje občany České republiky. „Tahle vláda už nemá ve Strakovce co dělat a ztratila mandát vládnout,“ sdělil.

Neměnil by ani valorizaci vyplácených penzí – tedy zákonné procentuální navyšování důchodů všem, které bývá kritizováno, že více peněz dostanou ti, kdo už vysoké důchody mají. Podle Rajchla ale není důvod valorizaci měnit, protože důchody jsou vypočítávány dle určitého klíče a základní problém tkví ve výmluvách vlády: „Aby lidem s vyšším důchodem platila méně, nic jiného. Celá pohádka je o tom, že to není spravedlivé a navíc to má zakrýt fakt, že vláda chce připravit lidi o část důchodu, na který mají nárok. Nechci tuhle hru připustit,“ vysvětlil. Vládní nápady označil za kouzelníkovu hru, kdy se politici snaží Čechům mávat před očima šátkem, že se snaží něco dělat. Jedné skupině pomohou a druhé, daleko větší, uškodí. Sice by uvítal snížit věk odchodu do penze těm, kdo měli náročné povolání, ale nikoliv daleko větší skupinu o důchody připravit – respektive nechají je odejít podstatně později. Označil to za nesystémovou věc, která vede jen k zalátání děr v rozpočtu a zakrytí faktu, že neumí hospodařit s veřejnými prostředky.

Rajchl: Vláda ožebračuje Čechy

Jen malou útěchou je pak pro seniory zavedení pětistovky k důchodu za každé vychované dítě. „V programu máme silnou politiku podpory rodiny, pod to bych se podepsal, ale nemám rád taktiku, že vám něco přidáme a daleko větší část vezmeme. Lidé si to neumějí spočítat v absolutních penězích, ale v celkovém objemu o peníze přijdou. Jedno japonské přísloví praví, že chcete-li vládnout národu, seberte mu všechna práva, pak mu polovinu vraťte a bude spokojený. A česká vláda uplatňuje přesně tohle. Chtějí je něčím navnadit, ale skrytě je opravdu systematicky ožebračují,“ uvedl Jindřich Rajchl.

Na závěr okomentoval konec Michala Klímy jako čelního představitele státního boje proti dezinformacím a zrušení jeho funkce. „Když jsme ohlašovali celonárodní setkání Česko proti bídě, bylo odstoupení Klímy a zrušení jeho úřadu jedním z požadavků. Jsme rádi, že se první bod splnil, ale realitou je, že k tomu přispělo více faktorů,“ tvrdí Rajchl. Jedním z nich má být i ohlášená demonstrace na 11. března na Václavském náměstí. Má prý informace, že se vládní strany této akce velmi obávají, protože přijede velké množství lidí. „Vláda se snaží lidi uchlácholit, aby demonstrace nebyla tak masivní, ale podle mého názoru dosáhne opačného efektu. Pokud někdo váhal, pak kvůli pochybnostem, jestli demonstrace může něco přinést. Může,“ dodal.

