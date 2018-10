ANO křičí kvůli podrazům, ale to samé dělá u nás ve městě. Nepřizpůsobiví do práce, primátor Kladna, kterého po volbách vyšachovali, promlouvá

Na Kladně vaše seskupení vyhrálo s nejvyšším počtem hlasů. Přesto vás ale „vyoutovala“ koalice šesti nesourodých stran, které se domluvily. Jak to reflektujete?

Situace, která na Kladně vznikla, je tak absurdní, že ji lze reflektovat pouze s nadhledem. Jak jinak totiž hodnotit fakt, že hnědo-modrá koalice ODS, seskupení Kladeňáci (STAN, nezávislí, KDU-ČSL) a SPD udělala obrovský podraz na voliče, když zcela ignoruje výsledek voleb. Ohlas veřejnosti je obrovský, dokonce i těch, kteří nám nedali hlas. Jde tak daleko, že řada lidí už příště k volbám nepůjde. Proč volit, když se nakonec všichni spojí proti vítězi, a to z jediného důvodu. Tím je kombinace touhy po moci, osobních ambicí, peněz, nezkušenosti a hlouposti. Z toho se kvalitní základ pro město prostě nedá uvařit.

Koalice je v médiích popisována jako „kontroverzní“. S tím byste souhlasil?

Je především prapodivná a nesmyslná. Dosadit si můžete i řadu dalších výrazů. Nejlepší je ale účelová. Jen pro příklad jedno z nejvýstižnějších spojení v tomto slepenci: KDU-ČSL a SPD, našel bych další, ale už jen toto stačí.

Oslovil vás před vznikem této koalice některý z oněch politických subjektů například s nabídkou nějaké možné spolupráce?

Ne, a vlastně se tak dosud nestalo. Nejsem v politice žádný laik, abych už dva měsíce dopředu nevěděl, že se na nás ostatní strany domlouvají.

Jak se to, že se na vás domlouvají, tedy je-li tomu opravdu tak, projevovalo?

Kladno není až tak velké město, aby se neobjevilo, kdo se s kým schází. Ale konkrétně, někteří se od nás postupně distancovali a přestávali komunikovat. Běžně se před volbami chtějí strany navzájem potkávat, to se letos nestalo. Ostatní měli představu, že budou síly po volbách rozděleny po deseti mandátech, a s touto verzí pracovali. Hlavním iniciátorem byla ODS, rozhodující pro ně byl, a to bez ohledu na konečný výsledek, cíl, tedy ujmout se radnice.

V současnosti se hovoří o podobném vyšachování vítěze voleb například i v případě Brna a hnutí ANO. Údajně to má hrozit i v dalších městech. Viděl byste tam paralelu s kladenským případem?

ANO je podráženo v mnoha městech a křičí kvůli tomu, přitom ale stejný podraz dělá na nás v Kladně. Dokonce ve spolupráci s ODS, která právě hnutí ANO v Brně vyšachovala. Zatímco v Liberci se z toho ANO podle aktuálních zpráv poučilo a ODS jako koaličního partnera zcela odmítlo, na Kladně se ANO přidalo do hnědo-modré koalice. Stalo se tak, přestože dostali velkorysou nabídku podílet se z 50 procent na vedení města přes jejich ne příliš dobrý výsledek ve volbách.

Proč myslíte, že tuto natolik velkorysou nabídku odmítli? Měl jsem za to, že Babišovo ANO tvoří především pragmatici…

Andrej Babiš pragmatik je. V případě Kladna se ale projevily politická nezkušenost a naivita. Svůj podíl na tom měl i fakt, že ANO počítalo s tím, že na Kladně vyhraje, a na nastalou situaci asi nebyli členové místní organizace připravení. Osobně vlastně ani jejich postoji úplně nerozumím. Co naopak vím, že jim jejich aktuální rozhodnutí nepomůže.

V Kladně jste osobou známou. Psala o vás média. Nemyslíte, a třeba to může reflektovat i volební výsledek či povolební jednání, že vaše osobnost Kladeňáky polarizuje? Že vás buď adorují, či zatracují?

Není možné, aby politik vyhověl všem, nemůže se chovat podle všech voličů. Musí přijímat i rozhodnutí, která se někomu líbit nemusejí. Vysvědčení z letošních voleb je ale jednoznačné.

Nemohla ta koalice nesourodých stran vzniknout tak trochu, řekněme, i z důvodu nějakých osobních antipatií?

Politické strany jsou vždy politickými rivaly. Pokud se mám trochu vrátit do historie, Dan Jiránek se stal primátorem v okamžiku, kdy na mě bylo uměle vytvořené trestní stíhání a byl jsem ve vazbě. Podruhé by se měl stát primátorem, pokud svůj aktuální podraz dotáhne do konce. Podraz ovšem není pouze naprosté opomíjení vítěze voleb, ale to, co jim předcházelo. ODS vytvořila mimo jiné štvavý „fejkový“ profil na Facebooku, který následně dalším podvrhem spojovala s lidmi v mé bezprostřední blízkosti, aby tím získala pozici vůči ostatním stranám a dosavadním koaličním partnerům. Osobně bych Danu Jiránkovi doporučil, že jediná čistá cesta je vyhrát volby. Když jsem hrál hokej, měl jsem také krajně nesympatické soupeře, nikdy to ale neznamenalo, že bych nehrál podle pravidel a po zápase jsem si s nimi vždy podal ruku.

To není ze strany ODS tedy úplně čisté, je-li tomu skutečně tak. Hodláte v souvislosti s tím podnikat nějaké další kroky, konzultovali jste to s právníky?

Elektronické stopy jsou naprosto jasné a vedou k vedení místní organizace ODS. Protože byla zneužita jména dvou pracovníků magistrátu, byla v této souvislosti podána dvě trestní oznámení.

Vrátil bych se k tomu, o čem se v souvislosti s vámi a Kladnem začalo v médiích více mluvit. Vy jste ve městě zavedl bezdoplatkovou zónu pro celé město zhruba před půlrokem. Vzbudilo to i poměrně ostré reakce. Myslíte, že voliči tento fakt v komunálních volbách nějak reflektovali (pozitivně, či negativně)?

Bezdoplatková zóna byla jedinou možností, jak zakročit proti nepřizpůsobivým, kteří na Kladně vyvolávají řadu problémů. Pokud bychom tuto zónu vyhlásili pouze na vybrané lokality, problém by se jen přesunul. Výsledky zavedení tohoto opatření jsou jasné, absolutně jsme zastavili příliv nepřizpůsobivých do našeho města. Index kriminality se proti lednové hodnotě 26 snížil na aktuálních 16. Souvisí to s předchozími otázkami, někdy je nutné udělat krok, který sice ne všichni přijmou a pochopí ho, ale pro město je to jednoznačně dobře.

Téma nepřizpůsobivých občanů v těchto posledních volbách opět vyvstalo. Dokonce se na něm v Praze trochu svezla i vítězná ODS. Jednu z nejtvrdších kampaní na toto téma vedlo v severočeském Mostě hnutí Mostečané Mostu. Dostali se dokonce na televizní obrazovky v zahraničí jako údajní rasisté. Sázka na nepřizpůsobivé ale letos v komunálu, když se podíváme na volební výsledky, příliš nezabrala. Nemyslíte?

Téma bezdoplatkové zóny, tedy zavedení opatření obecné povahy vzniklo před bezmála dvěma lety v souvislosti s novelou zákona o hmotné nouzi. Neřešil jsem, zda to ve volbách pomůže, či nikoliv, ale zda to pomůže Kladnu, a o tom nyní není pochyb. Každopádně je to téma, které Kladeňáci vnímají. Jestli to mělo, či nemělo na výsledek voleb vliv, neřeším. Znovu opakuji, že podstatný byl dopad na běžný život v našem městě.

Neměla by se ale pravidla změnit na nějaké vyšší, zákonodárné úrovni? Tedy když naznačujete, že systém dávek je nastaven špatně, a to tak, že díky němu na státu parazitují obchodníci s chudobou…

Ano. Státem je systém špatně nastavený. My už jen na komunální úrovni hasíme, a to prostředky, které máme k dispozici.

Jakou změnu udělat? Nebylo by namístě, aby ubytovny a bydlení pro sociálně slabé zkrátka provozoval stát?

Tato problematika je daleko složitější a potřebuje systémové řešení. Jen ubytovny nic neřeší. Například nepřizpůsobiví by měli mít povinnost pracovat, posílat děti do škol atd. Odpověď by si proto vyžádala další, samostatný rozhovor.

