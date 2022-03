Ani válka, ani uprchlíci. Mezi lidmi eskaluje zcela jiné téma, které může otřást Fialovou pozicí. Komentátor Vyoral už tuší

reklama

Do mediálního prostoru se opět dostal mrtvý projekt plynovodu Nabucco, který koncem předminulé dekády prosazoval mimo jiné i tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS). Projekt, vedoucí jižní trasou přes Turecko, byl tehdy vysmíván jako drahý a zbytečný, strategická hodnota snížené energetické závislosti na Rusku nebyla brána jako dostatečný faktor. Obstojí tato kritika i nyní, nebo měl Topolánek lepší schopnost předvídat krizové situace než většinová společnost a zrušením projektu jsme se dopustili zásadní chyby?

Diverzifikace rizika, energetické závislosti i čehokoliv jiného je vždycky důležitá. Nicméně neznám a nepamatuji si konkrétní detaily tohoto projektu, abych mohl říci, zda šlo o prozíravý krok či naopak. Navíc je vždycky zavádějící porovnávat současné a minulé hledisko, protože tehdy jsme neměli tolik informací a zkušenost, kterými disponujeme nyní.

ČEZ zahájil tendr na nový blok Dukovan. Hotovo má být do roku 2036. Myslíte, že tento termín bude dodržen? Máme se co nejvíce snažit o energetickou soběstačnost, i vlivem ruské agrese na Ukrajině?

ODS v nových průzkumech doslova vystřelila na zhruba 19-21 %. Čím si ten růst preferencí vysvětlujete? Jde o typické „rally around the flag“, kterého dokázal premiér Petr Fiala obratně využít, například i cestou do Kyjeva?

Jak neustále dokola opakuji, průzkumy z drtivé většiny nereflektují veřejné mínění, ale mají za cíl ho usměrňovat. Jakkoliv je možné všechno – tedy i tato procenta pro ODS a Petra Fialu, jsem k nim skeptický. Že by současný pozérský premiér se svým necharismatem a vizáží „rádoby Masaryk“ dokázal takovým způsobem zvýšit preference ODS, si nejsem úplně jistý. Jinak cesta do Kyjeva byla na první pohled právě skvělým PR – a zřejmě to byl jeden z cílů, neboť podporu a pomoc Ukrajině, myslím, Česká republika dává najevo dost hlasitě. Nicméně co sám vnímám, tak tento krok, politickým a mediálním mainstreamem označovaný za odvážný, není vnímán jenom tak pozitivně, jak se nám propaganda snaží namluvit. Minimálně v mém různorodém okolí je to fifty fifty, ne-li o něco málo v premiérův neprospěch.

„Jsme čistý exportér elektřiny. Vyrobíme víc, než spotřebujeme. Ministerstvo financí vlastní 70 % akcií ČEZu. Jsme schopni vyrobit elektřinu za 25 haléřů na kilowatthodinu. A stejně dáváme za složenky na energii skoro nejvíc v celé Evropě! Vládo, kdy s tím začnete něco dělat,“ ptá se na sociálních sítích Robert Šlachta, lídr hnutí Přísaha. Příspěvek mezi lidmi na internetu silně rezonuje. Může toto být tématem, které bude Fialově vládě v příštích měsících dělat potíže?

Jakkoliv je mi pan Šlachta coby osoba snažící se politicky angažovat značně nesympatický, tady s ním v tomto ohledu souhlasím. A ano, je to téma, pokud se ho podaří rezonovat, které může vládu panevropského politického čtveráka Petra Fialy značně potrápit. Bohužel befél kdo ví odkud, aby byli čeští občané ožebračováni skrze energie a paliva, na které je logicky navázáno prakticky všechno, zněl jasně.

15. března jsme si připomněli smutné 83. výročí od okupace Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem Adolfa Hitlera. Domníváte se, že byl letos vzpomínce na tuto přelomovou dějinnou událost věnovám dostatečný prostor?

Musím se přiznat, že od počátku Hry na covid nesleduji média úplně pravidelně – a veřejnoprávní prakticky jen v případě, že mě někdo na něco upozorní. Takže jim nechci křivdit v případě, že tragická událost našich dějin byla zmíněna dostatečně. Pokud však vše jede ve stejných kolejích, o čemž nepochybuju, tak si myslím, že šlo jen o zmínky, aby se náhodou neřeklo. Což je chucpe s ohledem na nekonečné reportáže a upomínky na srpen 1968, který byl samozřejmě rovněž tragický, a nepopírám potřebu i ten si důsledně připomínat. Tak jako tak německá okupace byla, myslím, zcela evidentně mnohem brutálnější a krvavější než ruská a je třeba na ni nezapomínat. Navzdory tomu, že nyní jsme na straně západu a Němci jsou našimi spojenci.

Sedminásobný šampion F1 Lewis Hamilton si změní jméno na Lewis Larbalestier na počest své matky. V tom, že ženy přicházejí po svatbě o svá příjmení, vidí nespravedlnost a chce ji trochu narovnat. Fandíte mu? Je to dnes dostatečně nosné téma?

Lewis Hamilton je jedním z etalonů současné pravověrnosti režimu. Prakticky všechno, co současný režim žádá, u Hamiltona najdete. Ať jde o pozitivní rasismus, podporu kontroverzního BLM – kam jen se najednou poděli, co? – nebo teď zase gender agitka zastřená „na počest“ jeho maminky. Hamilton už neví coby, zřejmě prošmejdil už celé OBI, tak vymýšlí další cypoviny, za které sklidí chválu a možná i nějakou jinou odměnu. Jakkoliv by mohlo jít o relativně milé gesto k zamyšlení, tak vzhledem k panu Hamiltonovi a jeho historické angažovanosti v kde čem a lecčem jde, myslím, jen o trapný aktivismus. Pokud vím, tak v současné době u nás mají ženy možnost nechat si své příjmení, případně si ho ponechat neskloňovatelné. První případ předpokládám pak platí i jinde v takzvaně demokratickém světě. Takže kdo chce, může zažitou tradici nabourat. Kde je problém? Když ho najít chcete, tak ho najdete.

Jaromíru Nohavicovi zrušili v Uherském Brodě koncert na podporu Ukrajiny. Nedostatečně se distancoval od Putina, zní odůvodnění. Za rozhodnutím stojí starosta města společně s ředitelem domu kultury, kde se koncert měl uskutečnit. Co si o tom myslíte vy?

Mám neodbytný pocit, že se v lecčems vracíme do minulého režimu. Drtivá většina samozvaných demokratů démonizuje Rusko a Čínu a na druhou stranu se pak chová nebo prosazuje obdobné praktiky, které se tam podle všeho dějí. Zakazování webů, zakazování koncertů, postihy za nekonformní a nedovolené názory, kádrování, udávání. To je ta naše jakože liberální jakože demokracie? Jak sám Jarek Nohavica zmínil s odkazem na toto rozhodnutí tamních papalášů: narozen v komunismu umřu v komunismu.

