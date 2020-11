Arogantní prezident. Jan Přeučil a Eva Hrušková bez obalu

reklama

Umělci jsou mezi těmi, které opatření proti epidemii koronaviru zasáhla nejvíc. Jak to ovlivnilo váš život? Jste nyní úplně bez práce, nebo jste se připojili k těm, kteří jsou se svým publikem alespoň online?

Eva, Jan: Naše publikum by asi moc nepotěšilo se s námi setkat jenom prostřednictvím obrazovky, proto jsme tuto možnost vynechali. Věříme, že se s diváky potkáme co nejdříve ve zdraví.

Co například vaše pracovní závazky na Slovensku?

Jan: V prosinci konečně budu moci odjet na pár dní na Slovensko, kde s mými studenty herectví připravíme plán na příští semestr. Díky mému asistentovi Richardovi Sanitrovi jsem s kontaktu s mými studenty stále. – Na uměleckých školách je ovšem osobní kontakt pedagogů a studentů nezbytný.

Jelikož na Slovensku učíte, zeptám se vás, co říkáte na uzavření škol v některých zemích? Souhlasíte s tím, že by se žáci měli co nejdříve vrátit do lavic?

Jan: To ať rozhodnou epidemiologové, nezáleží na mém názoru.

Vy sami jste, pokud vím, už covid prodělali. Co byste vzkázali těm, kteří demonstrují proti vládním nařízením, například proti nošení roušek, kteří tvrdí, že se jedná pouze o „chřipečku“?

Eva, Jan: Může to být chřipečka pro někoho a fatální onemocnění pro druhého. Asi záleží na imunitě a dalších faktorech. Proti ničemu nebojujeme a ani nás různá nařízení neobtěžují. Umět se přizpůsobit, to je vlastně štěstí.

Vládních nařízení je celá řada. V poslední době mezi ně patřilo například uzavření obchodů v neděli nebo noční zákaz vycházení. Předmětem vtipů na sociálních sítích se před časem stal „zákaz zpívání“. Nyní zase umělci žasnou nad rozvolňováním typu „divadla mohou hrát, ale bez diváků“. Jaká opatření vám přijdou smysluplná, a naopak, jaká jsou podle vás naprosto nesmyslná?

Eva, Jan: Nesmyslné nařízení nám přijde – nezpívat a hrát bez diváků. To je jako léčit bez pacientů a vařit bez strávníků. Zavřít v neděli anebo v noci nevycházet – to je trochu legrační (myslíte, že se virus bojí tmy? A neděle?) Ale respektujeme to. A nebolí to.

A máte pocit, že stát kulturu v této době dostatečně podporuje? Jak v tomto směru vnímáte práci ministra kultury Zaorálka?

Eva, Jan: Nevnímáme nijak. Myslím, že nebýt některých umělců, na kulturu by se úplně zapomnělo.

Co nejen mnohé umělce lidově řečeno „nadzvedlo ze židle“, byla před časem slova prezidenta Zemana, který mimo jiné uvedl, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví“. Zmínil také například, že podle něj kvůli covidu zkrachují jen ti neschopní a pražské smetánce doporučil, ať čte knihy. Co na jeho slova říkáte?

Eva, Jan: Snad bez komentáře. To si přečetl někde v učebnici socialistického realismu, že? A jeho další slova jsou arogantní, rozdělují národ a nedůstojná.

Nejen kultura, ale třeba i majitelé barů, restaurací… volají už od tzv, první vlny koronaviru o pomoc. Například podniky v centru Prahy prý i před jejich současným zavřením zely prázdnotou. Zaznívají ale i takové názory, že – „Toto je kapitalismus. Tohle jsme přece všichni chtěli, za tohle jsme cinkali klíči. Nechtěli jsme sociální jistoty, ale svobodu a šanci starat se každý sám o sebe.“ Co na to říct?

Eva, Jan: Tato výjimečná situace není jenom u nás, ale na celém světě. Každá vláda hledá řešení, s větším či menším úspěchem. Tohle s klíči vůbec nesouvisí.

Vyšel průzkum agentury Median. Ta zkoumala, kdo podle Čechů může za současnou koronakrizi a kdy asi tak skončí. Viníkem podle všeho není současný premiér Andrej Babiš, ale nezodpovědní občané. Alespoň to tak vidí 29 % dotázaných, kdežto Babiše za těžkosti viní jen 11 %. Jak to vidíte vy?

Eva, Jan: Za situaci může především virus. Všichni, občané i politici, se s ním učíme žít. A hledat cesty, jak ho obejít nebo vymýtit, pokud to půjde.

Mnozí lidé své naději upínají k vakcíně proti koronaviru. Ovšem Češi běžně nejsou očkování příliš nakloněni. Domníváte se, že v případě covidu-19 tomu nakonec bude jinak? A vy sami se očkovat necháte?

Eva, Jan: Už několik let jsme očkovaní proti chřipce. Jestli budeme chtít i další vakcínu proti covidu, uvidíme, necháme si poradit. Máme dost známých lékařů, kterým důvěřujeme.

Až se divadla, kina, koncertní sály otevřou i pro veřejnost, domníváte se, že o kulturu bude mezi lidmi zájem? Nebude přetrvávat určitý strach z nákazy? Nebo naopak jsou lidé tak „hladoví“ po kultuře, že se sály budou okamžitě plnit?

Eva, Jan: Když se situace v létě poněkud uvolnila, měli jsme hodně představení a všechna byla plná. Takže nechme to na budoucích měsících, jak to bude dál. Někteří lidé jsou hladoví, třeba my se nemůžeme dočkat koncertů České filharmonie, máme předplatné. Někteří kulturu nepotřebují a některým stačí Modrý kód. Nic proti nikomu, každý máme jiné priority a ty by se neměly ani kritizovat, ani vynášet do nebes. Žít a nechat žít, to je naše motto.

A jaké jsou vaše pracovní plány, až omezení kvůli epidemii skončí?

Eva: Diář na jaro máme plný, takže uvidíme. Hrajeme pro děti, Jan pro dospělé publikum v muzikálu Kvítek mandragory, ve Světácích, má kurzy rétoriky, já chystám se synem Zdeňkem Rohlíčkem další projekt pro první stupeň základních škol: pokračování Pověstí českých a la Alois Jirásek. Plánů je hodně, tak uvidíme.



