Až spadne Opona. Zodpovědnost za zlodějiny od roku 1989. Slávek Popelka z vězení do politiky

Co se vám zrovna honilo hlavou, když jste vykročil z brány věznice na svobodu?

Báječný pocit, když člověk vyleze z brány. Skoro to stojí za ten půlrok, co jsem tam strávil. Rozkvetlé stromy, zelenající se tráva, dvě holky v sukních.

Podle mých propočtů vás pustili dost brzy. Co to?

Dohromady to měl být rok. Nicméně z posledního soudu ohledně nenastoupení výkonu trestu jsem odešel s pokutou 40 000 korun namísto čtyř měsíců. A byl jsem díky žádosti mého advokáta Norberta Naxery podmínečně propuštěn po polovině trestu, přestože jsme to předtím viděli černě. Byli jsme překvapení, že mě pustili.

Takže podmínečné propuštění za dobré chování?

No, za dobré chování. Neměl jsem tam žádný průšvih, že bych se s někým porval. Neměli vůči mně výhrady.

Z čeho jste zaplatil pokutu 40 000 korun?

Osobně bych ty peníze neměl, nejsem bohatý člověk. Nicméně přátelé uspořádali sbírku, a to už vícekrát, protože po dobu mého věznění posílali peníze mé rodině. Musím říct, že se v tom ani pořádně nevyznám, ale myslím si, že ty podpůrné iniciativy jsou dokonce dvě. A samozřejmě všem velice děkuju za pomoc.

Za mřížemi jste byl půl roku. Jaké tam jsou mezi vězni nálady, co se týče politické situace v Česku?

Jsem v důchodu, takže mě dali na oddělení, kde jsou starší a nemocní. Ti se o politiku moc nezajímali. Ale co jsem s pár lidmi mluvil, tak převažuje nespokojenost.

Jak to vlastně máte s důchodem?

Skoro pět let jsem ho ale nedostával, protože mi chyběla odpracovaná léta. Za komunistů mě občas vyhodili z práce, věznili a vysokou školu jsem si dodělával po převratu, což mi také neuznali. Jsem uznaným účastníkem třetího odboje, takže nyní pobírám průměrný důchod.

Nicméně je také třeba dodat, že jsem léta neplatil pokuty a soudní poplatky, ještě z dob Holešovské výzvy, tak se mi nahromadily exekuce. Několik desítek tisíc dluhů vyrostlo skoro na půl milionu korun, takže nyní mi z důchodu strhávají peníze na tyto staré záležitosti.

Budete dál rebelovat proti vládě anebo vás vězení změnilo?

Zkuste hádat…

Takže stále rebel Popelka. Co připravujete?

Blíží se volby a mentalita národa nemá na to, abychom šli a obsadili parlamentní a vládní budovy a televizi. K tomu se lidé neodhodlají. Jediná cesta ke změně jsou tedy volby. Lidé chtějí změnu a volají po ní. Mám nachystaný projekt, jak zasáhnout do voleb. Bude se to jmenovat Opona, tedy Obecná porada o nápravě. Již jsem o tom mluvil s Ladislavem Vrabelem a na jednání s desítkami dalších vlasteneckých subjektů se chystám. Pravděpodobně spolu postavíme kandidátku.

Budeme volat ke zodpovědnosti všechny, kteří rozkradli, zašmelili a zadlužili naši zemi. Tedy všechny politické strany, které byly od roku 1989 u moci. Chceme změnu politického systému, protože se politické strany neosvědčily. Jsme pro prezidentský systém propojený se silnými prvky přímé demokracie. Jde o to, aby v této zemi nerozhodovaly stranické sekretariáty, ale co nejvíce lidí. Vybavíme auta ozvučením, necháme vytisknout půl milionu letáků a půjdeme na to.

Stihnete ještě před volbami zaregistrovat novou politickou stranu?

Opona bude politické hnutí a bude ho tvořit zhruba dvanáct menších subjektů. Zaregistrovat se asi nestihneme, takže jeden z těch subjektů, třeba Vrabelova Česká republika na 1. místě! (ČR 1) nebo jiní, by se přejmenovali na Oponu, a tak bychom šli do voleb. To je zcela legální a nikdo tomu nemůže nic vytknout. Přejmenovat se strana může během několika týdnů.

Tato otázka je určena pro Slávka Popelku realistu. Jak podle vás dopadnou volby?

Ve hře je jedna velká neznámá, a to ta obrovská skupina lidí, kteří nechtějí jít k volbám. Jsou tak znechucení a nemají, koho volit. Na ně se chceme obrátit. Když z nich část získáme a získáme ještě některé, co budou volit menší zlo, tedy Babiše nebo někoho jiného, tak můžeme vyhrát. Může to dopadnout i tak, že se koalice Spolu nedostane do Poslanecké sněmovny.

Málokdy se stává, že z vězení vyjde naivní idealista. Až bych skoro řekl, že jste si těch pivek na svobodě dal víc, než je záhodno…

Vůbec ne. To je naprosto reálná šance. Nezapomeňte, že jsem z kraje žítkovských bohyň. Naše rodina to má v genech. Brácha má schopnost vidět do budoucnosti. Vím od něj, že tady ta šance je. Když to dobře pojmeme, můžeme vyhrát.

Promýšlel jsem, jak to udělat. Když mě pozvou do televize, tak se tam nesmím napít vody. Minule mi do ní dali nějaký utrejch, že mi ztuhly čelisti a mozek fungoval na deset procent. Podle toho to i tak dopadlo. Vím, čeho se vyvarovat, a jak to udělat, aby o nás do voleb věděli i v té nejzapadlejší vesnici.