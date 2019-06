Babiši, tohle kdybys věděl! Zahradil o neziskovce z USA, ze které odešel

ROZHOVOR „Docela mě baví představa, co by na to asi řekl pan Babiš, kdyby to věděl," říká europoslanec Jan Zahradil (ODS) ke složení správní rady neziskovky Aspen Institute, kde dnes kromě Jana Farského (STAN) sedí také Babišova europoslankyně Dita Charanzová. Původně nepolitická instituce, v jejíž správní radě dříve zasedal i sám Zahradil, podle něj v poslední době začala politikařit a navážela se například do vlád Polska a Maďarska. Český volič by měl zpozornět, když Jan Zahradil začíná hovořit o výsledku eurovoleb ve Francii. „Macron se cítí na koni a to není pro střední Evropu dobrá zpráva," říká český europoslanec a varuje, že francouzský prezident je eurofederalista, jehož snahy o snižování emisí CO2 by mohly poškodit českou ekonomiku a průmysl. Řešení Zahradil vidí ve fungování vícerychlostní Evropy a také v nepřijímání eura.

Předně mi dovolte pogratulovat vám ke znovuzvolení. Jste lídrem frakce konzervativců a reformistů (ECR), která, zdá se, bude pátou nejsilnější v EU. V síle se jí patrně vyrovná frakce Evropa národů a svobody (ENF), ve které hraje dominantní roli strana Marine Le Pen a jejímž členem je i Liga severu Mattea Salviniho. Je možné, že dojde k bližší spolupráci těchto frakcí?

Myslím, že pan Salvini ještě potřebuje nějaký čas na rozmyšlenou. Je to vicepremiér třetí nejsilnější ekonomiky v EU, možná budoucí premiér. Neměl by se spojovat s "losery", kteří jen věčně budou v opozici. Přitom jeho spojenci utrpěli ztráty: Wilders a jeho strana se vůbec nedostali do EP, rakouská FPO je zasažena skandálem okolo Stracheho, Dánská lidová strana spadla ze 4 mandátů na 1. Jde tedy o to, zda i v této situaci chce stavět skupinu s nimi nebo zda obnoví svůj zájem o vstup do naší zavedené frakce ECR, kde sedí vládní strany jako třeba polská PiS, vlámská NVA, Lotyši a další. My jsme jednání otevřeni.

Dvě největší evropské frakce, tedy lidovci (EPP) a socialisté (S&D), výrazně oslabily. Naopak posílila frakce liberálů a demokratů (ALDE) Guye Verhofstadta. Jaký další vývoj očekáváte? Budou nová povolební vyjednávání mimořádně křehká? Jakou roli sehrají Emmanuel Macron a nizozemský premiér Mark Rutte, jejichž stranám (členům ALDE) se v eurovolbách podařilo dosáhnout poměrně dobrých výsledků?

Ano, Macron se cítí na koni a to není pro střední Evropu dobrá zpráva. Jeho europarlamentní jednička Nathalie Loiseau se chová arogantně, šéfa eurolidovců Webera označila za "ektoplazmu". Já nejsem fanoušek pana Webera, ale tohle je hodně přes čáru. Macron má jasný federalistický program, také chce radikální opatření ve snižování emisí CO2, která by poškodila náš průmysl a ekonomiku. Pokud vznikne rudo-zeleno-liberální koalice, jediným řešením jak z toho ven je naše idea vícerychlostní Evropy. Musíme se v takovém případě držet dál od francouzsko-německého tvrdého jádra EU, nevstupovat do eurozóny, nenechat si nadiktovat jejich energetickou politiku. Jinak si sami pod sebou podřízneme větev.

Německý europoslanec Udo Bullmann z frakce socialistů prohlásil, že frakce EPP nemá ani výsledky a dnes už ani politickou sílu na to, aby vedla EU a Komisi. Souhlasíte?

Opravdu nejsem příznivec EPP, ale Bullmannova SPD, stejně jako česká ČSSD, dosáhla v eurovolbách nejhoršího výsledku v celé historii své strany. At´ si napřed zamete před vlastním prahem.

Jak vaše frakce ECR vstoupí do jednání o budoucí podobě Evropské komise?

Vyslali jsme jasný signál frakci EPP, že jsme ochotni vyjednávat o pravicové většině v příštím europarlamentu. Pokud ovšem dá EPP přednost tomu dělat stafáž rudo-zeleno-liberální koalici, pak takovému uskupení budeme tvrdou opozicí.

Když se podíváme na výsledek v Británii a na drtivou výhru Nigela Farage a jeho strany s jasným názvem – The Brexit Party, na blamáž Labouristů, kteří skončili třetí a Konzervativců, kteří dokonce propadli až na páté místo – jde o jasný signál britských voličů, že chtějí brexit? Očekáváte, že se nyní dají věci do pohybu? Nigel Farage prohlásil, že pokud k brexitu nedojde do 31. října, potom bude ve všeobecných volbách možné očekávat stejný výsledek, jako v těchto evropských, tedy výrazná výhra Brexit Party. Je podle vás reálné, že se Farage dostává do boje o post britského premiéra? Jak by při nově rozdaných kartách brexit ovlivnil rozložení sil v europarlamentu?

Farage využil lavírování konzervativců i labouristů, vsadil vše na Brexit - a vyhrál. To je zřetelný signál, na kterém může stavět dál. Doufám, že konzervativci se zmátoří, zvolí si nového lídra - a tedy i premiéra - který bude schopen dovést Brexit do konce a vzít tak Farageovi vítr z plachet. Pokud ne, čeká konzervativce neradostný osud a Farage může dál stoupat. Mám však obavu, že jeho vzestup ve skutečnosti roztříští hlasy na pravici a bude z toho těžit Labour party a také Liberální demokraté. Premiér Corbyn, to bych Británii opravdu nepřál. Pokud bereme vážně datum 31. října, pobudou Farageovi europoslanci v europarlamentu pouhé 4 měsíce. Těžko tedy něco skutečného ovlivní. Že však budou slyšet, o tom nepochybuji.

V Německu eurovolby vyhrála CDU/CSU s 28,9 %, získala tedy o 7 procentních bodů méně než minule. Jejich koaliční partner, tedy sociální demokrati (SPD), pak ztratili 11 procentních bodů a skončili se ziskem 15,8 % až třetí. Mírně posílila euroskeptická AfD, nebo liberální FDP, vítězem voleb jsou ale jednoznačně Zelení, kteří vyskočili na druhé místo s 20,5 % hlasů. Jde pro Angelu Merkelovou o další problém? Co nám říká raketový růst německých Zelených, kteří zdvojnásobili svůj zisk z roku 2014?

Z nárůstu německých Zelených a europarlamentní zelené frakce obecně mám skutečné obavy. Jde o krajně levicovou partaj s radikální ekologickou agendou, která je s to poškodit ekonomiky zemí střední a východní Evropy. Není náhoda, že v 11 středo- a východoevropských zemích nebyli vůbec žádní zelení europoslanci zvoleni (výjimkou jsou tři čeští Piráti, kteří samozřejmě ihned vstoupili do zelené frakce). V těchto zemích zvítězily strany EPP a ECR, na "Západě" naopak dominovala rudo-zeleno-liberální většina. Rodí se zde tedy nový ekonomicko-politický konflikt uvnitř EU mezi "Západem" a "Východem".

Co se týče evropské problematiky, tak do té v české veřejné debatě zasahuje i mezinárodní nezisková organizace Aspen Institute, kde jsou členy správní rady například Jan Farský, Michael Žantovský nebo europoslankyně Dita Charanzová. Jak vnímáte činnost tohoto institutu a co podle vás vnáší do české veřejné debaty? Vy jste v minulosti byl také členem správní rady Aspen Institute, co vás přimělo k tomu, že už jím nejste?

Když Aspen v ČR začínal, dostaly všechny demokratické politické strany nabídku umístit jednoho člena do správní rady, aby se zajistila nestranickost či nadstranickost. To jsem považoval za správné, proto jsem tu nabídku za ODS přijal. Za ČSSD tam třeba seděl Jan Hamáček, za lidovce Zuzana Roithová atd. V prvních letech vykonal Aspen mnoho užitečného: veřejné tematické debaty, kulaté stoly, expertní konference. Do politiky jsme se nemíchali. Před časem převládla jiná koncepce: politici by měli ze správní rady odejít, místo nich nastoupit manažeři a nestraníci. I to jsem uvítal a ze správní rady odešel. Nutno dodat, že s jistou úlevou - v té době už Aspen rozšířil svou působnost na celou střední Evropu, začal trochu více "politikařit" a mně třeba vadily veřejné výstupy, kritizující polskou či mad´arskou vládu. Před časem jsem nicméně ke svému údivu zjistil, že ve správní radě Aspenu stále ještě dva politici sedí: pan Farský za STAN a paní Charanzová za ANO. Docela mě baví představa, co by na to asi řekl pan Babiš, kdyby to věděl.

autor: Marek Korejs