Bývalý rektor Pána: Zapálený Petříček dělal jen ostudu. Státem prorostl plevel. Protičeské živly a past na voliče

reklama

Anketa Jste spokojeni s tím, jak ČT nakládá s vašimi koncesionářskými poplatky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 16732 lidí

Pane docente, jako bývalý rektor a člověk, který se pedagogické práci věnuje dlouhá léta, jak hodnotíte to, jakým způsobem stát zvládl pandemii právě z hlediska školství? Co říci na to, že patříme mezi státy, kde jsou školy zavřené nejdéle?

Programové prohlášení současné vlády uvádí 6 priorit. Mezi prioritami školství nenajdete. Tak se nedivme, že školy jsou „popelkou“, a že jsou zavřené nejdéle. Vládu to nic nestojí a vytváří iluzi, že se o nás stará. Ale dopady na mladou generaci jsou katastrofické. Vláda nepochopila strategický význam školství, sportu a vzdělávání a odsunula je na okraj svého zájmu.

Stále se mluví o tom, jak nedozírné následky bude tento rok pro děti právě kvůli zavřeným školám mít. Souhlasíte? A v čem vidíte největší problém?

Největší problém je samotné distanční vzdělávání. Mezi školami jsou patrné značné rozdíly v přístupu k distančnímu vzdělávání, a to jak v metodice, intenzitě i jeho kvalitě. A navíc se téměř žádná škola nevěnovala zapojení doma sedících žáků alespoň do individuálních sportovních aktivit.

Bohužel důsledkem je nejen ztráta základních pohybových návyků, ale zejména se projevují rozdíly v dosažené úrovni vzdělání žáků a studentů stejných ročníků i stejných typů škol napříč republikou.

Navíc, stát nevzal na zřetel rozdílnou sociální úroveň rodin a jejich vybavení výpočetní technikou. To některým dětem znemožnilo výuku.

Školy už pro některé žáky otevřely. Vymyslel stát v tomto případě podle vás dobrou „strategii“?

Nevím jestli dobrou, ale alespoň nějakou. Domnívám se, že rotace tříd mohla být realizována již na podzim, popřípadě celý školní rok. Neomezily by se tak sociální kontakty mezi žáky (studenty) a pedagogy (většina žáků i studentů se nescházela ve škole, ale scházela se mimo školu). Formu rotace tříd podporuji, protože je to kompromis mezi prezenčním a distančním vzděláváním.

Odborně jej nazýváme kombinovanou výukou. Ale to by musela mít vláda vzdělání, školství a volnočasové aktivity žáků a studentů jako prioritu. Když si vzpomeneme, co vláda a média nejvíce řešily, tak to bylo otevření lyžařských areálů, zavírání či otevírání obchodů, zisky nadnárodních korporací a jejich montoven. Popřípadě obchody se zdravotnickým materiálem, nejlépe bez výběrového řízení (což umožňoval vyhlášený nouzový stav).

Psali jsme: Vláda: Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti Rozkrádání se musí potrestat. A SPD byla jediná, kdo to chtěl ve Sněmovně řešit, zdůrazňuje poslanec Rozvoral Jako prosby Jezinek, znectil topkař Válek žádosti o nouzový stav. A kdo je vládě věří, je Smolíček „Manipulace, strašení, špatné grafy a žádná data,“ matematik ostře kritizuje modely Blatného a Duška

Někteří rodiče se bouří proti testování dětí ve školách, někteří i proti nošení roušek ve třídě. Jak toto řešit?

Bohužel musím přiznat, že nad touto otázkou jsem bezradný. Jedna věc jsou stanoviska a doporučení epidemiologických odborníků, druhá dodržování ústavy a Listiny základních práv a svobod. Snad se epidemiologickým odborníkům a odborníkům na školství podaří domluvit na přijatelných postojích pro obě strany sporu a podaří se jim odstranit řadu vzniklých paradoxů.

Například děti (studenti) dvakrát týdně testovaní (jen dodávám, že v závodech a institucích se pracující testují jen jedenkrát týdně) spolu budou sedět ve třídách, v družinách pak budou sedět se žáky jiných tříd, ale již spolu nemohou trénovat venku na hřišti. Navíc bychom měli vzít v úvahu nepřesnosti testů (zejména těch, kterými se nyní testuje ve školách) a testování vůbec, což potvrzuje řada vědeckých kapacit.

Když by mohl rozhodovat já (i za cenu, že mě někdo nazve populistou), tak bych podpořil návrat dětí a studentů do škol, povolil bych venkovní aktivity a otevřel malé obchody, služby a restaurace. Plošné zákazy jsou nejjednodušší a zavánějí alibismem. Uvedu jen jeden příklad: V čem je nebezpečný nákup v malém obchůdku, ve kterém prodává jeden prodávající a do kterého vejde jeden kupující? Zakončím heslem, které se mi líbí: Bojujme s virem, ne s lidmi!

Když odbočíme, co říkáte na „rošádu“ na ministerstvech? Konkrétně tedy na odvolání ministra Petříčka?

Ministr Petříček byl dlouhodobě nejhorší ministr české vlády. Svou diplomatickou neurvalostí a politickou zaslepeností, zejména vůči Ruské federaci a Číně, nám dělal mezinárodní ostudu. Vypadal spíše, jako by byl jmenován naší probruselskou opozicí než vládní stranou. Výměna Petříčka je logický krok, zvláště poté, co přestřelil a pokoušel se s kritikou své vlastní vlády stát předsedou ČSSD. Teď bude mít více volného času přemýšlet nad tím, že takto se zahraniční politika dělat nemá a možná i zváží vstup do TOP 09 nebo KDU-ČSL, kam myšlenkově spíše patří.

Psali jsme: Hlavní epidemiolog Smejkal v rádiu: Vyhráno budeme mít snad v létě. Jak to bude s restauracemi? Místopředseda ČSSD Běhounek o Sputniku: Pražská kavárna hned začne křičet Trpí za prozápadní postoje? Evropský server o Petříčkovi. Ptali se i Pehe Hamáček na místě Petříčka a už to lítá: Odkup vakcín z Dánska, v Moskvě jednat o Sputniku, dostat Bidena a Putina do Prahy

Spekulovalo se i o odvolání ministra Plagy. K tomu ale nakonec nedošlo. Přitom podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka není prý komunikace s Plagou dobrá a výměna ministra by tedy údajně nebyla žádná katastrofa. Co si o tom myslíte?

Nevidím do vlády a nevím, proč pan Plaga vyměněn nebyl. Že není ideálním ministrem, víme už dlouho. Ale jaké tlaky ho drží v křesle, to netuším. Nelze vyměnit všechny ministry naráz, to si nemůže dovolit ani Andrej Babiš.

Když se podíváme na naši politickou scénu, Vít Rakušan hovoří o tom, že podzimní volby budou soubojem generace starého Česka s tím novým. Je podle vás třeba, aby odešel starý establishment a přišla změna? Jsou tím novým establishmentem Piráti? Čím si vysvětlit, že podle nejnovějšího průzkumů přeskočili ANO?

Pan Rakušan neříká pravdu a moc dobře to ví. Starý establishment není hnutí ANO. To naopak vládne s odporem dosavadních starých struktur napříč celou společností. Proti dnešní vládě se už od jejího vzniku vyrojily probruselské a prozápadní síly, které se ji pokoušejí dnes a denně svrhnout, házet klacky pod nohy, škodit. Stačí se podívat na činnost „nezávislých“ médií, „nezávislých“ think-tanků, spolků a nestátních organizací či „nezávislých“ osobností.

A podívejte se na naši „nezávislou“ opozici, která protivládní kroky a rétoriku se všemi jmenovanými „nezávisle“ vše koordinuje. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na „nezávislý“ Ústavní soud nahrávající svými „nezávislými“ rozhodnutími té samé opozici, která ovládá i Senát. A jak víme, Senát drží kontrolu nad jmenováním ústavních soudců. To je ten starý establishment. Je pevně prorostlý naším státem a vláda na vykořenění tohoto plevele, nebo dokonce na vytvoření jakéhosi vlastního establishmentu, ani nepomýšlí. Má co dělat, aby se udržela u moci. Sama se v mnohých otázkách této bažině podřizuje.

Tyto propojené protivládní a protičeské živly se rozhodly udělat vše pro to, aby v následujících volbách znovu úplně ovládly náš stát. A použijí k tomu klidně klam na voliče. Pod nálepkou nových tváří, nových hnutí, nové rétoriky se budou ucházet o naše hlasy. Nesmíme se nechat obelhat, jsou to stále ti stejní, sloužící stejným zájmům.

Pětice „antibabišovských“ stran rozdělená do dvou „antibabišovských“ koalic je tím největším nebezpečím pro Českou republiku. A jen pro dokreslení dodám, že těmto kruhům slouží i výzkumy agentury Kantar CZ, která vznikla spojením globální výzkumné agentury Kantar Millwer Brown a světové výzkumné agentury Kantar TNS.

Celkově, jak vidíte naši politickou scénu pár měsíců před parlamentními volbami? Jak moc se situace ještě může změnit? A co říci například na odchod Václava Klause ml. z politiky?

Pan Klaus udělal moudré rozhodnutí. Viděl, že s Trikolórou neuspěje a že jen sebere vlastenecké hlasy. Ty budou v následujících volbách velmi potřeba. SPD, ale i ČSSD a KSČM, se stanou jazýčkem na vahách mezi pokračováním jakžtakž české vlády hnutí ANO, nebo národním průšvihem. Tím průšvihem jsou dvě koalice, které se rozhodly ovládnout naši zemi a definitivně ji podřídit Bruselu, Berlínu a Washingtonu. Nesmíme zapomínat, kdo jsou pirátští vítači migrantů, Landsmanschaftu se klanící lidovci nebo panevropský předseda ODS. Nemají v sobě kousek národního uvědomění, vše podřídí cizím zájmům, pokud se dostanou k moci.

doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c. SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blíží se doba dovolených a velkou diskusi vyvolává takzvaný covid pas. Například poslanec Hrnčíř z SPD, za kterou vy také kandidujete, v rozhovoru pro PL řekl: „Zavedením covid pasu se z neočkovaných stávají občané druhé kategorie, což je prostě pro mě nepřijatelné. Tvůrci covid pasu navíc nijak neřeší, že očkování nebo testování nezabrání opětovné nákaze ani možnému přenosu infekce.“ Jaký je váš pohled na tento problém?

Ano, máte pravdu, několikrát jsem kandidoval za SPD. Věřím, že mou dosavadní práci ve volbách i pro krajskou organizaci členové ocení, nominují mě a předsednictvo a pan předseda T. Okamura kandidátku s mým jménem schválí.

Očkovací covidový pas je šílenství. Nestačí, že narychlo vyvinuté vakcíny jsou schválené pouze v nouzovém režimu. Nestačí, že o covidu toho stále víme velmi málo. Psychopaté, kteří mají potěšení z ovládání lidí, se snaží přinutit nás k vakcinaci doslova násilím a odebráním osobních práv. Lidí, kteří se oprávněně nechtějí vakcinovat, je velké množství, já jsem mimochodem jedním z nich.

Že by vakcinátorům šlo o naše zdraví a životy? Na to si odpovězme každý sám, s ohledem na to, co se děje okolo ruského Sputniku V. Žádná ochrana zdraví, jen politika a touha kontrolovat. A také snaha na masovém očkování pořádně vydělat. Musíme ten tlak ustát a ukázat, kde je hranice.

Na závěr použiji slova Petra Kellnera, který nedávno tragicky zahynul. „V Evropě mizí úcta k tradicím, pracovitosti, podnikavosti i ke svobodě jako takové,“ řekl v roce 2019. Měl pravdu?

V Evropě se v posledních desetiletích děly ne zrovna příjemné věci. Na druhou stranu věřím, že se vše podaří překonat včetně reálné hrozby zničení a vymizení našich národů. Musíme se jako lidé stále učit, jak je ovlivňována naše společnost a co můžeme dělat, abychom šli lepší cestou. Cestou lidství a národní pospolitosti. Věřím, že to společně dokážeme.

Psali jsme: Je to nečisté. Ústavnímu soudu to nepřísluší. Docent Pána o „páchání dobra“, Rychetského nepotěší Hloupé nářky Hrušínského a spol. Na luxusní dovolené a bydlení mají... Docent Pána i o těch, co žijí z dotací Film Havel? Předvolební agitka, zhnusil se senátní kandidát a bývalý rektor. Rozdrtil Istanbulskou smlouvu a popsal, jak vyhrožují dnešní neziskovky Docent z SPD Lubomír Pána: Jsme dobyté území. Je naivní se domnívat, že v EU hrajeme nějakou roli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.