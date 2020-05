Cenzura na Facebooku, svoboda slova skončila. Pavel Černocký předkládá jasné důkazy. Neuvěříte, za co všechno lze dostat „porušení zásad komunity“

ROZHOVOR Své „zážitky“ s Facebookem se rozhodl pro čtenáře ParlamentníchListů.cz popsat publicista Pavel Černocký. Mluví o blokacích, které mu mimo jiné znemožňují jeho „Vysílání z gauče“, kam si zve zajímavé hosty, naposledy například Ivana Vyskočila. Pro něj prý nejabsurdnější blokace přišla za pochvalu výběru herců do seriálu Osvobození na ČT. „Ten Hitler a Goebells v seriálu Osvobození – jako živí – fascinující. Skvělý casting…,“ napsal Černocký. „Blokace za co? Je to snad propagace nacismu?“ diví se a popisuje další příklady, ve kterých nechybí například Milion chvilek. „Velký, anonymní bratr, bdí,“ říká na závěr a doufá, že opět nenastane čas autocenzury.

Jak vlastně funguje „tiskový dozor“ na Facebooku

„Na takzvaný ‚ban‘, ‚blok‘, ať už tomu říkáme jakkoliv, narazila spousta uživatelů tohoto bohulibého zařízení. Ten, kdo se ohradí, potká se s nepořízenou a je upozorněn, že Facebook je soukromým majetkem jistého pana Zuckerberga, a ten s ním může volně nakládat a vy ho nemusíte používat,“ říká na úvod Pavel Černocký a podotýká. „Jistě, ale pokud se nějaký komunikační prostředek stane celosvětovým fenoménem, měl by se asi řídit nějakými pravidly. A ta byla opravdu nastavena. Otázkou ovšem je, kdo na ta pravidla dohlíží a kdo je vynucuje… a podle jakých zásad a pravidel? A hlavně, jsou ta pravidla férová a objektivní?“ zamýšlí se publicista.

„Pan Zuckerberg samozřejmě nemůže dohlížet na správné fungování sám, a tak musí, v každé zemi, dohledem pověřit nějakou skupinu lidí. A tady jsme u otázek: Kdo jsou ti lidé? Jsou to nestranní, vzdělaní odborníci, dodržující platnost pravidel pro každého? Nejsou politicky podjatí? A především – kdo hlídá hlídače? Nabízí se i otázka, jakým způsobem se je možné odvolat a bránit se proti nekompetentnímu rozhodnutí…,“ upozorňuje Černocký a dostává se k vlastním „zážitkům“ s touto sociální sítí.

Absolutně nejabsurdnější… pochválil jsem seriál na ČT...

„Není nad osobní zkušenost. Pečlivě jsem shromáždil autentické texty všech příspěvků, které mi byly buď smazány, anebo byl za ně okamžitě uvalen ‚karcer‘… na 24 hodin, tři dny, anebo celý týden. Začnu u toho posledního, absolutně nejabsurdnějšího,“ dostává se Černocký k „jádru pudla“.

„Pochválil jsem zařazení skvělého seriálu ‚OSVOBOZENÍ‘ na ČT. Zaujal mě skvělý casting, tedy výběr herců pro hlavní role. Tady je přesný text příspěvku:

Ten Hitler a Goebells v seriálu Osvobození - jako živí - fascinující. Skvělý casting...

To bylo celé… a okamžitě jsem obdržel blok na celý týden. Za co? Byla to snad propagace nacismu?“ kroutí hlavou publicista a dodává. „Samozřejmě jsem se ozval a vyjádřil nesouhlas. Odpověď byla okamžitá: Vaši žádost nemůžeme zpracovat. Zkuste to znovu později… zkoušel jsem to tři dny a pak konečně přišla odpověď: Váš příspěvek jsme znovu prověřili a opravdu naše zásady komunity nedodržuje. Basta fidli…,“ žasne Černocký.

Cenzura fungovala i za minulého režimu. Dnes je anonymní

„Jistě, ‚tiskový dozor‘, tedy cenzura, fungoval i za minulého režimu. Tehdy vám ovšem šéfredaktor sdělil, proč váš článek byl z vydání vyřazen a proč. Dnes je cenzura zcela anonymní. Kdo to zakázal? Proč? To se nikdo nedozví, ty můj kvítku medový,“ vzpomíná s úsměvem Černocký, který se také svého času živil jako novinář, a pokračuje.

„Kde tehdy sídlil ‚tiskový dozor‘, to jsme věděli. Kde dnes sídlí Orwellovo ‚ministerstvo lásky‘, netuší nikdo. Nelíbí se vám naše rozhodnutí? Běžte si stěžovat do lampárny na hlavním nádraží…,“ krčí rameny.

Nemyslící blbci?

„Když si přečtete výše uvedený text, musíte si položit otázku: To o blokaci autorů rozhodují nemyslící blbci? Nebo snad jakési automaty, které blokují automaticky každý příspěvek, ve kterém se objeví jména nepřípustných osob – bez ohledu na to, v jaké souvislosti jsou uvedena?“ ptá se publicista a vysvětluje.

„Aby snad nevznikl dojem, že se jednalo o ojedinělý případ, uvedu přesné znění příspěvků, které cenzura na Facebooku zablokovala, anebo za ně okamžitě, bez možnosti odvolání, udělila blokaci… inteligentní čtenář jistě pochopí, že v mém případě šlo většinou o neškodné, žertovné komentáře. Tady jsou tedy všechny ty moje ‚závadné, blokované‘…,“ říká a nabízí čtenářům možnost, ať sami posoudí….

Vyhodnoceno jako „nenávistný“ komentář:

Nemám rád americké filmy, ve kterých hraje více než jeden černoch. Já je pak neumím v nočních scénách rozeznat. :-)

„Poté, co Milion chvilek zablokovalo neoprávněně, anarchisticky, vchod do hlavního nádraží, napsal jsem:“

Před hlavním nádražím by měl stát kordon policajtů s pendreky - a řezat a řezat. Aby pochopili co to je demokracie :-)

„Po zhlédnutí pořadu paní Jílkové na ČT jsem si dovolil zažertovat:“

... a víte, že jsem si nikdy nevšiml, že tahle kazachstánská imigrantka Džamila Stehlíková dorostla jenom do průměrné výšky kavkazské kozy? ( A inteligencí ji jenom nepatrně převyšuje... :-) )

A kritizovat chvilkaře?

Tak už se nám to blíží! Také se těšíte? Také vyrazíte spolu Milchvilprdy do ulic, zpochybnit demokratické volby? Demokracie se přežila! Ať žije nový systém- AKTIVISTICKÁ DEMAGOGIE!... kritizovat Chvilkaře? Nepřípustné!!

„Tento komentář byl vyhodnocen jako ‚nenávistný‘, stejně jako ten další:“

Není každý Cikán, jako jiný Cikán :-)

………………………………………………

Tak se dívám na pořad JSLive na téma cikáni... Soukup velmi vstřícný, korektní, ale o té cikánské "elitě" si myslím svoje. Co vy?

…………………………………………..

Démonizace SPD? Snad je budu volit…. a Chantal...

„Vrchol absurdity! Jaké zásady tady byly porušeny?“ Ptá se Pavel Černocký v souvislosti s dalšími svými příspěvky.

UŽ MĚ TO FAKT ŠTVE. Pokud ti debilové v ČSSD, ANO, ale i v ODS budou pokračovat v démonizaci SPD, tak mi nezbyde, než je volit

„A toto bylo vyhodnoceno zřejmě jako nabádání k vraždě,“ říká publicista s notnou dávkou sarkasmu.

Nemohl by už někdo tu Chantal Poulain zastřelit. Já se z toho jejího šišlání v reklamách vždycky osypu :-) (Já vím, prachy nesmrdí)

Parta progresivních elfů. Zastáváte „nepřijatelné“ názory a postoje?

„Princip je tedy zřejmý. Zastáváte ‚nepřijatelné‘ názory a postoje? Tedy málo levicově liberální? Pak se na vás soustředí parta progresivních elfů s jasným záměrem. Hromadně vás ‚nahlásí‘ a automat vás zablokuje. Vyslovíte nesouhlas a další elf po pár dnech potvrdí, že váš absolutně nezávadný příspěvek je závadný,“ stěžuje si publicista a dodává. „Následuje blok – na den, tři dny, týden… a pak vám to nasčítají:

– Co se stane, pokud zásady znovu porušíte

– Nemůžete nic zveřejnit ani komentovat na 30 dní…“

Bez „Vysílání z gauče“. A Trump?

„Aby té absurdní svévole nebylo dost… po týdnu mi byl přístup na Facebook obnoven, ale… bylo mi zastaveno živé vysílání mého pravidelného programu ‚Vysílání z gauče‘ na 30 dní !! Bez upozornění, bez vyrozumění. Právě za ten nevinný komentář k televiznímu seriálu. Marně jsem se třikrát ptal, proč mi to nefunguje. Dotazy Facebook ignoroval,“ rozčileně popisuje publicista a ptá se: „Kde to žijeme? To je ta liberální demokracie?“

„A je to stále horší, nabývá to až obludných rozměrů. Moje známá mi poslala z USA televizní projev PREZIDENTA Trumpa, který nesmí být na Facebooku šířen. Americká cenzura jej okamžitě maže. Trump si v něm dovolil kritizovat Obamu, Clintonovy a Soroše. Kam to spějeme?“ kroutí hlavou publicista.

Velký anonymní bratr bdí aneb Kohorta elfů…

Závěrem tohoto tématu pak Pavel Černocký uvádí. „‚Velký, anonymní bratr‘ bdí. Co s tím? Bude nám třeba posílit, tak jako za socialismu, autocenzuru a uvědomit si, že doba svobody slova už zase, po třiceti letech, skončila.. Respektive, svoboda slova stále existuje – ale jenom pro někoho…,“ říká tak trochu smutně a dává příklad. „Přejete si urážet hlavu státu, anebo premiéra? Beze všeho. Jste vítáni. Žádný vulgarismus není zapovězen. Pokud ale nezastáváte ty správné, schválené názory, dejte si pozor. Kohorta elfů vás bude sledovat a vyhledávat jakýkoliv příspěvek, byť i třeba zcela nezávadný, který by ovšem bylo za závadný možné vydávat. Ten pak použijí za záminku, aby vás z veřejného prostoru zcela vyloučili. Tak pozor!“ vzkazuje čtenářům ParlamentníchListů.cz Pavel Černocký.

