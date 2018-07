Chalupáři drtí USA i fotbal. Zrádný seriál, píše mládežník Českého rozhlasu, Evžen Huml vadí i v TOP 09. A dostali hodně pádnou odpověď

„Ať nechají Chalupáře na pokoji, je to pohlazení, venkovská idyla a duše!“ Ale jak vůbec může někoho zajímat víc než čtyřicet let starý seriál z venkova, navíc z doby socialismu? Může. Když se v létě objeví na obrazovkách Chalupáři, stanou se lídrem večera. „Konkurence mimo sezónu na hlavních vysílacích kanálech není tak velká, takže Chalupáři pravděpodobně vždy jedničkou budou. Není nic, co by je mohlo přeskočit,“ předpokládá projektová manažerka Kristýna Synáčová z Medea Research, k.s.

Pokud nasadí ČT1 Chalupáře, výsledek je jasný. Drtivě zválcuje konkurenční pořady všech ostatních televizních stanic. Rekordy láme seriál i po třiačtyřiceti letech od své premiéry. Minulou neděli neměl na duo Josef Kemr a Jiří Sovák nejen Harrison Ford. Seriál z venkova nechal daleko za sebou kromě amerického filmu Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy, který nasadila Prima, také Santa Clause vysílaného na Nova Cinema. Marně zápasila o výraznější přízeň diváků i celá kriminálka Las Vegas na Nova Action. Jedničkou byly v neděli oba vysílané díly Chalupářů. „Na ČT1 je v průměru sledovalo 784 tisíc diváků, hned za nimi byla Čertova nevěsta na Nově. Další pořady už pokulhávaly,“ zhodnotila pro ParlamentníListy.cz projektová manažerka Kristýna Synáčová z Medea Research, k.s.

Anketa Kdyby to bylo na vás, zvedli byste zítra ruku pro důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 6023 lidí

Ať už nasadí Chalupáře jakákoli stanice, historie se opakuje. Vždy je sledovanost poměrně vysoká, i když samozřejmě záleží na vysílacím čase. „Jsou dlouhodobě sledovaným pořadem, který si diváci vybírají. Konkurence mimo sezónu na hlavních vysílacích kanálech není tak velká, takže Chalupáři pravděpodobně vždy jedničkou budou. Není nic, co by je mohlo přeskočit. Cílová skupina si pořad vždy najde, protože seriál má dlouhodobou tradici,“ uvedla Synáčová s tím, že roli hraje i to, že bývá nasazen tak, aby jeho úspěch nemohlo ohrozit například uvedení premiéry oblíbených seriálů dnešní doby. „Trend je stejný. Když se nasadí Chalupáři na ČT1, mají velkou sledovanost stejně jako například Četnické humoresky,“ poznamenala. Její slova potvrzují i čísla z první červencové neděle, kdy v konkurenci seriálu neobstálo ani atraktivní utkání v rámci mistrovství světa ve fotbale. „Mělo sledovanost 496 tisíc. Fotbal bere každé stanici diváky. Přesto měla nejvyšší sledovanost ČT1 se seriálem Chalupáři, dvojkou byla pohádka na Nově,“ uvedla Synáčová.

Není se co divit. Dobré řemeslo, špičkoví herci

Ke sledovanosti Chalupářů přispívá výběrem televizního programu i mediální a politická analytička Irena Ryšánková: „To víte, že se dívám, když jsem právě doma.“ Že je pořad tak oblíbený, se vůbec nediví. „Je to dobré řemeslo a dokázali nádherně vykreslit figurky na venkově. Přiznávám se, že některé typy postav v něm poznávám z doby, kdy jsem jezdila k babičce na prázdniny. Neobsahuje příliš ideologie, jen se o ni občas malinko otřou, ale není to příliš patrné. Jsou to letní odlehčené příběhy a je příjemné se na ně dívat,“ dodala. Zásadním důvodem úspěchu je podle ní i to, že v seriálu hrají špičkoví herci.

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 84% Ne 13% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 2586 lidí

To, že tento seriál jen zobrazuje život na venkově, si ale evidentně nemyslí například komentátor a mladý redaktor Českého rozhlasu Michal Zlatkovský, který se na toto téma rozepsal před časem na sociální síti: „Je to skoro přesně rok, co jsem psal tohle, a neuvěříte, s jakým bombastickým oznámením právě přišla ČT: desátá repríza Chalupářů za posledních deset let!“ psal na Facebooku. A připomněl své předchozí vyjádření. Domnívá se, že Chalupáři jsou mnohem zrádnější než „otevřeně prostranické produkce Československé televize, jako byl třeba Okres na severu“. „Zatímco z příběhu moudrého a spravedlivého tajemníka okresního výboru KSČ Pláteníka čiší primitivní pokus o oslavu normalizační ideologie, Chalupáři zdánlivě pouze existují v jejím rámci. Při bližším pohledu je však jejich poslání zjevné. Přimět diváky, aby zapomněli na každodenní realitu, a za ochotné asistence populárních herců je uchlácholit iluzí pohodového socialistického života.“

I Irena Ryšánková poukazuje na to, že seriál byl natočen ve své době, která byla pro někoho tragická, ale odmítá, že by veškerá produkce za socialismu čišela ideologií. „Tehdejším tvůrcům nemůžeme upřít přece to, že uměli své řemeslo. Nevidím důvod, v čem by Chalupáři měli být nebezpeční? Že vykreslují figurky žijící na vsi a úplně normální život? Na tom není nic nebezpečného. Nikdo nikomu nic nevnucuje. Nepředstírejme, že tehdy byl život jen smutek a zmar. Nebyl. Tehdy lidé normálně žili jako dnes. Občas nebyly příslovečné banány a toaletní papír, ale to neznamená, že se lidé zahalovali do černého a truchlili. To je nesmysl,“ uvedla Ryšánková.

Nevadí jí ani to, že byl pořad tolikrát reprízován. „Všimněme si, že reprízy jsou všude. Česká televize reprízuje svou vlastní tvorbu. Ale reprízují všechny televize, všechny vysílají 24 hodin, a řekněme si upřímně: musejí to prostě něčím nakrmit. Představa, že budeme stále točit a nakupovat áčkové filmy, je nesmyslná. Tak to prostě nefunguje. Konkrétně u Chalupářů mi reprízy skutečně nevadí. Nemějme iluze, že televize dokážou chrlit stále nové pořady. Kde by na to vzaly?“

Psali jsme: Praha TV předstihla v Praze a ve středních Čechách zpravodajskou čtyřiadvacítku. Plánuje nový vizuál a napřesrok chce usilovat o peoplemetry Kdo vydělá miliardy na druhé televizní digitalizaci? Česká televize prokazatelně manipuluje s diváky. Její kodex je k ničemu, dokládá bývalý zpravodajský důstojník Karel Hvížďala besedoval. A vybral pro vás „ta nejkvalitnější média“: Respekt, Hospodářské noviny...

Maločešství a hořký podtón?

Chalupáře by si jistě nepustila ani Dana Lapáčková z TOP 09. „Chalupáři na ČT 1 – čistá esence maločešství, které v nás stále je, a proto je ten seriál tak populární...

Udělat něco hezkého jen tak, aby to nic nestálo, anebo s vidinou příštích výhod, mluvit o druhém jen za rohem a s pocitem, že na to je výsostné právo, pachtění za pochybnými hodnotami, jen aby soused záviděl. Vypadá to roztomile, ale podtón je hodně hořký...“ Jejímu příspěvku dal svůj lajk i bývalý poslanec TOP 09 František Laudát.

Senátor Jan Veleba, někdejší předseda Agrární komory a politik, který se situaci na venkově dlouhodobě věnuje, naopak seriálu fandí: „Když slyším názory lidí kolem sebe, i když jdu do hospůdky, hodnotí Chalupáře velmi dobře lidé z města i z venkova. Je to balzám po všech nekonečných seriálech. Lidi dnes sedí přibití k Růžovým zahradám atd… Vždyť herec Kemr, Sovák, na ty se v různých filmech rádi podívají všichni. Mám tento seriál rád a až budu mít méně povinností, podívám se znovu,“ uvedl. „Znovu je tu doba, kdy se jinak mluví doma a mezi přáteli a jinak na veřejnosti. Možná ti, kteří i Chalupáře využívají ke kritice doby minulé, se také doma rádi podívají. Ať nechají Chalupáře na pokoji, je to pohlazení, venkovská idyla a duše,“ dodal.

autor: Daniela Černá