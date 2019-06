Čunkovi jsme podporu stavby nové nemocnice neslíbili, říká krajský předseda ANO na Zlínsku Pustějovský

Hnutí ANO prý hejtmanovi Jiřímu Čunkovi slíbilo, že jeho projekt stavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích podpoří. Je to pravda?

Není to pravda. Je to zbožné přání pana Čunka a STANu. Ten projekt přešlapoval na místě především z pohledu tvorby druhé alternativní varianty řešení – výstavby nové nemocnice ve stávajícím areálu. O podkladech se mnoho mluvilo, ale málo konkrétně dělalo. Koaliční partneři o našem názoru věděli. Pan Čunek kontaktoval nejvyšší vedení našeho hnutí a lobboval za podporu projektu. Proč by to dělal, kdyby si byl jistý naší podporou. Všechno, co následovalo po hlasování, byla komedie pro média.

Zastupitelé hnutí ANO hlasovali o nemocnici volně, nebo tam byla nějaká jednotná shoda či postoj?

Co se týká hlasování, většina našich zastupitelů je přesvědčena o nedostatečné přípravě projektu. Tím nemyslím Investiční záměr NBN. Ten je zpracován ve vyšším detailu, než je pro rozhodnutí zastupitelstva potřebné. Hlasování nebylo závazné, žádné usnesení jsme nepodepisovali.

Proč hnutí ANO Čunkův projekt nepodpořilo?

Ty základní důvody jsou uvedeny výše. Způsob prosazování projektu je zcela nepřiměřený, nepřijatelný. Jednotlivé kroky pana hejtmana občas předbíhají rozhodnutí zastupitelstva. Měla být dávno projednána a odsouhlasena nová koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, včetně způsobu dalšího rozvoje nemocnic v okresních městech.

To se nestalo?

Má existovat koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, způsob dalšího rozvoje nemocnic v okresních městech. Měly nám být předloženy investiční varianty k posouzení. Kdo má majetek, tak ví, že se majetek musí udržovat a obnovovat. Měli bychom sanovat základní potřeby v oblasti revizí a havarijního stavu nemocničních objektů. Z koncepce zdravotnictví pak vyplyne, která lokalita je pro další rozvoj zdravotní péče vhodnější. U investice takové výše je běžné, že se o ní hovoří a odborně diskutuje. Zbrklost není na místě. Podívejte se, jak dopadla doprava ve Zlínském kraji.

Na co s tou dopravou narážíte? Jak dopadla?

Doprava dopadla tak, že kdyby prošla dle původního zadání, tak zatíží rozpočet kraje na 10 let navýšením výdajů o cca 500 mil. korun. Tím, že se u železniční dopravy snížil objem kilometrů a autobusová doprava skončila na ÚOHS, tak ten dopad bude menší. Chtěl jsem tím říct, že takto zásadní projekty s významným dopadem do krajského rozpočtu musí být nejprve projednány v koalici a pak s odbornou veřejností. Teprve následně předloženy do zastupitelstva ke schválení.

Jak hodnotíte koaliční spolupráci s Čunkem do pátečního hlasování?

Pan Čunek si na mnoho věcí vystačí sám. Koalici nepotřebuje. To se změnilo až s potřebou začít hlasovat a odsouhlasovat jednotlivé kroky při přípravě projektu. Dvakrát jsme vyvolali koaliční schůzku se záměrem zlepšit komunikaci uvnitř koalice, ke zlepšení nedošlo.

Ohrozil postoj ANO, respektive výsledek hlasování, kdy ANO Čunkův projekt nepodpořilo, možné budoucí fungování koalice?

Jedná se o nekoaliční projekt. Neřeší problematiku zdravotní péče, je to hlavně developerský projekt, který přináší řadu otázek. O tom, zda koalice bude pokračovat, rozhodne koaliční schůzka a postoj koaličních partnerů.

My za každou cenu na své účasti v koalici nelpíme. Uděláme všechno pro to, aby stávající zastupitelstvo neuváženým rozhodnutím nezadlužilo Zlínský kraj na desítky let. Investice do nemocnic být musí, budou stát mnoho peněz. Ale jako krajští zastupitelé musíme alespoň částečně eliminovat rizika.

Odsouhlasením investičního záměru by byl spuštěn tendr na zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Jedním výběrovým řízením. Toto by neznamenalo nic jiného, než spuštění projektu bez možnosti jeho dalších korekcí. Rozsah tendru eliminuje počet možných uchazečů.

Dovedete si fungování koalice ještě dále představit? Poté, co vás hejtman označil za podrazáky a pikolíky…

Nebudu komentovat vulgarity hejtmana. Jeho slovník vypovídá sám za sebe.

Označil byste současný stav za nějakou „krizi"?

Ne, spíš za memento k rozhodnutí o jiném způsobu fungování koalice.

autor: Jonáš Kříž