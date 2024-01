Cyril Svoboda: Korespondenční volbu ne! Musíme mít jistotu, že víme, kdo volí

reklama

Stále se mluví o míru. Jedna strana hovoří o tom, že ho bude režírovat Moskva a Ukrajina přijde o část území. Druhá, že se vše musí odehrát podle Volodymyra Zelenského. Jak to vidíte?

K míru je potřeba cukr a bič. Bičem na Rusko je Čína. Je třeba ji dostat do hry, aby vytvořila tlak na Rusko, aby zasedlo za jednací stůl. Bičem bude možná také nová americká administrativa, která bude mít vliv na Ukrajinu. Musejí totiž k jednacímu stolu zasednout obě strany, ale dobrovolně k němu nesednou. A cukr je, že to musí být řešení, které lze bohužel a cynicky interpretovat tak, že válka měla z pohledu obou stran nějaký smysl. Žádná válka sice smysl nemá, ale v tomto případě je ho třeba. Protože jinak mír nepodepíše jedna či druhá strana a bez podpisu obou stran žádný nebude.

A jaký smysl měla podle vás válka na Ukrajině pro Rusko?

Rusko má ze svého pohledu tyto priority. Mít suchou nohou přístup na Krym. Putinovi bude pro obyvatelstvo potvrzena teze, že se bránil rozpínavosti Západu. A ukáže Rusům, že neprohráli, přestože se proti nim spojil celý Západ. To je podle mě ruská interpretace. Na druhé straně je třeba říci, že se Rusům nepodařilo porazit či rozložit Ukrajinu a nastolit tam loutkovou vládu, která by se stala pouze prodlouženou rukou Kremlu. Jde o velký výkon Ukrajiny, že udržela schopnost statečně bránit sama sebe a nenechat se zmanipulovat.

Nebude toto polovičaté vítězství pobídkou pro Čínu, která si dělá zálusk na Tchaj-wan?

Všichni mají své zájmy, tedy i Čína. Ale ona má své globální zájmy například i v tom, že už dnes je, když ne největším, tak jedním z největších výrobců elektromobilů a hraje důležitou roli v moderních technologiích. Čína se s Ruskem poměrně silně zabydlela v Africe. Z globálního pohledu je to pro Čínu výhodné. Evropa bude podle mě nadále pod obrovským tlakem nikoliv války na Ukrajině, ale nelegální migrace, která sem bude přes Ukrajinu proudit.

Jinými slovy je Čína uspokojena svým ekonomickým vlivem a nebude riskovat válečné dobrodružství?

I předvolební atmosféra v USA ukazuje, že nepůjdou do žádného konfliktu. Pokud ho Čína nevyprovokuje, ale pravděpodobnost toho je podle mě malá.

USA jsou rozpojené, jak to napsal bývalý zpravodaj České televize Martin Řezníček. Která půlka bude mít v prezidentských volbách navrch?

Nejsem schopen odhadnout, kdo volby vyhraje. Ale odstoupení Rona DeSantise ukazuje, že republikáni nikoho jiného než Trumpa nepostaví. A zřejmě demokraté také nepostaví nikoho jiného než Bidena. A jak to rozhodne americký volič, to uvidíme. Samozřejmě, že v tom bude hrát roli i korespondenční volba, protože jde o jeden z argumentů, který pomáhá Trumpovi, protože se mu podařilo přesvědčit většinu svých voličů a těch je osmdesát milionů, že ty minulé volby byly ukradené.

Ostatně korespondenční volba je dnes jedním z nosných témat i u nás. Jak se k ní stavíte?

Jsem její odpůrce a mám tyto argumenty. Demokracie je založena na svobodné volbě a také potřebujeme mít jistotu, že víme, kdo volí. A jistotu, že volič volí sám a svobodně, máte jen tehdy, jestliže jde k urně za plentu, upraví svůj volební hlas a vloží ho do urny. Jakmile se jeho hlas posílá, ať už elektronicky nebo poštou někam, nejsem si úplně jistý, že skutečně hlasoval on. Jestli nepředal někomu své údaje a nehlasoval někdo jiný. A nevím, jestli to někdo může napadnout nějakým kybernetickým útokem. Zkrátka, jistotu ve volbě mám jen tehdy, když volič přijde k urně.

Argument, že to má usnadnit volby několika tisícům lidí v zahraničí, není dostatečný na to, aby se riskovalo, že nemáme jistotu, kdo volí.

Nedávno se v Lichtenštejnském paláci konala vládní konference "20 let tvoříme Evropu" a bylo tam slyšet samé chvalozpěvy. Od vás bych rád slyšel i nějaké žalozpěvy...

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 50462 lidí

Vstup do Evropské unie byl pro Českou republiku správný krok. Mimo jiné patříme do toho, co byla ve středověku Svatá říše římská národa německého. Patříme do prostoru Francie, Německa, Itálie a tak. To, co se mi na unii nelíbí, není otázka institucí, ale osob. Posledním vizionářem Evropy byl nedávno zesnulý Jacques Delors. Tedy bývalý francouzský ministr a pak předseda Evropské komise. Od té doby je to opravdu žalozpěv.

Problém tedy je v tom, že neschopnost rozhodovat některé klíčové otázky Evropy nejsou chybou instituce, ale těch, které tam posíláme. Například teď se vůbec v Čechách nevede debata o tom, kdo bude příštím komisařem. Dovídáme se, že to bude na dohodě mezi TOP 09 a STAN. Takže dva partajní sekretariáty budou rozhodovat o tom, kdo bude dělat komisaře.

Měli bychom mít zájem na tom, mít silného komisaře s nejlepším možným portfoliem. Měli bychom mít člověka, který už nyní bude jezdit po Evropě, představovat se, aby se ukázalo, že je zajímavý, umí jazyky, dobře se orientuje v problemtice, je silnou osobností. Nadáváme na unii a toto neděláme. Stejně tak jsme, pokud vím, ani jednou nevyužili možnosti červené nebo alespoň žluté karty, která nám v parlamentní demokracii umožňuje blokovat přijetí rozhodnutí Evropské unie. Takže nadáváme na unii, ale to, co nám unie umožňuje, tedy procesy a nominace, necháváme plavat. Podle mě pak ten nářek není na místě, protože si za něj z velké části můžeme sami.

Neustále se vedou debaty o zrušení práva veta...

Nerušil bych ho. Máme tuto možnost. Pokud bych měl podpořit reformisty, kteří chtějí EU reformovat, tak bych jim vyčetl, že si ani nezkusili změny, které jim umožňuje stávají smluvní úprava a hned chtějí něco radikálnějšího. Tak co vlastně chtějí.

Zápas o Evropu je zápas silných osobností o charakter Evropy. To není zápas institucí, kde jsou úředníci, kteří dostanou pokyn a něco dělají. Zkrátka, jestli chceme jinou Evropu, tak se máme starat o to, abychom měli výrazné osobnosti, které budou ovlivňovat evropské rozhodování. Premiéry vyměnit nelze, jsou v Evropské radě, ale u ostatních institucí bychom měli svést velký zápas o to, kdo tam bude. Dokonce by se mi líbilo, aby se Visegrád dohodl na tom, že bude nominovat kandidáty ve shodě a budeme si je vzájemně podporovat. Kandidáty bude totiž nominovat vláda a ta se do voleb do Evropského parlamentu nezmění.

A máme vůbec silné osobnosti na obsazení důležitých evropských postů?

Netuším, nikdo se tím nezabývá. Veřejná diskuze se v Česku nevede anebo se to řeší za zavřenými dveřmi a my o tom nic nevíme.

Premiér Fiala nepřiznal milionový podíl v družstevní záložně. Je to významné pochybení?

Přesně nevím, o co šlo, ale velký problém bych z toho nedělal, protože to je zástupné. Pro mě je větším tématem to, že by měla koalice změnit kurs, pokud chce být úspěšná a vyhrát příští volby. To jsem napsal i předsedovi lidové strany. To je důležitější, než zmíněné Fialovo provinění. On se omluvil, zaplatí pokutu a tak bych to bral jako vyřešenou záležitost. Nevidím to jako něco extrémně závažného.

Není klip ministra vnitra Víta Rakušana, kde ve volejbalovém dresu vyzývá ke kritice bez cenzury, právě takovou změnou kursu? Anebo ho berete jako podraz na koaliční partnery?

Ten klip považuji za mimořádně nešťastný. Přece vicepremiér nemá co vzkazovat premiérovi přes nějaký klip. Mají telefon, mohou jednat a dohodnout se. Tohle přispěje ke zhoršení nálady mezi koaličními partnery. ODS ho přece nemůže vnímat pozitivně, takže to další jednání zkomplikuje. Dospělé chování je jednání u jednoho stolu a následné oznámení výsledku. Po tom volám. Ne, abychom natáčeli klipy a předváděli se.

Mohlo by to vést až k rozpadu pětikoalice?

Nemyslím si, že se pětikoalice rozpadne, ale jestliže nedojde k radikálním krokům u jednotlivých politických stran, tak se situace výrazně zkomplikuje. Fakt, že hnutí ANO má v průzkumech 35 procent, a že je dlouhodobě přes 30 procent, není statistická chyba. Navíc se ukazuje, že pouhé nadávání na ANO a Babiše není řešením. Voliči svobodně rozhodují a už to trvá příliš dlouho na to, aby to někdo mohl bagatelizovat.

Sestřelení ukrajinští zajatci. Informací přibývá. Kdo „zmáčkl spoušť"? Rusové nemají sílu bleskově ukončit válku, Ukrajina nemá sílu je zastavit. Takže... Syruček aktualizoval svou knihu Už ne tankové bitvy na pláni. Jinak. Německo chystá nový obranný plán



