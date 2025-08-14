Obrtel: Válku je nutné zastavit. My a extremisté? Jen lidi učíme potřebné dovednosti

Kandidujete za hnutí Stačilo!, které aktuálně velmi hlasitě kritizuje nedostatky ve zdravotnictví – nedostatek léků, dlouhé čekací lhůty, velké množství pojišťoven nebo plán zavést tzv. nadstandardy. Co si o tom myslíte?
No nemohu říci jinak, než že jde o důsledek dlouhodobé polistopadové politiky vládnoucích struktur (a je v rámci této problematiky vcelku jedno, které to zrovna byly). V devadesátkách jsme se nechali „ukolébat“ záplavou nových léčiv (pokud se tak mnohým z nich dá vůbec říkat) a technologií, ale vytratil se naprosto onen „duch poslání“ celého odvětví.
Ze zdravotnictví se stal a čím dál více stává obyčejný „byznys“. Počínaje vzděláváním všech kategorií zdravotníků, samotnou organizací zdravotní péče, financováním skrze mnoho zbytečných pojišťoven až po naprostou devastaci domácího farmaceutického průmyslu a nemluvě o morálním úpadku zdravotnictví jako celku, vše je poznamenáno jakousi prapodivnou touhou absorbovat všechny neduhy a problémy západního zdravotnictví, o kterých jsme v nedávné minulosti pouze slýchali a často nevěřili. Tato otázka by byla námětem na samostatný rozhovor či rozbor celé problematiky, ale je zřejmé, že plody této politiky nyní sklízíme a ještě sklidíme, což se nakonec v plné nahotě ukázalo i za tzv. pandemie covidu-19.
Jste také znám pořádáním výcvikových táborů a aktivit zaměřených na zvládání krizových situací. Proč jste se rozhodl tyto aktivity organizovat?
Důvod je jednoduchý – vnímám potřebu, aby byli občané České republiky připraveni na možné mimořádné situace, které mohou vést k ochromení běžného života. Dnešní společnost čelí nestabilitě – od energetických krizí přes různé přírodní katastrofy včetně tornáda na jižní Moravě až po proklamovaný globální válečný konflikt. Proto vidím smysl v tom, učit lidi základní dovednosti: od orientace v terénu přes sebeobranu až po poskytování první pomoci. Není to o militarizaci společnosti, ale o odpovědnosti a odolnosti.
Jak dlouho se těmto aktivitám věnujete a co všechno příprava obnáší?
Krizovou připravenost řeším řadu let – jak v armádě, tak po svém odchodu z aktivní služby, kdy jsem navíc v rámci zdravotnické záchranné služby příslušníkem složek IZS a vidím jeho reálné možnosti. V rámci různých spolků a iniciativ, v posledních letech především v rámci Národní domobrany, pořádáme pravidelné výcviky pro širokou veřejnost. Kurzy zahrnují nejen základní informace o zbraních, ale i zdravovědu, komunikaci, posílení psychické odolnosti, práci se základní výbavou na přežití a podobně. Nyní spolupracujeme i se spolkem Svatopluk a jeho Prutem Odolnost, který vede Michal Klusáček, s nímž jsme už dříve v rámci naší společné práce pro ČSNS pracovali na koncepci civilní ochrany obyvatelstva.
Kdo se vašich výcviků účastní?
Naše aktivity jsou otevřené všem bez ohledu na věk či profesi. Účastní se lidé, kteří chtějí zvýšit svou fyzickou a psychickou odolnost a být připraveni na nenadálé události. Nejde o úzce vojenský nebo politický projekt – naopak klademe důraz na občanské hodnoty, na spolupráci a solidaritu.
Jak reagujete na kritiky, kteří vaše aktivity označují za extremistické nebo za přípravu na násilí?
V první řadě by mne zajímalo, kde berou oni kritici podklady nebo „skutkovou podstatu“ pro svá tvrzení? Nebo je to spíše jakési zadání, které obdrželi a musejí jej naplnit? Nikdy nikdo z našich členů neučinil nic, co by jen náznakem mohlo připomínat extremismus, natož jeho horší formy, za které jsme neustále systémem ostrakizováni. Odmítám jakékoli spojování s extremismem. Veškeré aktivity probíhají v souladu se zákonem, logicky odmítáme jakékoli primární formy násilí proti společnosti. Naším cílem je prevence, vzdělávání a rozvoj odolnosti celé společnosti. Ve světě, který je stále méně předvídatelný, považuji tyto dovednosti za potřebné pro kohokoli.
Co byste vzkázal lidem, kteří uvažují o účasti nebo mají z vašich aktivit obavy?
Každý zájemce je vítán. Na našich akcích panuje pracovně-přátelská a otevřená atmosféra, i když jejím základem je nepostradatelná disciplína. Pokud se někdo chce prakticky připravit na zvládání krizových situací, nabízí se mu možnost získat užitečné znalosti i zkušenosti za minimální (pouze provozní) náklady, například ve srovnání s organizacemi, které na této činnosti vydělávají. Jde o společný zájem a posílení komunity, nikoli o politiku nebo ideologii.
Hnutí Stačilo!, za které kandidujete, se profiluje jako mírové hnutí. Vy jako dřívější aktivní účastník misí s tím nemáte problém?
Právě naopak. Já jsem působil jako vojenský lékař a o to více tvrdím, že válečné hrůzy je nutné co nejrychleji zastavit. A v tom je Stačilo! na české politické scéně jedinečné, protože je konzistentní. A stejně tak je mi velice sympatický důraz na suverenitu naší země, aby o nás nerozhodovali ve Washingtonu ani Bruselu, ale naši občané – ve městech a obcích naší vlasti.
autor: Radim Panenka