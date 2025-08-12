Obermaierová: Poslal by Fiala své děti na Ukrajinu? Šel by Lipavský do zákopů?

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„Jíst máme co,“ reaguje Jaroslava Obermaierová na otázku, jak se jí žije. „Živím syna, který je v invalidním důchodu, a dokonce ještě kočku a psa. Když oba důchody spojíme, na chleba máme. Do Turecka zatím nepojedu, protože je to drahé, ale o to vůbec nejde. Cítím několik let takový tlak, mám nepříjemný pocit. Narodila jsem se rok po válce a celé dětství jsem vídala válečné filmy a měla z toho zlé sny. Během puberty a mládí válka byla buď daleko, nebo nebyla, bylo to tabu. Potom byl takový klid před bouří, pokud se rok 1989 dá nazvat bouří. Dneska si tím nejsem jistá. Bylo to relativně klidné období, soustředila jsem se na práci, kterou jsem měla vždycky ráda,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz pocity z dnešní doby slavná herečka.
Nyní se to podle ní změnilo. „Poslední léta se mi nelíbí to, co slyším z oficiálních médií. Je mi strašně protivné, když se říká, že hlavně nemáme rozmazlovat důchodce tou tisícikorunou, protože ta půjde na zbraně. No nevím, mně by tisícikoruna úplně nepomohla, ale furt by byla lépe investovaná než do samopalu,“ říká Jaroslava Obermaierová.
Argumenty vládních činitelů, že navyšování výdajů na obranu či zbrojení je nutné k tomu, abychom byli v bezpečí, jí přijdou mimo. „Tři roky nám to říkají a já mám pocit, že jde o lež, protože bych neřekla, že více zbraní zajistí bezpečí,“ míní a dodává, že považuje za absurdní investovat do nejdražších stíhaček na světě, které získáme až za dlouhé roky.
„Nechtějí slyšet argumenty, nechtějí diskutovat. Stalo se mi to i v blízkém okolí u lidí, o kterých jsem se domnívala, že jsou přátelé,“ říká směrem k vládě a táboru vládních příznivců ze svého okolí, kteří se s ní odmítli bavit o protiargumentech jen kvůli tomu, že pocházely z „nevhodných“ médií.
Jaroslava Obermaierová se podělila o zážitek z televize, kde natáčela seriál. „Byla jsem na jedné protivládní demonstraci a asi mě tam někde natočili. Člověk má občanku na obličeji, jak se říká. Od té doby začaly moje určité potíže, i pracovní. Bylo mi řečeno, že to není dobře, že to na Nově nemají rádi. Teď už moc nikam nechodím, většinou jen na diskuse k panu Jandejskovi, který zve zajímavé osobnosti,“ řekla herečka.
„Nebyla jsem kvůli té účasti na demonstraci na koberečku, to se říct nedá, ale by to takové upozornění a pak také pohledy kolegů nebo narážky mezi řádky. Člověk to cítí. Říkala jsem si, že jsem asi na nějaké špatné straně, a tím víc jsem se začala zajímat o to, co na mě jde třeba z televize. Nejsou to pěkné věci,“ říká k obsahu televizního zpravodajství a publicistiky.
Zamýšlí se nad tím, jestli by do války na Ukrajině poslal Petr Fiala svoje děti anebo zdali by ministr Lipavský byl ochoten jít do zákopu na frontu. „Ty hlasatelky nemají rádi, když někdo z opozice má možnost mluvit, protože se začne leccos rozkrývat. Pak vidíme pana Fialu, který v televizi vystupuje sám a nejde do dialogu. Řekne ‚jsme ve válce‘ a už vidím, jak bere tlumok, samopal a jde někam do zákopu. Strašně by mě zajímalo, jestli by tito lidé poslali do války s Ruskem svoje děti. Co takový pan Lipavský, byl by aspoň chvíli v zákopu? Když tak mluví o agresorech, byl by schopný za nás položit třeba nohu, když už ne život?“ ptá se legendární herečka.
Vládním činitelům podle svých slov absolutně nevěří. „Dnes nemusíme být odkázáni na oficiální zpravodajství, ale můžeme si vyhledat názory druhé strany jinde, v jiných kanálech. Vidím, že agresivita jde ze Západu, to je jasný. My zkrátka musíme mít zbraně, a když to odmítám, podporuji Putinův režim. To je taková strašná demagogie!“ říká Obermaierová.
„To nálepkování, to už je snad psychická nemoc. Nemusím povinně milovat Čajkovského, můžu mít místo toho raději třeba Bernsteina nebo někoho jiného, ale nemusím proto Čajkovského vyhodit kvůli tomu z knihovny. Hrozně mě urazilo, když Jiří Pospíšil bojoval proti vystoupení té zpěvačky Anny Netrebko, tak co je ten Pospíšil za charakter? Najednou vidím, že zpívala v Berlíně a ve Vídni, ale u nás to nejde? Nejenže je to sprosté, ale je to něco velmi hloupého,“ dodává Jaroslava Obermaierová v první části rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka