Cyril Svoboda: Lukašenko to nemůže ustát. A po pádu režimu přijde co? Trest smrti. Šéfové policie, armády, prokuratury...

K čemu podle vás právě dochází v Bělorusku? Projevem čeho jsou protesty tamních obyvatel proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi?

Já to sleduji z Prahy, ale vidím to tak, že dochází k emancipaci občanské společnosti. A jeden z důvodů je, že Lukašenko je tam už příliš dlouho. Být u moci od roku 1994 je strašně dlouhá doba a Lukašenko podle mě ztratil adhezi vůbec se společností. Řekl, že výsledek voleb bude 80 procent – a teď spekuluji, kdyby volby byly svobodné a pustil by opozici kandidovat, možná by dostal třeba 67 procent, což je ale zkrátka mimo horizont jeho uvažování. Toho není schopen. Takže podle mne i Lukašenko sám sebe překonal.

Je tam tedy příliš dlouho a lidé mají dost jeho osobnosti?

Už nemáte co nového nabídnout kromě represe. A poslouchejme, jaké dva argumenty Lukašenko použil. Argument číslo jedna je, že poslal armádu na západní hranice Běloruska, aby chránila Bělorusko proti případnému útoku ze Západu. Ale nikdo neútočí na Bělorusko. Zase jde o demonstraci síly, Lukašenko říká: musím vás chránit proti hrozbě, která neexistuje.

A druhá teze, která je lživá, říká: Jen já jsem zárukou toho, že budete mít ropu a plyn a další energie z Ruska, toho jsem zárukou já. To není pravda, Rusko si to může vyjednat s kýmkoliv jiným. Takže obě teze jsou nepravdivé a on jimi argumentuje.

A Rusko potřebuje Bělorusko?

Určitě. Rusko mělo po druhé světové válce Jaltskou konferencí vytvořené území zahrnující Polsko, Československo, Maďarsko a dnes se to posunulo blíže k Rusku – jsou to země, kde se mluví rusky, je tam Bělorusko, Ukrajina a další. Toto samozřejmě Rusové nevzdají, takže potřebují Bělorusko, nikoliv Lukašenka. Udělají to s každým, kdo to zvládne. Můj odhad je, že prezident Putin řekl Lukašenkovi: tak to zvládni! A když to nezvládne, tak bude nahrazen.

Zároveň ale ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil svoji podporu Lukašenkovi, kdyby potřeboval vojenskou pomoc…

Putin říká: stojím při tobě. A to jsou slova. Putin potřebuje prezidenta, který je schopen zvládnout situaci v Bělorusku, aby se Bělorusko nedostalo ze sféry ruského vlivu. S demokratizací země se to nevylučuje, ale v každém případě určitě ruský vliv nestojí a nepadá s Lukašenkem. To je podle mne naivní představa nebo zbožné přání Lukašenkovo.

Pavel Fischer ze Senátu chce, aby Česko uvalilo sankce na konkrétní lidi v Bělorusku. Jsou podle vás sankce správnou cestou?

Tedy konsenzus v rámci Evropské unie…

… už je dohodnutý. Už jen černý seznam má svůj význam, protože se jedná o lidi, kteří jsou zaprvé blízko Lukašenkovi, stojí a padají s ním a navíc jsou bohatí. Když si chtějí peníze investičně užít nebo jet na dovolenou… oni si nechtějí užívat peníze v Rusku nebo v Indii, chtějí si je užít v Londýně, Švýcarsku, Francii. A když budou na černém seznamu, tak si ty peníze nemohou užívat. A tito lidé budou nahlodáváni, aby nebyli k Lukašenkovi tak loajální a situace se vyřešila. Takové sankce mají význam, nedopadají na běžné obyvatele Běloruska a nahlodávají soudržnost nejvyšších Lukašenkových spolupracovníků.

Domníváte se, že může mít na Lukašenka vliv tento zahraniční tlak? Jak velkou roli zde hraje nejen Evropská unie, ale i Spojené státy, Rusko…

Bude to mít vliv ve chvíli, kdy se dohodnou i s Moskvou, že v Bělorusku bude jiný prezident a zbaví je těch sankcí. Tohle vše uvidíme po volbách, protože pokud budou volby zítra, odhaduji, že to nahrává Lukašenkovi, protože opozice ještě není schopna postavit společného protikandidáta, který by Lukašenka porazil. Čím budou volby později, tím reálněji vzniká šance pro opozici zformovat se a postavit kandidáta, který bude skutečným vyzyvatelem Lukašenka.

Můžeme se v případě Běloruska dočkat podobného scénáře, jaký byl v roce 2014 v Ukrajině?

Doufám, že ne, protože v Ukrajině nakonec došlo k tomu, že jedna skupina oligarchů střídá druhou. Demokratizační proces asi nějak funguje, ale fakticky se Ukrajina nezměnila a podívejte na válku v Ukrajině. Co se stalo? Ukrajina se pouze unavila, Rusko necouvlo ani o milimetr, takže došlo k tomu, že vláda pouze ztichla. Mohli bychom říct, že nastalo faktické příměří, protože je Ukrajina unavená. Nechtěl bych, aby Bělorusko potkal podobný scénář.

Někteří demonstranti byli údajně uneseni běloruskou policií a pak byli na různých místech nalezeni mrtví. Nechává Lukašenko podle vás nejzarytější odpůrce režimu zavraždit?

Jestli nechává, či nenechává, nejsem schopen posoudit, ale každopádně s tím souhlasí, takže odpovědnost nese. O tom není nejmenších pochyb, nese za to zodpovědnost, ať to nařídil kdokoliv. Ale jenom to ukazuje, že on ztratil schopnost adheze se společností. Zkrátka nepochopil, že se mu společnost v Bělorusku změnila a že už nemůže vládnout metodami, kterými dosud vládl. Naopak. Čím déle bude pokračovat v této formě vládnutí, tím větší šanci dává formaci opozice a postavení kandidáta, který ho může porazit ve volbách.

Demonstrace už čítají statisíce lidí i přes překážky ze strany Lukašenka a hrozbu násilí. Mohou lidé svrhnout Lukašenkův režim, nebo to ustojí?

Podle mě to Lukašenko v konečném důsledku nemůže ustát, protože touto formou vládnutí odrazujete i ty nejbližší. Po pádu režimu přijde co? Trest smrti. V Bělorusku je stále trest smrti. Lidé, kteří vykonávají tyto pokyny, strašně riskují. Riskují, že až se situace otočí, oni půjdou k soudu. Šéfové policie, armády, prokuratury a mnoho dalších půjdou k soudu a půjdou do basy. Tito lidé vědí, že riskují, protože takhle se nedá vládnout. Pokud žijete v palácích, jezdíte v obrněných vozech z jedné luxusní vily do druhé, jste za železným plotem, kde vás chrání policie… jak můžete vědět, jak vypadá běžný život v Bělorusku? To vůbec netušíte.

Je Lukašenko přesvědčen, že pro Bělorusko a tamní obyvatele dělá to nejlepší, a podlehl jakési představě toho, že dělá všechno dobře a je nepostradatelný?

On si to myslí. Na to bych mu dal jednu dobrou radu: nepostradatelných jsou plné hřbitovy.

