Dukův tajemník, otec Badal: Po třech letech zákaz prodeje gumových člunů, aby migranti nemohli vyplout na moře. To svědčí o kvalitě skvěle placených úředníků EU

Pokud bychom se trochu zamysleli nad právě končícím rokem a začali bilancovat, jak se podle Vás změnila nálada v české společnosti oproti minulým letům. Změnily ji výrazně letošní parlamentní volby? Co vy jako duchovní nejvíce nyní postrádáte na české společnosti?

Nemyslím, že by se nálada radikálně změnila, pominuly hospodářsky kritické roky, máme nejnižší nezaměstnanost v EU, tedy materiálně na tom rozhodně nejsme hůř. Parlamentní ani jiné volby už lidi nezasahují, podle mého se vracejí k letům dřívějším, kdy pominuly občansky vypjaté postoje, úsilí o změnu, teď je to o jakémsi „běžném provozu“. Jako duchovní pochopitelně postrádám více smyslu pro nemateriální rozměr života, ale tak je to po celé Evropě, nejsme žádná výjimka.

Kdybyste měl v krátkosti vystavit minulé vládě účet. Za co zaslouží pochvalu a naopak, které kroky se jí moc nepovedly? Byl jste například spokojený, jak se vláda chovala k církvi? Jak pečovala o ty nejvíce potřebné?

Ano, byl jsem spokojen, jak se vláda chovala k církvi, i s tím, jak myslela na sociální rozměr společnosti. Mohlo by to být lepší, jak už to bývá, ale člověk má být realista a děkovat Pánu Bohu za život ve svobodě a možnosti, které to skýtá.

Kterou z letošních domácích nebo zahraničních událostí, ať z politické či společenské oblasti, byste označil pro Česko za zcela zásadní, která ho nejvíce ovlivnila?

Nevím o ničem, většinou jsou to jen mediální bubliny. Kdo jede na dovolenou a po 14 dnech se vrátí, aniž by byl stále napojený na internet, zjistí, že proběhlo několik bouří ve sklenici vody, ze kterých média udělala senzaci.

Po parlamentních volbách nastala v Česku nezvyklá situace. Zvítězilo v nich hnutí ANO, se kterým nechce jít žádná z demokratických stran do vlády, a tak získala přízeň od populistických a nedemokratických stran. I když komunisté získali snad nejnižší podporu od voličů ze všech dosavadních parlamentních voleb, přesto získali díky hnutí ANO řadu postů v důležitých výborech Parlamentu ČR. Někteří politici se tak obávají odklonu Česka od demokratických hodnot. Co si o tomto stavu myslíte? A domníváte se, že by to mohlo mít negativní vliv na českou společnost a také že by to vyvolalo nedůvěru u našich západních spojenců?

Tradiční strany se příliš brzy vymezily vůči hnutí ANO, slušelo by se aspoň jednat, ne dupat v rohu jako uražené dítě. Nejsem si příliš jist, jestli jsme se už k nějakým zásadním demokratickým hodnotám pořádně přiklonili, asi to bude chtít více generací. Nemyslím, že by to zásadně změnilo pohled našich sousedů – vždyť v tzv. západních demokraciích často vládou lidé s velmi podivnými názory, nereálnými sliby a silně levicovým smýšlením.

Jelikož se už nacházíme před koncem roku, požádal bych Vás, abyste se pokusil o Vaši osobní prognózu. Který z prezidentských kandidátů se dostane podle Vás do druhého kola, a kdo nakonec usedne do křesla na Hradě?

Jsem přesvědčen, že prezidentem bude pan ing. Miloš Zeman.

Co nového přinesl české katolické církvi rok 2017?

Možná poznání omezených sil, poznání, že méně projektů do hloubky vedených je lepší, než smršť neustálého oslavování různých výročí. A také vědomí, že čím dál tím více se musí církev starat sama o svůj provoz a je třeba k tomu mít kvalifikované věřící.

Kdybyste měl zhodnotit za právě končící rok i činnost našeho nejdůležitějšího zahraničního partnera – Evropské unie, změnila se její politika nějakým významným způsobem oproti předchozím obdobím? Má například zcela jiný náhled na migraci, na dění na Ukrajině a podobně? A jak například hodnotíte její současný přístup k Polsku, kdy mu chce dokonce aktivací článku 7 zamezit v hlasování v důležitých orgánech Evropské unie?

Aktivita orgánů EU je už trapná – po třech letech zákaz prodeje gumových člunů, aby migranti nemohli vyplout na moře, je dobrým svědectvím o kvalitě skvěle placených úředníků. Pro Polsko jde jen o diplomatickou pohrůžku, která je prakticky neproveditelná. Nejsem znalec, ale cosi mi říká, že kdysi existovalo „zasahování do vnitřních záležitostí té které země“ a že se to nemá. Možná ale, že EU si to vykládá trochu jinak. Připadá mi také dost divné, že po třech letech paní Merkelová a další v podstatě říkají to, co my, na adresu migrace a jejího řešení v místech konfliktů – jen my tehdy za to dostali žlutou hvězdu na kabát a teď je to už oficiální linie. No člověk asi nesmí sám přemýšlet a mít vlastní názor, dokud to někde nahoře neschválí.

Psali jsme: Od Cyrila a Metoděje k Tomáši Halíkovi. Sekretář kardinála Duky promlouvá o odkazu věrozvěstů, mizení civilizačních hodnot a nálepkování nacionalistů Veselý kněz, tajemník Dominika Duky, si udělal srandu z Halíka a jeho vědy. Je to opravdu legrace Tomáš Halík vytáhl do boje proti nelidskému tmářství v církvi. Dukův tajemník mu šetrně objasnil, že není proti čemu bojovat Otec Milan Badal: Milosrdenství „na cizí účet“ není rozumné. Nerozumím lidem, kteří páchají dobro tisíce kilometrů daleko a na své nejbližší zapomínají

