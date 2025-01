Dušan Neumann: Benzín už v USA klesl z 27 Kč na 18 Kč. Trump má plán i na Putina, líbí se mi to

,,Většina obyvatel vnitřní Ameriky a jihu si oddechla, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ konstatuje ve vztahu k Trumpovu návratu do Bílého domu novinář a publicista Dušan Neumann, jehož domovem je už více než čtyřicet let americká Pensylvánie. „Obešlo se to bez násilných momentů a demonstrací. Národ to přijal s výjimkou progresivistických enkláv na západním pobřeží, jako jsou některé univerzity,“ dodává pro ParlamentníListy.cz.

„Trumpův nástup se projevuje mezi lidmi pozitivně už teď, přestože do úřadu teprve nastoupí. Jde o silný pozitivní hospodářský efekt. Konkrétně to mohu uvést na příkladu petrolejářských firem, které už začaly snižovat cenu benzínu. Je jim jasné, že se odvolá dekarbonizace, emisní povolenky a podobné věci. U nás v Pensylvánii klesla cena benzínu z 27 korun na 18 korun na litr. V Texasu a dalších olejářských státech je pokles ještě výraznější,“ dává Neumann konkrétní příklad pozitivního efektu Trumpova znovuzvolení.

Podle jeho slov šlo o jeden z Trumpových záměrů. „Spočívá v tom, že ještě než se dostane k moci, rozjet na všech možných frontách různé provokační záměry, ze kterých bude potom ustupovat, pochopitelně. Je to vidět na tom, že prezidenta Bidena už nikdo v Bílém domě po volbách nenavštívil, zatímco v Mar-a-Lago (floridské sídlo Donalda Trumpa, pozn. red.) se střídá jeden politik a významný finančník za druhým, což se už odráží ve veřejnosti. Je to zatím v neoficiálních rovinách, dá se očekávat, že dojde k významným posunům, hlavně v oblasti opětovné industrializace Spojených států,“ dosvědčuje.

„Z ekonomického hlediska je Trumpovým záměrem, aby se USA staly naprosto energeticky soběstačným kontinentem a zároveň také největším vývozcem fosilních paliv. S tím přijde snížení cen energií, což se promítne do celého průmyslu a koneckonců se to pozitivně promítne do cen všeho,“ podotýká. Ruku v ruce s tím se ještě výrazněji rozevřou nůžky mezi USA a Evropou, kde už nyní jsou ceny energií mnohonásobně vyšší. „Na druhou stranu, Evropa má šanci zbavit se těchto excesů, je to na ní,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz publicista s tím, že další a další evropští výrobci budou přesouvat svou výrobu do Spojených států vzhledem k Trumpovu záměru snižovat korporátní daně.

Donald Trump je nyní podle Dušana Neumanna na výkon prezidentského mandátu výborně připraven. „Během svých prvních čtyř let se to skutečně učil. Došlo mu, že na své první období nebyl dobře připraven a nezvládl ho, jak si myslel, protože musel najmout profesionální byrokraty, kteří ho v kritických okamžicích nepodrželi. Teď si správné lidi našel a s jeho výběrem budoucí administrativy jsem velice spokojen. Všichni ti lidé přesně vědí, co budou dělat. Příjemně mě to překvapilo. Odvíjí se od toho i nálada ve většině americké veřejnosti. Už dneska je jasné, že někteří demokratičtí kongresmani a senátoři budou hlasovat mimo linie Demokratické strany,“ prozrazuje dokonce.

Spojené státy před sebou podle něho mohou mít teoreticky dvanáct let konzervativního vedení. „Trump velice rozvažoval, koho si vezme za viceprezidenta. Pokud se Trumpovi jeho politika podaří, příštích osm let by prezidentem mohl být J.D. Vance. To by znamenalo dvanáctiletou periodu konzervativního vedení země, což bych velmi přivítal. Trump si už teď Vance trénuje, nebude to podržtaška. Kamala Harrisová nebyla vůbec nic,“ podotýká Neumann.

„Kauza“ s připojením Kanady ke Spojeným státům podle něho vznikla na základě Trumpova vtipu během rozhovoru s končícím kanadským premiérem Justinem Trudeauem. „Levicová média se z toho mohla pominout," kroutí hlavou. Podobné je to prý s Grónskem a Panamským průplavem. „Průplav postavili Američané a nedávno pohřbený prezident Carter prodal Panamě za jeden dolar, což by nevadilo, pokud by Panama dodržovala smluvní podmínky, že například americké námořnictvo bude projíždět za minimální poplatky. To ale neplatí a pro americké námořnictvo je průplav nejdražší. Navíc Panama buď prodala, nebo pronajala oba pobřežní přístavy Číně, a to je pro bezpečnost Spojených států nepřijatelné,“ má jasno.

„U Grónska to máte podobné. Potlouká se tam okolo spousta čínských a ruských lodí. Trumpovi šlo o to, podpořit zájem 56 tisíc Gróňanů o nezávislost. Druhý důvod je hospodářský. Grónsko coby součást EU má z Dánska zakázáno veškeré průzkumy ropy na grónském území. Pokud by se Grónsko osamostatnilo, může si o tom rozhodnout a americké společnosti to převálcují,“ popisuje Neumann s tím, že v takovém případě by Grónsko pohádkově zbohatlo. „Trump je pro mě naprosto čitelný, stačí si přečíst jeho knihu a víte,“ dodává.

Největší prioritou pro Spojené státy je však prý něco jiného. „Je to uzavření hranic, to je evidentní. Souhlasí s tím asi 70 procent obyvatel, protože to je absolutně neúnosné. Odhady mluví o patnácti až dvaceti milionech migrantů, což je pro americkou ekonomiku znatelné. Do Spojených států se takhle dostalo skoro půl milionu zločinců z jihoamerických věznic,“ popisuje Trumpův záměr v masových deportacích.

„Bidenova administrativa se snaží Trumpovi házet klacky pod nohy, přestože se tváří, že předávání moci probíhá bez problému. Za těch několik dnů může Biden klidně podepsat několik dalších exekutivních příkazů,“ naznačuje s tím, že tím by Trumpovi ještě více zkomplikoval chystané změny.

Významný je však podle jeho slov obrat důležitých představitelů byznysu a nejde jen o Marka Zuckerberga, majitele Facebooku, který po letech popírání najednou přiznal, že Facebook masivně cenzuroval, a teď to hodlá zastavit. „Za Trumpem už byl i Jeff Bezos (Amazon) nebo Tim Cook (Apple). Bezos se s Zuckerbergem dokonce Trumpovi nabídli, že mu na inauguraci každý přispějí milionem dolarů. Najednou jsou hodní,“ směje se.

Neumann popisuje i Trumpovy plány na ukončení války na Ukrajině, což prý může trvat. „Jeho projekt je takový, že musí nastat příměří, které to celé zamrazí, a v okamžiku, kdy se Spojené státy stanou největším vývozcem fosilních paliv a cena ropy klesne pod padesát dolarů, přijde Putin o zdroje peněz a bude přinucen jednat. Nakolik je to reálné, či nikoli, si netroufnu odhadnout, ale líbí se mi to,“ dodává v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.