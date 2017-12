Euroskeptik Matějka: EU nelze zreformovat. Vystoupení je cestou ke svobodnějšímu životu

ROZHOVOR „EU už prostě z principu své existence nereformovatelná je. O to horší je situace po Lisabonské smlouvě. Dnes už neexistuje právo veta v důležitých oblastech a síla našeho hlasu je zanedbatelná,“ myslí si v rozhovoru pro PL.cz předseda hnutí Referendum o EU František Matějka. Vyjadřuje se i k akci Me Too. „Lidé v této kampani odstřelují jiné lidi jak na běžícím pásu. Stačí jednostranně konstatovat a hotovo. Zamířit, vystřelit. Neexistuje už princip presumpce neviny. Celá kampaň už má na svém účtu několik mrtvých. Podle mě se západní civilizace takovými akcemi vlastně likviduje sama, aniž by k tomu potřebovala útoky zvenčí,“ domnívá se.

V roce 2017 jste opustil Svobodné a založil nové hnutí Referendum o Evropské unii. Ve volbách neudělali dobrý výsledek ani Svobodní, ani vy. Jste z toho zklamaný?

Něco se nám povedlo, něco ne. Obrovským úspěchem bylo, že se nám podařilo za necelé tři měsíce zajistit plné kandidátky v celé zemi, a ještě před tím vybírat z téměř dvojnásobného počtu lidí, kteří chtěli s naší myšlenkou kandidovat. Dárci nás podpořili celkem 18 miliony korun do kampaně, přestože jsme museli nemalou část vrátit, protože byla nad rámec zákona. To tu pravděpodobně nemělo tak krátce od vzniku od roku 1992 obdobu. Obdobu také ale neměla mediální síla proti nám. Když neuspěli s dehonestačními články, zvolili strategii ignorace naší existence.

Nutno přiznat, že byla efektivní. Přesto jsme dokázali díky kampani a naší účasti ve volbách historicky poprvé téma referenda o Evropské unii natrvalo usadit v politické debatě. Hlavní cíl byl z dlouhodobého hlediska splněn. Když se podíváte na záběry ze současné Sněmovny, nebo dokonce na diskuse kandidátů na prezidenta, je referendum o EU a postoj k němu jedním ze základů jednání a rozhovorů. S takovým výsledkem jsme spokojeni. Pravdou ale také je, že jediné, co se počítá, je zisk ve volbách, který vám umožní získat politickou moc něco opravdu měnit. A v tomto ohledu máme před sebou ještě hodně každodenní práce.

Co bude dál s vaším hnutím?

Dnes (21. 12. 2017) budeme na členské schůzi hnutí rozhodovat o zásadních změnách. Rozšíříme politické oblasti a představíme náš pohled na Českou republiku, ve které chceme žít. Tuto vizi předložíme veřejnosti a s ještě větší intenzitou budeme prosazovat. Nezakládali jsme hnutí jako projekt na jedno použití. Máme podporu členské základny i dárců, kteří jsou společně s námi připraveni přidat plyn.

V reformu Evropské unie nevěříte. Je tedy vaším hlavním cílem přesvědčit občany ČR, aby v případném referendu hlasovali o vystoupení z EU? Jakými argumenty je chcete přesvědčit? A kdy to referendum podle vás bude?

Nejde o to, zda já věřím, nebo nevěřím. EU už prostě z principu své existence nereformovatelná je. O to horší je situace po Lisabonské smlouvě. Dnes už neexistuje právo veta v důležitých oblastech a síla našeho hlasu je zanedbatelná. Staré členské státy mají daleko větší problémy v oblasti bezpečnosti, porušily Dublinskou dohodu a vyvolaly migrační krizi, mají podstatně horší stav veřejných financí a mnohdy násobně větší nezaměstnanost než my. Jejich sociální systémy nestíhají. Teď se navíc snaží důsledky svých vlastních chybných politik přenášet na ostatní státy. Říkají tomu sdílená solidarita a odpovědnost. Ale k čemu a za co? Jsou to jen falešné pojmy.

Vystoupení České republiky z EU ale není cílem, je cestou k svobodnějšímu životu, samostatné a suverénní republice. Je jedním z řady opatření, která jsou nezbytná. Připravujeme samostatný projekt, ve kterém budeme společně s dalšími organizacemi provádět osvětu po celé České republice, aby se lidé v poslední hospodě dozvěděli, co a proč znamená referendum o EU.

Je nezbytné k tomu, abychom si pro začátek uchovali alespoň současný stav, nedali nám na hřbet problémy Německa, Francie, Itálie, Řecka, Španělska, nebo Portugalska a mohli jsme si o své budoucnosti rozhodovat sami bez hlasování o nás za našimi hranicemi. S tím máme totiž bohaté zkušenosti z historie. A kdy referendum bude? To zatím nevíme, ale budeme na něj připraveni.

Budete na tomto vašem cíli spolupracovat i s jinými stranami? Nejsilnější z protiunijních uskupení je Okamurovo SPD. Jak to máte s nimi? A jak se Svobodnými?

Spolupracovat budeme s každým, kdo referendum opravdu chce. Ale opravdu chce. Ne že je to pro něj jen téma sloužící jako výtah k hlasům. Lidé v našem hnutí jsou v postojích k EU konzistentní dlouhé roky. Neotočili, když zjistili, že podporovat EU už nenese body.

Proč podle vás vyhrál volby Babiš? Podaří se mu získat pro nějakou svoji vládu důvěru? A co od ní očekáváte?

No proč. Protože prostě dostal nejvíc hlasů. Co k tomu dodat? Kdo jsme my, abychom soudili motivaci voliče hodit svůj hlas někomu, kdo ho připraví o další svobody? Vždyť i programové prohlášení vlády o ničem jiném není. Slovo „svoboda“ tam najdete jen jednou v nějaké frázi. Je na nás ostatních, abychom svou prací přesvědčili voliče, že stojí zato volit nás, ne nevolit jeho. Pokud se mu nepodaří získat důvěru pro vládu na druhý pokus, jednu věc umí jeho tým skvěle. Dokáže ukázat na jiné, kteří za něco mohou. Ne on, ostatní. Nedivil bych se v takovém případě, kdyby byl sám iniciátorem předčasných voleb.

Čekají nás prezidentské volby. Jak vidíte jednotlivé kandidáty a kdo je váš favorit?

Nemáme favorita. Bylo by ostatně od nás také troufalé, kdybychom se s tím oficiálním výsledkem v historicky prvních volbách, kterých jsme se zúčastnili, za nějakého kandidáta stavěli.

Na Facebooku máte zprávu o britském ministru obrany, který musel rezignovat, protože před 15 lety sahal novinářce na koleno. Podobné neuvěřitelné zvěsti přicházejí z USA v rámci kampaně Me Too. Co tomu říkáte?

Podobné zvěsti pomalu přicházejí z celého světa. Je mi nesmírně líto lidí, kteří byli ve svém životě skutečnými oběťmi sexuálního násilí. To, co se ale děje s akcí Me Too, je jak špatný sen. Lidé v této kampani odstřelují jiné lidi jak na běžícím pásu. Stačí jednostranně konstatovat a hotovo. Zamířit, vystřelit. Neexistuje už princip presumpce neviny. Stačí na někoho ukázat a je doživotně diskvalifikovaný.

Celá kampaň už má na svém účtu několik mrtvých. Obávám se, že se toho zase chytne tzv. neziskový sektor a bude nás nějaké „řešení“ stát všechny velké peníze na dotacích. Podle mě se západní civilizace takovými akcemi vlastně likviduje sama, aniž by k tomu potřebovala útoky zvenčí.

autor: Oldřich Szaban