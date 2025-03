Evropa už je světu pro smích. Vypnout sebevraždu, jako to udělal Trump, říká Šichtařová

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8694 lidí

Český průmysl se propadá už čtvrtý měsíc v řadě. V lednu průmyslová výroba meziročně poklesla o 0,6 procenta. Jak by to vláda mohla zlepšit?

Nemůže to zlepšit! A bohužel nejen tato vláda, ale ani příští vláda s tím nic neudělá, protože to není na rychlé řešení. Ten propad průmyslu je vlastně pozvolný návrat do předindustrializace. Je to konečný cíl Green Dealu a ideologie ESG. Jediná možnost, jak to zastavit, je okamžitě zrušit Green Deal a celou zhoubnou ideologii ESG. Ale i kdyby to vláda udělala, tak samospádem bude zhoršování ještě nějaký čas trvat. Naopak pokud to vláda a Evropská komise neudělají, rozpad průmyslu a životní úrovně ještě zrychlí a my se vrátíme o několik desetiletí nazpět.

Musíme konat hned, ale i v takovém případě si musíme být vědomi toho, že výsledky nebudou rychlé. Svět už mám ujel. Vždyť my nejen že už neumíme vyrábět levně, ale dokonce ani kvalitně. Evropská auta už dávno nejsou ani po stránce poruchovosti, co bývala… Tohle se nedá získat zpět během pár měsíců.

V Česku je podle nejnovějších čísel milion lidí ohrožených chudobou. Je jich o 97 tisíc víc než v roce 2021, kdy se vláda Petra Fialy ujala moci. Jak by vláda mohla zlepšit tento problém?

A co se kdo čemu diví? Vždyť v předešlé otázce jsme mluvili o tom, že se vracíme kvůli ESG a Green Dealu do doby předindustriální. To samozřejmě bude spojeno nejen s nárůstem chudoby, ale dokonce i s takovými věcmi jako třeba úpadek zdravotnictví a opětovné snížení střední délky života… Zkrátka pokrok je funkcí množství zapojené energie.

A když se Evropa rozhodla snižovat množství používané energie, tak prostě se rozhodla pro úpadek. Je to naprosto degenerace. A odpověď, co s tím vláda může udělat, je stejná jako v předešlé otázce: jediná možnost je vypnout tuhle sebevraždu včas. Vypnout Green Deal, vypnout ESG, jako to udělal Donald Trump. Tím neříkám, že Trump je značka ideál, ale říkám, že ESG vypnul efektivně, a my musíme udělat to samé, jinak úpadek chudnutí bude pokračovat.

Švédský výrobce baterií pro elektromobily Northvolt vyhlásil bankrot. Firma, jejíž akcie vlastní zejména německé automobilky Volkswagen a BMW a investiční firma Goldman Sachs, byla hlavní evropskou nadějí v tomto odvětví. Čeká Evropu s příchodem elektromobility ústup vlivu v automobilovém průmyslu?

Ne že Evropu ústup vlivu čeká – vliv Evropy už dávno mizí. Evropa je už dávno pro smích. Je nekonkurenceschopná. Nemá šanci získat znovu postavení na světových trzích. Všechny její pokusy o startupy v podobě takovýchto uměle založených fabrik musejí skončit fiaskem, protože to Evropa nedělá tržně. Evropa se stala centrálně plánovanou ekonomikou. A centrálně plánovaná ekonomika jde vždy do kytek. Tohle už se nedá zachránit nebo zreformovat. Tady už pomůže jenom podobná ekonomická transformace, jakou jsme udělali v roce 1990 při přechodu z komunisty řízené ekonomiky na tržní. Teď si to Evropa zopákne – ale celá Evropa. Jenom si nejdřív musí ještě mnohem víc natlouct, aby to pochopila.

Volkswagen zlomil rekord v prodeji svých vyhlášených currywurstů. V minulém roce jich prodal přes osm milionů, což je skoro stejně jako prodaných aut v rámci koncernu. Odbyt vozů německého obra však setrvale klesá. Co koncernové automobilky včetně naší Škodovky čeká?

Škodovka je na tom relativně lépe než další části koncernu, ale i ona už na tom dávno není, jako bývala. Bude se propouštět. Ostatně ono se už propouští. Pokus o kompletní přechod na elektromobilitu je slepá vývojová cesta. Takže pokud se automobilky v Evropě nevrátí ke spalovákům, pokud se nezruší současné emisní limity, čeká evropské automobilky osud Nokie…

Skupina vládních poslanců navrhuje zavést dvě nové sociální dávky – příspěvek na vysokoškolské studium a podporu pro studující rodiče. Studující rodič by dostával třetinu minimální mzdy, letos tedy 6 933 korun měsíčně. Sociálně znevýhodnění studenti by dostávali čtvrtinu minimální mzdy, tedy 5 200 korun měsíčně. Dává vám to smysl?

Ne. Dává mi smysl vrátit se k rozumu a opustit centrálně plánovanou ekonomiku, ve které si hrajeme na nároky, aniž bychom na ně měli peníze.

Česká televize v rámci úspor ruší sedm pořadů, mezi nimi Fokus Václava Moravce, 90’ ČT24 nebo Regiony ČT24. Vítáte, že veřejnoprávní televize hledá, kde ušetřit?

Jsem hodně opatrná. Navíc ČT není jen publicistika. Ale dobře to rozhodně je. Jenom bych to řekla asi takto: nechvalme dne před večerem. Počkám si, co z toho vyleze, a pokud televize opravdu ušetří, budu chválit. Zatím budu opatrná a nebudu se radovat předčasně.