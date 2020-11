Generál Blaško: Volby u nás? Spadl systém. A pak lezla čísla. Islámský teror, tam mám zlé tušení

ROZHOVOR „Je třeba, aby si to všichni uvědomili. My jsme tady doma,“ upozorňuje rázně generálmajor a europoslanec hnutí SPD Hynek Blaško k teroristickým útokům v Evropě a nelegální migraci. Podle něj je navíc odhalení téměř padesáti migrantů ukrytých v kamionu na dálnici D2 jen špičkou ledovce. Sám by byl pro stabilní umístění rentgenů, které dokázali jejich přesun odhalit. V rozhovoru řekl, že proti nelegální migraci a hrůzným činům radikální islamistů je nutné vystoupit tvrdě. V rozhovoru také odsoudil pravidla Evropské unie a vyzval politiky k nastavení společného mechanismu vyhošťování radikálních islamistů.

Prezidentské volby ve Spojených státech byly těsným soubojem prezidenta Donalda Trumpa a jeho protikandidáta Joea Bidena. Jak vnímáte těsné výsledky a také jednání Trumpa, který se nejdříve vyhlásil za vítěze, nyní protestuje a napadá výsledky…

Je to americká demokracie, tak to tam vypadá, jak to tam vypadá.

Mluví se o tom, že Amerika je rozdělena, jak nikdy nebyla. V čem tkví tedy ta rozdělenost Američanů a ony těsné výsledky?

Podle toho, jak se k tomu vyjadřuje kdekdo a jaké jsou kusé zprávy, je vše takové zvláštní. Myslím si, že spousta lidí, kteří volili Trumpa, volili pragmatickou stránku věci. Kdežto Biden je neoliberál se vším všudy. V Americe nastane obrovský problém, pokud Biden vyhraje, Trump je navíc podnikatelem, který má zkušenosti, kdežto Biden se vlastně 40 let potácí v politice. A podle toho to také vypadá.

Diskutuje se o korespondenčním hlasování. Byla to v České republice TOP 09 s podporou Pirátů, kdo se už před létem zasazoval o to, aby se i v České republice mohlo hlasovat korespondenčně. I třeba kvůli koronaviru.

To si neumím představit.

Proč?

Já si pamatuji na volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety, kdy na hodinu a půl spadl celý systém. A to, co z toho začalo lézt potom, bylo než podivné. Já jsem proti tomu. Kdo chce hlasovat, nechť si vezme lístek a dojde do volební místnosti. Tato korespondenční hlasování jsou ve své podstatě jakýsi podvod a navíc se to začíná ukazovat. Posledně vykládal Trump, že našli nějaké lístky v potoce.

Na dálnici D2 čeští policisté rentgenem odhalili kamion, který převážel 48 nelegálních migrantů. Ještě než migranti slezli z korby nákladního vozu, prosili policisty, ať je nechají projet do Německa. O čem to podle vás vypovídá? A jaký je váš odhad počtu těch, kdo byli odhalení a kdo přes zemi třeba do Německa projel? Je Česká republika z vašeho pohledu tranzitní zemí?

Přesně tak. Kolik projelo kamionů, uvnitř kterých nebyli migranti odhalení? Kolik migrantů převezli, aniž by byli odhalení? Jejich zachycení je jen vrchol ledovce. Podobné rentgeny by měly být na určitých místech při vjezdu a výjezdu z republiky a každý kamion by musel projít. Pak by to možná přestalo, ale kolik jich už projelo, než se jim podařil tento záchyt? Je to děravé, jak cedník, protože je nikde nevidíte. Tohle jsou namátkové kontroly, ale měly by být v současné doby všude a stabilní. Vybrat stacionární místa, kudy projíždějí kamiony do republiky, z republiky, tam všude nechť jsou tyto rentgeny, ať se vše důsledně kontroluje a nejsme tranzitní zemí.

Francie i Vídeň má za sebou teroristické útoky. Francouzský učitel přišel o hlavu, protože ukazoval dětem karikaturu Mohameda, i další tamní útok provázel tento způsob vraždy. Ve Vídni pak střelec zabil čtyři lidi, sám se už v Rakousku narodil, jeho rodiče pocházejí ze Severní Makedonie. O čem podle vás tyto útoky, jejichž četnost i brutalita provedení se stupňuje, vypovídají?

O tom, že do Evropy pronikly síly bojovníků Islámského státu, kteří dosud spali. Blíží se Vánoce, nechci být prorokem, ale obávám se, aby se útoky nezačaly stupňovat. Když muslimové slaví svoje svátky, žádné betonové zátarasy nejsou potřeba a ani o zuby ozbrojení policisté v místě konání nechodí. Ale v opačném případě tomu tak je.

Jestli budou politici pořád ronit slzy a nebudou dělat v podstatě nic, protože se obávají, že by to mělo nějaké další následky, bude to pokračovat. Proti tomu je potřeba nekompromisně a tvrdě vystoupit. Každý, kdo se kolem toho motá, naložit a pryč odsud. Okamžitá deportace bez pardonu. To, co si Evropská unie vymyslela a její soud, že každý musí dostat azyl, nesmí se s nimi, chudáky, manipulovat nijak a jak sem přileze, tak tady musí zůstat. Co to je?

Útočník z Rakouska už byl v minulosti trestán a byl označený jako hrozba a možný útočník. Tento člověk se ale v Rakousku narodil a měl rakouské a severomakedonské občanství. Co ale s migranty, kteří se formálně vyhostit nedají, protože je není kam vyhostit, protože mají třeba jen občanství v evropské zemi?

Vidíte, jsou tady x let a jak se integrovali?

To je o tedy otázka integrace, ale není je kam vyhostit...

Jak není kam vyhostit, odněkud pocházejí. Mají svoje rodiče, kteří sem odněkud přišli a všichni jako jeden muž pryč odsud. Jestliže budeme neustále přešlapovat kolem, jen mluvit a nezačne se to nekompromisně potírat, bude to pokračovat.

Měli by se tím tedy zabývat politici, aby bylo možné migranty odsunout na území, odkud pocházejí jejich rodiče? To by bylo nutné ošetřit nějakými zákony, nemůžeme přece přivážet evropské občany do cizích států bez dovolení těchto států...

Oni naše zákony nerespektují a nikdy respektovat nebudou, proto existují takzvané no-go zóny. A jestliže oni nerespektují naše zákony, proč my musíme být pořád ti blbečci, kteří je respektují, zatímco nám řežou hlavy a házejí na nás bomby? Je potřeba, aby politici Evropské unie a všech jejích států dali hlavy dohromady a vymysleli mechanismus, jak s těmito lidmi nakládat. Aby návrh předali OSN a i ta ho schválila.

A co migranty, u nichž je problém určit původ? Sami ho zatajují, uvádějí nepravdivě a tak dále?

Opět je na politicích, aby přestali strkat hlavu do písku a zavírat oči před těmito strašlivými zločiny, které my jako občané nechceme trpět. Politici jsou námi zvolení a mají povinnost tuto věc vyřešit. Čím dříve, tím lépe pro nás i pro migranty. Když se to neudělá legální cestou, nic se nezmění.

Francouzi jsou podle prezidenta Emmanuela Macrona ve válce s islámem. Zakážou působení zahraničních imámů, aby neradikalizovali francouzské muslimy, chtějí povinnost francouzských škol pro muslimské děti, zakázali a chtějí zakázat další islámské organizace, požadují jejich transparentní financování a tak dále. Jsou to dostatečné kroky?

To se Macron probudil brzo. Teď už je ne pět minut po dvanácté, ale třicet minut po dvanácté. Ať se postaví a jde tyhle názory vykládat lidem, jejichž příbuzní sešli ze světa takovým strašlivým způsobem.

Podle vás by ta opatření měla být ještě tvrdší?

Ještě tvrdší než tvrdší. My jsme samá humanita a oni se tomu smějí.

Tvrdší než tvrdší? Ve Francii jsou takzvané no-go zóny, kam se bojí jít i policisté. Podle vás by v nich měla zasáhnout armáda? Tedy udělat to, čeho se francouzští politici bojí?

Klidně. Nerozpakoval bych se použít v těchto případech armádu. Jak mohou na území cizího státu vytvářet podobné oblasti, kam se každý bojí? Už je to i tady. V místě, kde zmlátili manželský pár (Duchcov, pozn. red.), doporučují, aby tudy po 18 hodině nikdo nechodil. Ale my jsme tady doma. My jsme tady doma! Je třeba, aby si to všichni uvědomili. My jsme tady doma. Tohle je naše země, a jestliže tady chce někdo žít, tak musí respektovat naše zákony a pravidla. Jestliže ne, tak ať se sbalí a jde si tento, s prominutím, bordel dělat u nich. Tam je to normální, tak ať si to dělají tam a řežou si hlavy navzájem, ale tenhle hnus, ať sem netahají.



