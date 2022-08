Hřib i Scheinherr s hlavou v písku. Hází vinu na jiné. Nejsou jediní, na koho by si Udženija došlápla

„Jestli někdo neřeší kauzu Dozimetr odpovědně, jsou to především pražští Piráti a Praha sobě. Jak primátor Hřib, tak jeho náměstek Scheinherr před svou jednoznačnou odpovědností strkají hlavu do písku a snaží se své pochybení hodit na někoho jiného,“ komentuje poslední události starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). Sama by si také došlápla na možné kartelové dohody mezi čerpacími stanicemi ohledně cen pohonných hmot nebo prodávala českou elektřinu přímo Čechům.

Jak vnímáte korupční kauzu Dozimetr se špičkami hnutí STAN a řeší ji podle vás vládní politici dostatečně zodpovědně?

„Nechci se nikoho zastávat, ale je pravda, že jak se říká, že může ministr zasahovat do vyšetřování a brzdit kauzy, tak asi kdyby mohl, tak vlastně ta kauza dneska nevyplave a je jedno, kdo v tom figuruje,“ řekla jste v České televizi směrem k ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, který je zároveň šéfem hnutí STAN, jehož prošetřuje jemu podřízená policie. Kromě toho ale jmenoval šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka – bez potřebné bezpečnostní prověrky a navíc s vědomím, že má dlouhodobé kontakty s hlavou korupce v kauze Dozimetr, zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Měl by Rakušan rezignovat, jak je vyzýván nejen opozicí?

Já rozhodně nebudu nikoho vyzývat přes média k rezignaci. Pan ministr Rakušan jistě dokáže sám zvážit, jakou má za své konání přijmout odpovědnost a zvážit všechny důsledky svých rozhodnutí.

Tak jinak. Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že ministr Rakušan má stále jeho důvěru. Má i tu vaši?

Nejsem členkou vlády, ani poslankyní, takže to, jestli má pan Rakušan mou důvěru či nikoliv, není moc podstatné. Důležité je, že má důvěru premiéra Fialy a svých koaličních partnerů. Nyní je ale naprosto nutné vyvrátit jakékoli pochybnosti o činnosti našich zpravodajských služeb – a to nejenom v očích české veřejnosti, ale i u zahraničních kontaktů, na kterých je civilní rozvědka závislá. I proto jsem ráda, že jedna z podmínek setrvání pana Mlejnka ve funkci, je v podstatě navázaná na jeho dokončení prověrky na přísně tajné. Ta vyloučí všechny pochybnosti, které nastaly, či které by mohly nějak ovlivnit jeho další působení ve službě.

Když se ohlédnete za těmito událostmi, vnímáte stále jako dobrý nápad koaliční spojení pěti různých politických subjektů?

Samozřejmě že ano. Byla to jediná šance, jak odstavit od vlády Andreje Babiše, protože díky jeho nesystémovým krokům a uplácení voličů jsou naše veřejné finance v rozkladu a zažíváme bezprecedentní inflaci, na kterou doplácí pracující lidé.

Domníváte se, že rozhodnutí vlády jsou pomalejší vlivem tohoto složení?

To si nemyslím a ani si nemyslím, že by vláda konala nějak pomalu. Musíme si uvědomit, že se vláda Petra Fialy potýká s krizí, která nemá nejen u nás, ale v celé Evropě obdoby.

Vládní politici bývají kritizováni za to, že nedostatečně podporují Čechy během krize a jejich pomoc není dostatečná. V jednom z minulých rozhovorů jste zdůraznila, že vláda to nemá za současných okolností jednoduché a navíc zdědila některé věci po vládě Andreje Babiše (ANO). Kde by mohli politici přidat a za co je naopak kritika neoprávněná?

Jak už jsem řekla, nejen naše země, ale celá Evropa zažívá bezprecedentní vlnu zdražování a krizi ohledně cen energií. Zázračný recept na to, jak tuto krizi ukončit, neexistuje. Já jsem ráda, že se naše vláda zatím vyhýbá nějakým populistickým gestům, ale stejně tak nebude váhat uložit vysoké pokuty těm, kteří zneužívají nastalou situaci. Jsem velmi zvědavá, jak dopadne kontrola ohledně možné kartelové dohody mezi čerpacími stanicemi. Pokud se prokáže, tak bych opravdu trvala na uplatnění těch nejvyšších pokut.

Velmi se pochopitelně diskutuje na téma plyn. Obavy jsou z jeho dostatku v zimě nejen kvůli domácnostem, ale také kvůli českému průmyslu, který je na plynu částečně závislý. To zase souvisí se zaměstnaností, daněmi, a tak dále. Obáváte se z tohoto důvodu jara?

Nechci nic lakovat narůžovo, situace je vážná a problémy se dotknou takřka všech. Jsem ale přesvědčena, že naše vláda dělá maximum pro to, abychom dokázali překlenout i případný výpadek ruského plynu. Plníme zásobníky, máme smlouvu na plyn z nizozemských terminálů LNG. A my v jednotlivých městských částech jsme ve spolupráci s vládou připraveni pomáhat, kde to jen půjde. Spolu tohle všechno zvládneme.

A co elektřina? Je v pořádku prodávat českou energii skrze německou burzu, která zvedá její cenu? Měla by Česká republika zůstat na jednotném trhu Evropské unie i v krizi, nebo zvážit odchod z burzy?

Trh s energiemi se v podstatě zhroutil. Rozhodně na něm nepanují standardní tržní mechanismy. Pokud by to bylo jenom na mě, byla bych spíše pro variantu přímého prodeje energií českým zákazníkům. Minimálně do té doby, než se současný turbulentní stav neuklidní.

Lze si vzít tedy příklad ze Slovenska, kde putuje elektřina přímo Slovákům výměnou za nezavedení sektorové daně státem?

Ano, to je jedna z možností. Kromě Slovenska se podobně chová například i Francie. Podle mě to je varianta, nad kterou bychom měli minimálně uvažovat a vážně o ní diskutovat.

Co si myslíte o názoru, že dražší energie Čechů jsou cenou za solidaritu s Ukrajinou?

Tento názor rozhodně nesdílím, protože není pravdivý. Šiřitelé těchto názorů jsou lidé, kteří chtějí záměrně rozeštvávat lidi mezi sebou, a to je to poslední, co v této chvíli naše společnost potřebuje. Jsem přesvědčená, že jsme schopni společně zvládnout tuto nelehkou dobu, ale musíme táhnout za jeden provaz, být vůči sobě ohleduplní a tolerantní. Za nejdůležitější považuji cílenou pomoc těm, kteří se dostanou do nesnází. Jiná cesta, jak z toho ven, není.

