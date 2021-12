Imunolog Svoboda: Nejsem přesvědčen, že omikron zahltí nemocnice. Švédský liberální přístup byl nejlepší, teď to vidíme

Liberálně demokratický přístup Anderse Tegnella, hlavního epidemiologa Švédska, který není závislý na vládě a který zvolil strategii vysvětlování a doporučení, se ukázal v Evropě během koronavirové pandemie jako nejefektivnější. Tvrdí to imunolog MUDr. Jaroslav Svoboda, a proto doporučuje nové vládě, aby žádné restriktivní kroky už nepodnikala. Zahlcení nemocnic v souvislosti s variantou omikron se neobává. Zdůrazňuje, že i lidé po dvou až třech vakcinacích mohou velmi vážně onemocnět i těžkou formou nemoci covid-19.

Dá se poradit vládě Petra Fialy, která si zatím počíná jako chytrá horákyně, kdy se snaží odlišit od předchozí vlády – viz třeba čtyři hosté v restauraci u stolu místo šesti –, ale v mnohém ji kopíruje, zda zavádět tvrdé kroky v souvislosti s šířením virové varianty omikron, jak se děje v sousedním Německu, ale i v jiných okolních zemích, nebo pro zavedení přísných opatření zatím nevidíte důvod?

Žádné restriktivní kroky bych na místě vlády nepodnikal.

Protože jsou jednak kontraproduktivní, jednak se ukazuje, že liberálně demokratický přístup Anderse Tegnella, hlavního epidemiologa Švédska, který není závislý na vládě a který zvolil strategii vysvětlování a doporučení, se v Evropě ukázal jako nejefektivnější. Švédsko má dnes na 100 tisíc lidí nejméně případů covidu-19 od počátku epidemie, nejméně pobytů lidí na jednotkách intenzivní péče (JIP) nebo na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO).

Naše vláda, zejména ta současná, je ještě relativně rozumná, oproti vládám například v Rakousku či v Maďarsku.

Doporučil byste tedy, abychom se vydali zmíněnou švédskou cestou?

Snažil bych se, aby si každý zachoval zdravý rozum; což neznamená, aby nebyl opatrný.

Pokud by se měly nosit roušky, potom, při cenách nanoroušek či respirátorů by musel každý člověk dostat přidělený alespoň jeden kus na den. A pokud by jednorázová (!) rouška měla mít smysl, potom snad jen v prostředcích MHD, v obchodních centrech a podobně.

Musí být také zachována pluralita vědeckých názorů, nikoli chystat, jako je tomu ve zmíněných zemích, zákon „o lži o covidu“. Z odborného hlediska bych nevyžadoval třetí vakcinaci, ačkoli v Izraeli již chystají čtvrtou. A u dětí již vůbec ne.

O omikronu se zatím neví, jestli způsobuje lehčí či stejný průběh onemocnění jako varianta delta, nebo do jaké míry přesně obchází imunitu z prodělání či vakcinace. Naopak jako jisté se jeví to, že se šíří rychleji a že „vynuloval“ účinnost většiny používaných monoklonálních protilátek. I kdyby varianta omikron způsobovala lehčí průběh, nehrozí, že by kvůli rychlejšímu šíření u rizikových, kteří neprošli dosud nákazou ani očkováním, mohla způsobit zahlcení nemocnic?

Nová varianta koronaviru omikron se značně liší od všech ostatních variant viru, protože obsahuje 32 mutací. Dnes je to takřka přesně teprve jeden měsíc, kdy byla izolována na hranicích Botswany a Jihoafrické republiky.

Opravdu proti němu nezabírají připravené monoklonální protilátky, ale zatím i v neproočkovaných oblastech nevyvolává žádná těžká onemocnění. To bylo popsáno jenom u predisponovaných lidí se zvýšeným krevním tlakem, ale jinak se zatím vždy jednalo pouze o mírnou respirační infekci, výjimečně o zvládnutelnou pneumonii u imunokompromitovaných lidí.

Velmi rychle se však replikuje, rychleji než varianta delta, například v USA v posledním týdnu tvořil omikron přes 70 procent nových případů.

Právě na to hned po objevu omikronu upozornil německý lékař, epidemiolog a nově ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, že by mohlo jít o vánoční dárek celému lidstvu, pokud se potvrdí, že způsobuje mírnější formu onemocnění, ale mnohem rychleji se šíří. Utne tedy omikron pandemii?

Teoreticky by mohl vytlačit nebezpečnější varianty. Nikdo ovšem zatím neví, zda nevyvolává velmi nebezpečný stav nazývaný „covid long“, který se ale může vzácněji vyvinout i po vakcinaci.

Ještě k té předchozí otázce. Nejsem přesvědčen, že by právě omikron vedl k zahlcení nemocnic – vzhledem k zatím lehkým průběhům i vzhledem k tomu, že už máme některé perorální, tabletové léky jako například molnupiravir i velmi specifický a nadějný paxlovid. Tedy preparáty, které stejně jako u předchozích variant musejí být nasazeny ihned po stanovení diagnózy – nikoliv až v nemocnici, kdy je zapotřebí kyslík, řízené dýchání, extrakorporální oxygenace (ECMO) či vysoké dávky kortikoidů.

Je možné podle původní varianty, přes deltu až po omikron usuzovat na další vývoj koronaviru ohledně intenzity onemocnění, které způsobuje, či vývoj rychlosti šíření – nebo je zcela nepředvídatelný?

Podle řady virologů by mohl omikron z klinického hlediska toto onemocnění převést do kategorie velmi lehkých respiračních onemocnění; nicméně o evoluci genomů virů toho víme ještě strašně málo.

Jak by se změnil význam očkování, pokud by se potvrdil lehčí průběh onemocnění a současně by se ukázalo, že vakcíny navržené na dva roky starou variantu viru na omikron nefungují?

Otázka vakcinace je velmi důležitá.

Vakcíny, zejména ty na základě mRNA jako Moderna či Pfizer/BioNTech, ale i s adenovirovým vektorem jako například AstraZeneca, vycházejí z použití trnu (spiku) nového koronaviru, který se vyskytl ve Wu-chanu na přelomu let 2019 a 2020, ale tato varianta viru již vymizela na celém světě v březnu 2020! Přesto je vakcína konstruována právě proti němu.

Následovaly nejrůznější mutace vedoucí ke změně struktury onoho spiku. Proto protilátky, které vznikají v těle proti novým variantám spiku, jsou poněkud odlišné.

Další důležitou skutečností je, že již před časem firma Pfizer přiznala, že celá vakcína je obalena vrstvou polyethylenglykolu (PEG), který vede ke splývání buněk (viz hybridomy při přípravě monoklonálních protilátek), a proto zjednodušeně odlišný imunokomplex aktuálního spiku s postvakcinační protilátkou se váže Fc fragmentem s lipidy v bezprostředním okolí hlavního virového receptoru ACE 2, dochází k jeho fagocytování s nedostatečným enzymatickým zpracováním v makrofágu a přenosu do T lymfocytů, které mohou u někoho tento spike na svém povrchu vyjadřovat (exprimovat).

Jak na takový vývoj lidský organismus zareaguje?

Takové T lymfocyty jsou rozpoznávány jako cizí, nebezpečné a po každé takové vakcinaci dochází k oslabení tzv. „buněčné“ imunity. A protože jsou T lymfocyty nezbytné pro funkci B lymfocytů produkujících protilátky, oslabí se produkce protilátek i proti jiným patogenním mikroorganismům etc.

Kvůli polyethylengykolu tyto cirkulující imunokomplexy splývají i s membránami ostatních buněk, kdy může dojít až k tzv. „hyperexpresi“ spiku na prakticky všech buňkách organismu. Obvykle se jich imunitní systém zbaví, ale v pomalu se dělících buňkách (například neurony centrální nervové soustavy) přetrvávají na jejich povrchu tyto spiky dlouho. To může vést až k autoagresi, kdy vlastní imunitní systém napadá vlastní buňky (různá neurodegenerativní onemocnění). Zatím jsme v klinice viděli pouze několikadenní obrny nebo ztráty zraku, ale co do budoucnosti?

Uplatňuje se zde i tzv. „ADE“ fenomén, tedy „antibody dependent enhancement“, zhoršení průběhu onemocnění kvůli ve vakcíně použitému neadekvátnímu antigenu (tzv. „suboptimální vakcína“) neadekvátním protilátkám. Klasicky byl popsán u viru horečky dengue na Filipínách, kde se vyskytují čtyři typy viru. Byl-li někdo vakcinován proti typu I a onemocněl-li typem IV, prakticky vždy zemřel. Tento mechanismus je ale známý i u jiných virů a u nádorů.

Zpočátku se u nového koronaviru hovořilo o tom, že to lze snadno během jednoho až dvou týdnů upravit na novou variantu, což je sice možné, ale následný legislativní proces je velmi dlouhý.

Očkování dětí, s nímž už se začalo i v Česku, byste s ohledem na momentální vývoj epidemie doporučil?

Vakcinaci u dětí považuji za kontraproduktivní.

Sice zemřelo mezi pěti až sedmi polymorbidními dětmi, které trpěly na řadu dalších onemocnění a na tzv. Kawasakiho syndrom, což je zánět malých cév (vaskulitida) včetně zánětu koronárních tepen, ale zkušený pediatr tento stav včas rozpozná a tento stav je potom léčitelný. Mohou ho spustit i jiné viry.

Jinak děti prakticky neonemocní nebo mají jenom několik dní teplotu a rýmu. Je to proto, že mají jednak méně ACE 2 receptorů v dýchacích cestách a mají hodně tzv. „panenských“, naivních T lymfocytů, které ihned na sliznici zareagují společně s tzv. NK buňkami. Jednak mají trvale nejrůznější respirační virózy a existuje fenomén „společné obrany virů“ na sliznicích, kdy díky zvýšené koncentraci interferonů (molekul, kterými se buňky imunitního systému domlouvají) a NK buňkám (přirozeným zabíječům) virus již na sliznici obvykle zlikvidují.

Je sice pravdou, že mohou nový koronavirus šířit, ale šíří ho i očkovaní lidé! Navíc dokonale neznáme vyvíjející se dětský imunitní systém.

Jak lze vůbec hodnotit účinnost vakcín, která už bývá docela zpochybňována?

Existuje tolik statistik ohledně účinnosti či neúčinnosti vakcín, že se v nich laik-nestatistik ani nemůže zorientovat. V podstatě jde o to, co má být cílem vakcíny.

Jde-li o eradikaci viru – ta není v tomto případě možná, jak nedávno přiznal i poradce Bílého domu, doktor Anthony Fauci.

Nebo zda jde o zmírnění průběhu onemocnění u rizikových lidí, zejména ve věkové kategorii 75 až 80 let, kdy tito lidé s covidem-19 často končí na JIP či ARO odděleních. Pokud jde o tento cíl, skutečně u vysoce rizikových, zejména starších lidí, vakcína 2,5 až 3krát snižuje riziko tohoto těžkého průběhu. Nezabrání však šíření nového koronaviru v populaci.

Jak v kontextu toho, co říkáte o vakcinaci, pohlížíte na výrok předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že neočkovaní lidé, kteří v souvislosti s koronavirem skončí na jednotkách intenzivní péče, by si měli tuto zdravotní péči platit ze svého?

Takové výroky jsou v rozporu s celými principy medicíny. Když někdo dostane nějakou například pohlavně přenosnou chorobu, je mu také poskytnuta veškerá péče. Svým způsobem na většině svých nemocí má dotyčný člověk nějaký podíl svým životním stylem, ať už jde o kouření cigaret, alkohol, stresy a podobně.

A jak je zřejmé, tak lidé po dvou až třech vakcinacích mohou i velmi vážně onemocnět i těžkou formou covidu-19, jak jsem částečně už vysvětlil, například mechanismus ADE.

