Já na ekonomické sankce nevěřím, říká Majerová

reklama

Na konci ledna jste obhájila pozici předsedkyně Trikolory. Jak se od té doby daří vaší straně? Na sněmu jste hodně mluvila o konsolidaci, podařilo se ji dosáhnout?

Na lednovém celorepublikovém sněmu jsme zvolili nové vedení, změnili stanovy, zkrátili si jméno, už jsme jen a pouze Trikolora, z hnutí jsme se přeměnili na stranu a sami sebe definujeme jako stranu pravicovou, konzervativní, národní a euroskeptickou. Je nás teď trochu míň, ale jsme názorově kompaktní. Noví členové zase přicházejí, což mě samozřejmě těší.

Do životů nás všech před několika týdny vstoupila válka na Ukrajině. Jaký je postoj Trikolory k ruské invazi?

Jaký může být postoj každého normálního člověka k válce? Válka je zlo, neštěstí, tragédie, utrpení, smrt, slzy. Nikdo normální válku nepodporuje ani nechce. A už vůbec nic neomlouvá útoky na civilní obyvatelstvo. Jediné, v čem se Trikolora trochu liší, je, že ani sobě, ani druhým nenalháváme, že ukrajinsko-ruský konflikt začal 24. února letošního roku a že se předtím nic nestalo. Stalo. A k eskalaci v posledních osmi letech přispěly nejen obě strany, ale také Evropská unie a Spojené státy.

Jak by se podle vás měl zachovat Západ? Je správně, že NATO nehodlá udělat nic proto, aby nedalo Rusku záminku k rozšíření válečného konfliktu?

Snad to žádný z jestřábů neprosadí. To by neskončilo dobře. S nadějí sleduji prostředníky, kteří se válčící strany snaží přimět k diplomatickému řešení, ať už je to izraelský premiér Naftali Bennett či bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.

Fotogalerie: - Humanitární vlak

Budou podle vás dosavadní ekonomické sankce dostatečné k tomu, aby odradily Vladimíra Putina od okupace Ukrajiny?

Já na ekonomické sankce nevěřím. Nadělají více škody než užitku. Nepoškozují totiž pouze sankcionovaného, ale i toho, kdo sankcionuje. A úplně nejvíce dopadají na obyčejné lidi. A opět na obou, respektive na všech stranách.

Globální vzpoura proti Rusku je dnes tak mohutná, že ať už dopadne konflikt jakkoliv, do značné míry to překreslí obchodní, ale také geopolitickou situaci ve světě. Co nás podle vašeho odhadu čeká?

Nic dobrého. A nejvíce to bohužel odnese střední a nižší třída společnosti. Ekonomický pokles, snižování životní úrovně, zpřetrhání ekonomických a dodavatelských vazeb a vztahů, nedostatek zboží, zvyšování cen prakticky všeho v důsledku děsivě rostoucích cen energií a pohonných hmot.

Psali jsme: Musk odmítl zablokovat ruské zpravodajské zdroje. Kvůli svobodě slova. Pravý důvod? Petr Žantovský ho našel Založeno na veliký prů*er. Starý Soukromník si rychle na Fialovu vládu přestal brát servítky Kuplířství, kšeftování s vízy. Za to může Putin, rozkřikl se Rakušan ve sněmovně Rusové a Ukrajinci jeden národ? Strašná blbost. Hovoří mladý Šídlův parťák, kterému bombardují rodné město

Zeptám se velmi přímočaře. Některé zlé jazyky občas vyčítají Trikoloře její proruskou orientaci. Proč tomu podle vás tak je? A je na tom něco pravdy?

Slovo proruský používají především propagandisté, manipulátoři a hlupáci. Devadesát procent těch, které takto označují a hloupě nálepkují, vůbec nejsou proruští, nýbrž protiunijní.

Nicméně senátor Václav Láska obvinil vaše voliče z toho, že jsou největšími šiřiteli lží o válce na Ukrajině. Co si o tomto výroku myslíte? Co ho podle vás vedlo k takovému konstatování?

Je to smutné a zároveň legrační, když lhář a manipulátor Láska kohokoli obviňuje, že je šiřitelem lží. Za víc slov mi ten člověk opravdu už nestojí.

Psali jsme: Politický vězeň, chartista, odbojář a člen Trikolory vybuchl zlostí: Senátore Lásko, v naší rodině máme odsezeno 25 let! Takže...

Velké vrásky na čele teď dělá většině lidí skokové zdražení pohonných hmot. Podle vlády máme omezit spotřebu paliv, protože jejich nakupováním pomáháme Putinovi financovat válku. Co si o tomto apelu myslíte?

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 56% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 40% hlasovalo: 49920 lidí

Vláda nechce snižovat daně na pohonné hmoty, přestože daně tvoří asi polovinu ceny benzínu či nafty. Takže jestli pohonné hmoty zdražily řekněme o 10 korun, pětikoruna z toho jde do státní kasy. Není to trochu nefér vůči občanům?

Samozřejmě, že je. Když budu opravdu jízlivá, odpovím, že lidé mají konečně tu ZMĚNU, kterou si zvolili. Problém je, že Fialu a spol. do vlády poslalo nejmenší procento voličů, které kdy stanovilo vítěze voleb. Ve skutečnosti je to menšina našich občanů. Způsob jejího vládnutí ale dopadá na všechny.

Na druhou stranu ministr financí Zbyněk Stanjura argumentuje tím, že je třeba mít ohled také na státní rozpočet, který byl zdecimovaný vládou Andreje Babiše. Co vy na to?

Strany bruselská pětky, které momentálně vládnou, Babišovi úspěšně pomáhaly decimovat rozpočet minimálně poslední dva covidové roky. Na prvním místě je potřeba mít ohled na lidi. Je to čiré bláznovství, že Putinovi zasadíme úder tím, že sankcemi přivedeme do chudoby vlastní obyvatelstvo. Zatímco země kolem, například Německo, bude jako vždy vesele obchodovat dál…

Nezpůsobili jsme si tak trochu energetickou krizi sami tím, že se Evropská unie vydala příliš ekologickou cestou? Přežije podle vás evropský Green Deal válku na Ukrajině?

Ano, způsobujeme si to sami, protože dovolujeme, aby v Bruselu vládli regulérní blázni. Kéž by Green Deal nepřežil, ale vyprávějte to bláznům.

Velký spor se vede o tom, co by se stalo, kdyby Rusko úplně přestalo dodávat do Evropy plyn. Když nepůjdeme cestou obnovitelných zdrojů, máme vůbec ještě nějakou jinou alternativu?

Aby Rusko přestalo dodávat plyn, není ani v našem, ani v ruském zájmu. Politika by se měla řídit zdravým rozumem, ne ideologickou zaslepeností. A vždy by nám mělo jít především o naše lidi. Na což naše bruselská vláda od samého začátku zapomíná.

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Úplně zastavit ruský plyn, tlačí politici. Až dva těžké roky, ukázal expert. Ale Putin je odstřiháván i tak Nafta za stovku, benzín za 95. Byla to chyba, omlouvá se benzínka Plné ulice, Fialo. Exkrement. Premiér schytal zlé varování Soustředíme se i na Čechy. Fiala oznámil, jak chce zlevnit benzín

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.