Jan Campbell pro PL: Jak vyhrát volby? Strachem. Demokracií určitě ne

Podle Jana Campbella začal úpadek Evropy už po Velké francouzské revoluci. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovořil o hodnotové degeneraci a antropologické degeneraci. „My jsme ztratili jakoukoliv víru, kromě snad víry v peníze, v ego, individualismus, a Evropa se prakticky vrátila ke svým kořenům, kdy nebyla žádná tolerance, byla agresivita v získávání kolonií,“ uvedl. „Kdy se ani nedalo svobodně mluvit, byla cenzura, byly tresty, a kdy samozřejmě docházelo k odcizení majetku,“ pokračoval. Podle něho panuje na světě velká politická nejistota.

Třeba i v otázce majetku. Znehodnocení majetku prý probíhá v mnoha formách, v mnoha úrovních. „To vidíme i v průběhu těch sankcí, které jsou namířeny proti našim údajným nepřátelům,“ řekl Campbell, ale další příklad vidí v politice Green Dealu. Citoval zejména slavná slova šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, tj. „nebudete mít nic a budete šťastni“.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11228 lidí

„Myšlení, stejně jako všechny ostatní návyky, se dají pěstovat, vyvíjet. Čili když člověk nezačne s tou výchovou a se vzděláním v mladém věku, tak když už je dospělý nebo starý jako já, tak to už je zbytečné se snažit,“ podotkl. Ale kognitivní funkce podle něho ovlivňují i závislosti na digitálních zařízeních. A jediná forma, jak opravit kognitivní poškození, je dle Campbella kreativní činnost.

„Ale digitální, černobílé vidění světa, práce, tabulky, Excely, nedovolují tuhle kreativitu. Tím se ta změna kognitivních funkcí prohlubuje nebo rozšiřuje. Přidám-li k tomu ty různé strachy, nejistoty a nespokojenosti, které vznikají, dostávám se k farmaceutickému průmyslu. Lidé přijímají strašně moc prášků. Ty jsou taky návykové. A ještě před nimi je potrava. Potrava, která vůbec neodpovídá naší klimatické sféře. My požíváme věci, které obsahují návykové látky. Tím se mění kultura výživy a ta se projevuje na růstu člověka,“ vysvětlil.

Co se týče výchovy, Campbell doporučil rodičům, aby naučili děti koncentrovaně jednat, tj. číst koncentrovaně, asimilovat obsah a třeba ho i srozumitelně převyprávět. Pak také naučit se poslouchat. „Dneska nikdo nechce poslouchat. Když to nezapadne, ta odpověď nebo to přednášené slovo, do nějakého rámečku té osoby, tak ta vyskočí a je z toho emoce,“ sdělil. Doplnil, že když se člověk naučí poslouchat, tak se dozví i to, co nebylo řečeno. Což je důležitější než to, co řečeno bylo. Jako třetí důležitou dovednost k naučení označil schopnost ze čteného a slyšeného formulovat otázky.