Jeden kráter, jedna raketa. Proč vybuchla, měla být zajištěna?! Analytik se pozastavil. Co se vlastně stalo v Polsku?

Situace, která nastala v Polsku po explozi rakety, je podle něj jednoznačná: „Podle všech údajů, včetně Spojených států amerických, Severoatlantické aliance a dalších došlo k tomu, že na území polské země doletěla ukrajinská raketa protiletadlového systému S300. Šlo o jednu z prvních verzí vyrobenou nejpozději kolem roku 1985 a explodovala bezprostředně před skladem zemědělských produktů a údajně také amonných hnojiv nedaleko jedné polské vesnice (Przewodów, pozn. red.) po nárazu do valníku traktoru. To jsou fakta. Řeči o dvou a více raketách jsou nesmysly, protože zde byl jediný kráter, o čemž svědčí letecké snímky, které se dostaly i mimo vojenskou síť. Jednoznačně to ukazuje, že raketa nemohla být vypálena odjinud, než z ukrajinského území,“ řekl. Štefec považuje za největší problém, že raketa neměla důvod letět tímto směrem. Uvedl, že v té době se v okolí nepohybovaly žádné ruské střely, které by mohly evokovat odpálení rakety jako obranného prostředku. Doplnil, že zmíněná raketa má dostřel 45 kilometrů a padla šest kilometrů hluboko na polské území, takže musela být odpálena ze vzdálenosti maximálně 40 kilometrů od hranic s Polskem.

Dále upozornil, že rakety jsou po celé dráze letu vedeny řídícím radiolokátorem a teprve úplně na konci se navádí na cíl. „V momentě, kdy je přepnuta do režimu samonavedení, se hlavice po odpálení za normálních okolností nachází v režimu, že pokud mine cíl a nastane nebezpečí, že vletí na území jiného státu - což tady hrozilo vzhledem ke směru rakety, tak se zajistí. To znamená, že ani při dopadu na zem neexploduje. Kdežto tato hlavice byla odjištěná, takže i v případě dopadu na zem by zcela prokazatelně explodovala. To jsou další fakta. Otázkou je, jak to všechno bylo, co vedlo k odpálení rakety a je to na vyšetřování,“ vysvětlil vojenský expert s tím, že tento případ má podobně zamlžené pozadí jako zničení plynovodů Nord Stream I a II.

Amatérismus lidí, co si hrají na politiky

Vyděsily ho pak první reakce českých politiků, kdy ještě nebylo jasné, co se stalo, a to z mnoha různých důvodů. „Jako člověka, který se zabývá bezpečností a pozorně sleduje zahraniční politiku, je na celém dění nejhorší, že se otevřeně ukázal amatérismus lidí, kteří si hrají na politiky v České republice. To, co dělají a provedli, nemůže udělat politik, ale pouze naprostý amatér. To, že se jim říká ministr zahraničí nebo ministr obrany, je katastrofální, protože to může mít dalekosáhlé dopady na celou Českou republiku a všechny občany. Ti lidé si neuvědomují, co činí a pokud to činí pod nějakými vlastními představami, je to ještě podstatně větší katastrofa než na nátlak někoho z venku,“ vytkl politikům pětikoalice.

Zásadní problém má s tím, že okamžitě obvinili Rusko, přitom měli počkat, jak se událost a informace vyvinou. „Okamžitě rozezněly válečné bubny a táhlo se na Rusa, aniž by kdokoliv zauvažoval nebo došlo k analýze. To, že to vadí mně, není směrodatné, ale z mého pohledu je zásadní, že to vůbec nevadí premiérovi této země (Petr Fiala, ODS, pozn. red.). Nijak se k tomu nevyjádřil ani vrchní velitel armády prezident Miloš Zeman. To je kritický moment, kdy se domnívám, že Česká republika jako stát zaniká, jak řekl Klaus (Václav, bývalý prezident, pozn. red.), protože nemá v čele lidi, kteří by byli schopni ho jakýmkoliv způsobem vést a zajistit stabilitu,“ zauvažoval Jaroslav Štefec.

Za amatérismus považuje i skutečnost, že český a evropský parlament odhlasovaly usnesení, v němž prohlásily Ruskou federaci za teroristický stát. „Tatáž situace, která je v čele České republiky - amatérismus a neschopnost cokoliv řešit - je v současné době také v celé Evropě včetně nejvyššího vedení. Dokonce i Spojené státy americké definici Ruska jako teroristického státu odmítly. Za to Evropská unie a Česká republika ji přijaly, aniž by zauvažovaly, co to vlastně znamená.“ Takový krok označil za nepromyšlený vzhledem k tomu, že se evropské státy podílely na mnohých dobrodružstvích, která byla v důsledcích drsnější, než současná rusko-ukrajinská válka - kde se ztráty pohybují kolem pěti až šesti set tisíc lidí. Dobrodružstvích, kde byly ztráty napadené země v rozsahu milionů obětí a nikdo neoznačoval USA nebo Francii za teroristické země.

S další vlnou Ukrajinců přijde zhroucení českého systému

Jako bývalý voják a odborník okomentoval současné ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, které Ukrajinu připravují o dodávky energií. Jak těžká zima Ukrajince čeká? „Velká města čeká tvrdá zima. Vesnice a menší města jsou zvyklá na soběstačnost, místní mají vždycky zásoby potravin na zimu a podobně. Obrovský problém je, že se budou města pravděpodobně vylidňovat, protože bylo naznačeno, že se čeká exodus lidí z Ukrajiny. Ukrajina sama nemá zájem ani schopnosti zajistit lidem přežití, neexistuje jakákoliv tamní organizace, která by byla schopna vytvořit logistické zázemí pro obyvatele měst, případně zajistit vysídlení a jejich zásobování. Ukrajina je v rozvalinách a jako stát už neexistuje, ani státní moc. V současném okamžiku tam panuje tvrdá diktatura a Evropu mohou vydírat právě prostřednictvím běženců, které do Evropy naženou. A k tomu dojde,“ varoval jasně.

Jako zásadní pak vnímá, pokud se bude česká vláda k migraci Ukrajinců stavět jako doposud. V takovém případě očekává dalších 500 až 800 tisíc uprchlíků, což česká infrastruktura nemůže zvládnout. Systémy, které byly vytvořeny před třiceti lety, a často fungují setrvačností – i přes drsné zásahy vedoucí k destrukci – jako zdravotnictví, školství a další, byly ale stále funkční, a to včetně zásobování potravin. „Ale když přibude milion hladových krků a spousta dětí, nebudeme schopni situaci kočírovat. Dojde ke zhroucení sociálního systému v České republice, a může k němu dojít už během této zimy,“ sdělil Štefec. Podle něj je zhroucení nevyhnutelné, pokud okamžitě nedojde k zásadní události – ukončení bojů na Ukrajině.

Absolutně nulová šance

Velkou roli hraje Green Deal, jeho myšlenku Jaroslav Štefec nepovažuje za hloupou, ale realizačně nesmyslně postavenou. Pokud prý dojde ke změně přístupu z fanatického na lidský, mohl by fungovat. Odříznutím energií od Ruska prý ale ničemu dobrému neprospěje.

