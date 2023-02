Ještě horší než to, co dělá ČT. Paroubek vytáhl největší hrozbu

reklama

Pane inženýre, co říkáte na rozhodnutí Andreje Babiše zůstat poslancem a předsedou ANO?

Myslím, že to je správné a podle mne očekávatelné rozhodnutí.

Je dobrý plán udělat hlavní tváře ANO z paní Schillerové a pana Havlíčka?

Tak to bych nechal na nich. Jsou to viditelné tváře, takže je to prakticky jenom faktické potvrzení toho stavu. Ale osobně se domnívám, že by těch viditelných tváří mělo mít hnutí ANO mnohem víc, nežli dvě.

Překvapilo vás, že se hejtman Vondrák rozhodl skončit jako místopředseda ANO? Co vůbec říci na jeho postoj ohledně prezidentských voleb?

Myslím, že to bylo z hlediska zájmu té strany, jejímž je členem a dokonce v té době i místopředsedou, neomluvitelné. Pan Vondrák, jak sleduji ta jeho vystoupení, tak je politicky někde jinde. Nepohybuje se v realitě, protože hnutí ANO je de facto politickou stranou, která má podporu od levicových a levostředových voličů. Takže posunout to hnutí tak, jak on to chce, nějak do pravého středu, a udělat z toho takovou soft ODS, by znamenalo v podstatě přijít o významnou část voličů.

Co by teď měl Andrej Babiš dělat, aby uspěl jak v krajských a eurovolbách, které jsou už příští rok, tak potom v následujících parlamentních volbách? Myslíte, že už teď by měl dělat nějakou kampaň, nebo je na to příliš brzy?

Použil bych trošku bonmot. Jak to řekl jeden britský ministerský předseda, vlastně první ministerský předseda Británie Walpole – zachovat klid, zůstat ve funkci a sledovat, jak roky plynou.

Když jsme u voleb, už v roce 2026, kdy jsou právě senátní volby, by se prý mohlo volit jen jeden den. Jaký to má smysl? A co říci na plány vlády na korespondenční volbu?

Myslím, že vláda chce udělat všechno proto, respektive ty pravostředové strany, aby vlastně omezily možnosti lidí, kteří je nevolí. Protože pro lidi v zaměstnaneckém poměru, kteří pracují na směny, bude v některých případech těžké se voleb zúčastnit.

A to korespondenční hlasování znamená, že se tady ztratí ten atribut tajnosti voleb. Například za babičku a dědečka tak může vyplňovat hlasovací lístky jejich vnuk a ten má třeba jiný názor, než babička a dědeček, vesměs tedy názor, který koresponduje se zájmy těch pravicových stran. Dělají všechno proto, aby se udržely u moci co nejdéle. Na zájmy lidí a státu v podstatě kašlou.



Skupina koaličních poslanců chce omezit vlastnictví médií. Jejich skutečným vlastníkem by nesměl být veřejný funkcionář, třeba člen vlády, ale ani poslanec. Souhlasíte?

Tak něco na tom je, to je zřejmé. Ale to neřeší ten problém. Ta média jsou oligarchizována, tím nemyslím jenom Andreje Babiše. Je tady Bakala, který hájí otevřeně americké zájmy. V podstatě tam nepustí jiný názor, nežli ten jediný správný. Jsou tady média, která vlastní pan Křetínský, významná média, která také respektují jeho zájmy a určité další zájmy. Takže z tohoto hlediska ještě ta Babišova média jsou nejdemokratičtější, z těch tištěných médií. Upřímně, kdyby nebylo serverů, jako jsou ParlamentníListy.cz, nebo i těch menších, včetně Vasevec.cz, Prvních zpráv, Nové republiky… no tak by se lidé neměli kde dozvědět nějaké alternativní názory. To je opravdu vážná situace. Je to tedy takový rafinovaný způsob cenzury a těmi největšími cenzory jsou v podstatě šéfové České televize a Českého rozhlasu, kteří tam prostě jiné názory nepustí.

Vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma popisoval asi před týdnem v rozhovoru pro Seznamzprávy.cz akční plán pro čelení dezinformacím, který vláda nechala vypracovat a nyní čeká na schválení. Pokud jste to četl, co na to říkáte? Co říci na možnost v určitých výjimečných případech vypnout některé weby, na finanční podporu některých médií…

Myslím, že to je úplně skandální. Je to snaha o to, zlikvidovat ta alternativní média. Oni v tom plánu mluví o tom, že nepřipustí, aby ta média, alternativní, čerpala prostředky od řekněme státních organizací. No ale to se neděje. To znamená, že někdo, třeba z BISky nebo odněkud odjinud, bude obcházet inzerenty a bude se jich vyptávat, proč tam dávají inzerci, do toho alternativního webu, nebo jiného média, proč vlastně to podporují a jestli si uvědomují, že jsou součástí dezinformační scény… Takže takovýmto způsobem budou ta média odstřihnuta od peněz. A to je velmi vážné. To je útok na svobodu slova. Je to opravdu cenzura na druhou. To je ještě horší, než to, co dělají veřejnoprávní média, která zvou v podstatě jen představitele pravdy a lásky a pražské kavárny, české pravice. Takže tam prakticky neslyšíte alternativní názor na vnitřní politiku. Tu a tam se tam sice objeví nějaký solitér z hnutí ANO nebo z SPD, ale to je v zásadě okrajové.

Ministerstvo vnitra v situační zprávě o projevech extremismu varovalo, že velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má prý potenciál ohrozit demokratické základy Česka. Skupinu prý silně ovlivňují konspirační teorie a je snadno manipulovatelným cílem pro extremistické a xenofobní politiky. Co na to říkáte?

Myslím, že to zapadá do úsilí vlády o to mít absolutní kontrolu nad politickým životem země. Jednak pravice po odchodu Miloše Zemana ovládne všechny ústavní instituce. A kromě toho je podporována v podstatě i v různých odrůdách naprostou většinou médií. Takže o nějaké demokracii tady je možné mluvit opravdu jen s velkou nadsázkou.

Když mluvíme o nespokojených lidech, na březen je v Praze nahlášená další demonstrace, tentokrát s jiným pořadatelem, s názvem Česko proti bídě. Není to ale tak trošku s křížkem po funuse, když máme za sebou už i prezidentské volby? Sám říkáte, že pravice už teď bude mít všechny ústavní instituce…

Myslím, že boj o charakter země nikdy nekončí. Podle mne je úplně v pořádku, že se sejde taková demonstrace a že se určitě sejdou i další takové akce.

Vy sám na této demonstraci promluvíte?

Nevím, jestli mě pořadatelé pozvou. Pokud ano, tak samozřejmě promluvím.

Velkou odezvu ve společnosti vyvolaly plány na další zvyšování hranice odchodu do důchodu. Před rokem 1989 chodily ženy tuším v 56 letech, muži v 60. Zaznívaly také obavy, že „nebude na důchody“?

Nepamatuji si, že by se před rokem 1989 taková diskuse rozvíjela. Faktem je, že důchody tehdy nebyly žádná velká sláva. Ale nejsou žádná velká sláva ani dnes. Pokud vládní koalice ještě přistoupí k tvrdšímu systému valorizace důchodu, tak zejména pro důchodce s nízkými důchody bude opravdu velmi těžké se tím životem proboxovat. Samozřejmě něco se udělat musí. Nemyslím si ale, že správná cesta je zrovna prodloužení věku odchodu do důchodu. V některých kategoriích pracovníků to je vlastně nemožné. Protože ti lidé tak dlouho nevydrží pracovat. Já pracuji ve svých 70 letech, ale to je trošku něco jiného. Nepracuji někde těžce na poli nebo ve sklárně, v huti a podobně. Tam ti lidé musí prostě končit dříve. Takže taková představa, že budou všichni pracovat a že si pak, když budou chtít umřít, vezmou na to náhradní volno, to si myslím, že není tak úplně chytré.

Ve věku 98 let zemřel v minulých dnech komunistický premiér Lubomír Štrougal. V diskusích se na něj i posmrtně z některých míst snesla vlna kritiky. Jak vy byste tohoto politika s odstupem doby hodnotil?

Vzhledem k tomu, že od doby, kdy byl předsedou vlády, uplynulo více než třicet let, tak už opravdu můžeme hodnotit. Samozřejmě, byl to představitel totalitního státu, takže to zcela nepochybně nebyl žádný mílius. Ale zase na druhé straně, byl to velmi schopný administrátor. Když ho srovnám se současným premiérem, tak musím říct, že ekonomice a vůbec chodu státu rozuměl mnohem více. Je potřeba vidět, že ne všichni ti starorežimní lídři byli úplní pitomci. A podle mne je jenom škoda, že tento člověk neměl možnost převzít tu komunistickou stranu někdy v polovině 90. let tak, aby mohl změnit ty postupy, jak se to povedlo čínským komunistům. Těm se povedlo spojit tu tržní ekonomiku s plánovaným hospodářstvím. Takže to je samozřejmě dneska obrovská výhoda Číny, tedy v těch posledních více než čtyřiceti letech je to přivedlo k pozici jedné ze dvou ekonomicky nejmocnějších zemí světa. Tím neříkám, že jsem vzhlížel… mně samozřejmě vadil ten politický systém, který za starého režimu byl. Který byl rigidní, který neumožňoval svobodné vyjadřování. Ale zase na druhé straně, řekněme si otevřeně, jestli se svobodně můžeme vyjadřovat teď. Česká televize třeba mě už několik let nepozvala, jako bývalého premiéra, do svých diskusních pořadů. Zve tam jenom své oblíbence, kteří opakují ty odrhovačky pravdoláskařské a pražskokavárenské a utvrzují se navzájem v tom, jak jsou skvělí, jak to skvěle dělají. Přitom padá životní úroveň lidí a o to vůbec nemají starost. To alespoň ten Štrougal si tuto starost tu a tam připouštěl. Samozřejmě nikdo není bílý ani černý. Takže byl rozdíl mezi Štrougalem a jinými představiteli komunistické strany, jako byl Biľak a další.



