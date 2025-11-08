„Plivl bych jim do tváře.“ Nenávist po smrti kardinála Duky překročila vše

Podívejme se hned na začátku na to, co se tento týden odehrálo ve Sněmovně kolem Tomia Okamury…
Myslím, že projev toho jeho bratra byl velice neuvážlivý a že se do politiky nehodí. Domnívám se, že to nebylo to pravé ořechové a že ten bratr toho určitě lituje, že takto hloupě vystoupil.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Celkově, jak hodnotit povolební přístup politiků, kteří volby prohráli?
Já, poctivě řečeno, se na ně moc nedívám. Oni by to měli přijmout jako že jsou nad věcí, ale oni prostě nejsou. A myslím si, že daleko lepší by bylo, kdyby uměli s úsměvem prohrát. Toto se kdysi učilo v Anglii. Angláni uměli prohrávat ve sportu i v politice, udělat si z toho možná i trochu legraci a prostě být nad věcí. Ale zdá se, že někteří politici, zvláště pan Bartošek, prohrávat neumějí a zvykli si na to, že jsou středem pozornosti. Ono jim to bude chybět, když najednou budou v opozici a nebudou mít dostatek hlasů na to, aby něco prosadili.
Já si současně myslím, že kdyby uměli komunikovat, tak oni tu vládu, ekonomiku a tuto zemi v podstatě nepředávají v tak hrozném stavu, v jakém si možná myslíme. Ale ta jejich komunikace a i to, že vzali toho plukovníka jako ústředního komunikátora, to svědčí prostě o naprosté hlouposti.
A jak hodnotíte přístup médií po volbách?
Přístup médií… Já bych zmínil ta mainstreamová, kde tedy dominuje Česká televize. To je už opravdu něco hrozného, co ta publicistika, co ti Řezníčkové tam dělají. To je tak jednostranné. Myslím, že tato nová vláda, co nastoupí, se bude muset podívat na to, co se v ČT děje. Protože od té takzvané revoluce, když oni odstřihli pana Hodače, který měl zkušenosti i z BBC, a kníže Schwarzenberg jim řekl, že televize jim patří, to je prostě něco děsivého. Televize patří nám, kteří tady žijeme v této zemi a oni z nás vybírají daň na to, aby mohli pracovat. No tak to tedy ne! Nejde o nějakých 130, 150 korun, to je směšné, ale jde o to, aby skutečně vykonávali tu funkci, kterou mají. Aby byli objektivní, padni komu padni. Aby spíš ten národ stmelovali. Abychom zase něco znamenali v té Evropě, a ne abychom se dostali do stavu ubohých lokajů, kteří vždycky jdou a pokloní se… Jsou to řiťolezci!
Nedávno se v médiích objevila informace že prý Vít Rakušan už chystá vládu po Babišovi a že během těch čtyř let objede několikrát celou Českou republiku… Jak by se vám líbil Rakušan jako premiér?
Mně by se pan Rakušan jako premiér líbil, když začínal. To jsem si říkal, sakra, to by mohl být perspektivní politik, protože on vcelku dobře vypadá, umí gestikulovat… Ale dostal se do takové podivné situace, už tím pytlem na ty mrtvoly s tím Putinem… A to jak přistupoval k tomu Dozimetru i k dalším kauzám… Je ho škoda. On měl na víc.
Pojďme dál. Jak byste okomentoval přístup prezidenta ohledně sestavování nové vlády?
Pan prezident má kolem sebe rádce. Někteří ti rádcové jsou dobří, někteří jsou špatní. A pak tam má také pana Koláře. A toho přítele po boku by se asi možná mohl zbavit. Protože jinak on, jako prezident, vypadá dobře, hezky se obléká, má hezkou manželku, jezdí na motorce… Já si myslím, že lidi by ho měli rádi i přesto, že se říká, že byl rozvědčík. No tak bože, byl rozvědčík… Tak to asi nevybírají ty největší blbce, jakákoliv armáda. Stejně jako ten Babiš byl v nějaké ekonomické kontrarozvědce…
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Jinak zatím si myslím, že pan prezident si celkem vede rozumně, ale teď ho čeká kardinální zkouška. Jestli bude tomu Babišovi tak vehementně mluvit do toho, koho má dát za ministra. O to se pokoušel i Zeman s tím Lipavským, který se ukázal jako velice neschopný člověk a ostuda diplomatická. Takže si myslím, jestli bude pan prezident nad věcí a jen třeba mírně to zironizuje, nebo něco takového, tak si připíše další body a může vycházet s tou novou vládou. Ale musí se holt zbavit některých těch poradců, kteří mu budou říkat, ať do toho hází vidle.
Pojďme si i trochu zaspekulovat, co když prezident třeba odmítne jmenovat Filipa Turka na ministerskou pozici? Co myslíte, že nastane?
No tak to myslím, podle nějakých zákonů, může udělat dvakrát. Když Andrej Babiš bude velice tvrdý, tak ten Turek projde. Ale já si nejsem jistý, že pan Babiš bude hrát tuto tvrdou hru. On je podobně jak Trump hlavně byznysmen. Co je dobré, a co není… Každopádně je Babiš trochu pokerový hráč. Ale třeba se ukáže, že to prezident vezme v tom smyslu – no tak, když si to Andreji myslíš takhle, tak si to udělej, já to jenom budu komentovat. Kdyby to pak komentoval, některé ty neúspěchy, tak by možná tomu Babišovi uškodil víc, než když s ním půjde do nějakého přímého sporu.
Na závěr se vás ještě zeptám na váš názor na ty nenávistné komentáře hlavně na sociálních sítích, které z některých míst zaznívají na adresu kardinála Dominika Duky, který právě tento týden zemřel.
To nejsou lidi, to jsou hyeny. To nejsou křesťani, to jsou barbaři, to jsou hnusáci nejhoršího řádu. To jsou odpudivé bytosti. Vůči člověku, který se o hodně zasloužil a byl velice sympatický a příjemný. To je odsouzeníhodné a takovým lidem bych klidně plivl do tváře.
autor: David Hora