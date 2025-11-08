Totální lháři, říkají si novináři. Ševčík řekl, co se stalo po podpisu koaliční smlouvy

V pondělí jste byl přítomen podpisu koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů. Jaký moment z tohoto slavnostního dne vám utkvěl v paměti?
V paměti mi utkvěl především velmi klidný a důstojný průběh. Událo se to po vyjednávání, které netrvalo ani tak dlouho a našla se řada průniků, které odrážejí i volební programy jednotlivých stran. Samozřejmě žádná strana nemohla prosadit úplně všechno na sto procent. Jsou tam určité ústupky z jednotlivých stran, ale dohoda je podepsána. Byl jsem překvapen z toho, že jsem byl osobně pozván jako nestraník k podpisu této dohody, kdy za každou stranu ji podepisoval předseda politické strany a šéf poslaneckého klubu příslušné strany. Mělo to slavnostní charakter, bylo tam přítomno velké množství novinářů a bylo to vcelku v příjemné atmosféře.
Andrej Babiš si v pondělí vychutnal novináře Radka Bartoníčka větou: „Radku, já vás rád vidím, ale prohrál jste volby. Prohrál jste je.“ Myslíte si, že se novináři k nové koalici nechovají férově? Mám na mysli třeba kauzu Filipa Turka.
Novináři se dlouhodobě nechovají k politickým stranám jako je ANO, SPD, Motoristé, ale i třeba ke Stačilo!, vůbec férově. Samozřejmě nejvíc se to projevilo v kauze Filipa Turka, ten se stal takovým hromosvodem pro všechny.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Já mám osobní zkušenosti s totálními lháři, kteří si říkají novináři. To se nám to rýmuje, co?
Používají metodu špinavá slina. To je běžná metoda zkorumpovaných novinářů; ti bohužel za své lži a bláboly nenesou zodpovědnost, a přitom mohou zničit život. Mezi takové novináře patří v poslední době, za poslední měsíc například Hynek, který dřív dělal pro Českou televizi, který naprosto nehorázně lže třeba i o mé osobě. To samé je Sezemský, teď se ukázal jako trošku nedovzdělaný i Wolner, který pracoval pro Českou televizi. Ten dezinterpretoval moje údaje o tom, kde se vytváří CO2 a chudák neví, že se ho nejvíc vytváří právě v oceánech. Svou neznalost napsal do článku, v kterém mě pomlouval. Asi je z toho svého bossingu, který používal v ČT a za což musel odejít, tak trochu zamindrákovaný.
Jsou samozřejmě i další novináři, kteří jsou dlouhodobě zaujatí proti těmto politickým stranám. Mezi ně patří Nora Fridrichová, která opakovaně například pronásleduje Tomia Okamuru; Koutník původně ze Seznamu odkud byl odejit; Johana Hovorková-Šafrová a celá redakce Forum 24, kterým dřív vládl její současný manžel Pavel Šafr. Z dalších zpravodajských serverů je to sorosovský Seznam a Novinky, Deník N atd. Ukazuje se, že ani ČT a Radiožurnál nejsou objektivní.
Mnozí novináři se nechovají férově. Kapitola sama o sobě je Radek Bartoníček. Toho si budoucí premiér Andrej Babiš vychutnal. Bartoníček na tiskovce doslova mektal. Ukázalo se, že ani jeho fanatismus a exhibicionismus vůči této nastávající koalici tří stran nepomohl k tomu, aby zabránil vítězství ANO, Motoristů a SPD nad korupcí prolezlými SPOLUbitkoinisty, dozimetrickými STANkaři a nad neschopnými digitalizátory Piráty. Jsem rád, že ani tato spojená národní fronta novinářských dezinformátorů neoblbla většinu občanů tohoto národa, kteří mají zdravý selský rozum a nenaslouchají těmto lhářům a pohádkářům.
Policie v pondělí provedla razii ve VZP. V poutech skončilo 19 lidí, zatýkání prý souvisí s kauzou Dozimetr. Myslíte, že v této kauze se ještě dočkáme zásadního vývoje?
Je zřejmé, že tato kauza, která se týká VZP, pokračuje a bude pokračovat s největší pravděpodobností i v příštím týdnu. Bylo obviněno velké množství lidí, v poutech neskončili asi všichni, ale ta obvinění tam padla. Ukazuje se, že to má souvislost s Dozimetrem Je vidět, že dozimetrSTANkařská mafie byla řádně prorostlá a je jen otázkou času, jestli budou mít příslušné policejní orgány dostatek odvahy na to, aby to rozpletly až k vrcholkům této pyramidy.
Již dnes je jisté, že finanční prostředky získané korupčním jednáním byly přerozdělovány ve prospěch politických stran TOP 09 a STAN. Je to shrnuto v protokolech z policejních výslechů i v protokolech ze soudního jednání. Bude záležet na tom, jestli se najdou odvážlivci, kteří půjdou až do těch nejvyšších sfér těchto zprofanovaných, zkorumpovaných a darebáky prolezlých politických stran. Pozor, jsou v nich, byť výjimečně, i slušní lidé.
Podle nových dat Eurostatu má sedmina lidí problém vyjít s penězi a více než 28 % dalších domácností má tyto potíže „občas“. Čísla jsou horší než před pěti lety. Jak s tím bude bojovat nová vláda?
Ano, dosluhující vláda, respektive vláda, která podala ve středu demisi, tak přivedla celou řadu domácností, ale i jednotlivců na pokraj finanční bídy. Když vezmeme v úvahu, co znamená sedmina lidí v našich podmínkách v naší zemi, tak je to milion pět set sedmdesát tisíc obyvatel, kteří mají problém vyjít s penězi prakticky neustále. Když si vezmeme dalších 28 % domácností, kdybychom to přepočítali na obyvatele, tak těch 28 % dělá další tři miliony občanů. Takže dohromady je na tom špatně přes čtyři a půl milionu občanů. Pozor, jsou to údaje z Eurostatu.
Ano, jsou to problémy, které tu zanechává odstupující vláda, a musí se řešit poměrně rychle. Myslím si, že jako jedno z prvních opatření bude připraveno v podobě zastropování odvodů, resp. záloh, které musí platit osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). A musí se zastropovat z toho důvodu, že další platby navíc pro tyto osoby, které se starají samy o sebe a nezatěžují většinou v ekonomicky činném období svého života sociální systém, tak další navyšování odvodů by je mohlo vést přímo na úřady práce, protože se jim pak už nevyplatí podnikat, respektive vykonávat živnost. Dalším opatřením by mělo být zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc s možností flexibilního čerpání. A to hlavně kvůli tomu, abychom podpořili porodnost, protože víme, že v loňském roce byla nejnižší porodnost vůbec od poslední třetiny 18. století. V letošním roce to vypadá ještě hůře.
Měly by se obnovit přídavky na děti podle aktuální situace rodin a mělo by se obnovit i školkovné a sleva na dani pro pečující rodiče. A to z toho důvodu, abychom právě podpořili zvýšení porodnosti, aby mladí lidé měli zájem zakládat rodiny. V rodinné politice by mělo dojít k upřednostňování manželství. Musíme si uvědomit, že mimo manželství se například v loňském roce narodilo 47 % dětí, což je nebývale vysoké číslo, které je několikanásobně vyšší, než tomu bylo například v době Husákových dětí, nebo dokonce v době, kdy ta porodnost klesala velmi výrazně, a to je mezi lety 1995 až 2004.
Další opatření by měla následovat v oblasti sociální politiky. Ten výčet by byl velmi dlouhý. Uvědomujeme si, že činností Fialovy vlády byli velmi poškozeni důchodci. Zejména tím, že byla zrušena zákonná valorizace v té podobě, jak byla přijata před lety. Každý důchodce prakticky přišel nejméně o 33 tisíc korun za období od 1. 1. 2023 až do 30. 9. 2025.
Je co dělat, nebude to jednoduché, ale musíme se s tím všichni poprat.
