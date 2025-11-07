„Fakt si někdo myslí, že raketa za české peníze, která přiletí na Moskvu, zajistí světový mír?“ Senátorka Kovářová v ráži

Paní doktorko, hned na začátek se podívejme na programové prohlášení přicházející vlády. Jak byste ho celkově zhodnotila? Jaké body v něm považujete za nejdůležitější?
Zatím nemáme vládu, proto bych onen dokument spíše nazývala koaliční dohodou nebo návrhem. Některé jeho body velmi vítám, například odmítnutí emisních povolenek nebo stabilitu veřejných financí. Držím vznikající vládě palce, aby se jim co nejvíce bodů podařilo splnit, ovšem zásadní změnu kurzu oproti dosavadní politice asi nelze očekávat. Stát bude pořád příliš přerozdělovat a příliš omezovat individuální svobody.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Babišova vláda se například zavázala ztransparentnit politické neziskovky. Z některých míst v této souvislosti ale zaznělo, že prý „chystá bič na neziskovky“. Jak byste to komentovala?
To je v každém případě nutný krok. Mně by se ovšem líbilo, kdyby z daní občanů stát nevydával na neziskovky ani korunu. Ať se každý občan sám rozhodne, jakou bohulibou aktivitu podpoří.
Odpůrci Babišovi také vyčítají, prý v souvislosti s bezpečností, že v prohlášení není ani slovo o Rusku. Mělo by tam být?
V souvislosti s naší bezpečností bych spíše čekala zmínky třeba o Sýrii a obecně o arabských a afrických zemích, odkud pocházejí téměř všichni pachatelé krvavých útoků na civilisty ve vlacích, tanečních klubech, v metru, autobusech či letištích všude po Evropě.
Jak byste komentovala tolik diskutovanou sbírku na raketovou střelu dlouhého doletu Dana 1? Co říci k tomu, jak velké peníze byly za opravdu krátkou dobu vybrány?
To si fakt někdo myslí, že raketa za české peníze, která přiletí na Moskvu, zajistí světový mír?
Z některých míst zaznívá, zda za touto aktivitou může jít o trestný čin přípravy útočné války. Jak vy to jako doktorka práv vidíte?
Tady jde o důležitější věci než o šermování paragrafy. Jde o to, jestli taková aktivita nás může zatáhnout do války. Jako kdyby se na to někdo těšil, ale spíš to ve své zaslepenosti jen nedomýšlí.
Další velmi diskutovanou kauzou je případ paní učitelky Bednářové. Co k němu s odstupem doby říci? Jak vidíte názor některých, kteří v tomto případě mluví v podstatě o „politické“ kauze?
Už zase se za názory vyhazuje z práce a trestně se stíhá. Je zajímavé, že stát tyto kroky podporuje, místo aby před útoky za vlastní názor lidi chránil. Na světě je mnoho konfliktů. A kolem každého z nich probíhá debata, v níž se objevují hodně rozdílná hodnocení. To bude stát vydávat seznam povolených názorů na všechny konflikty na světě?
Zeptám se vyloženě jako laik. Tvrzení učitelky ohledně tehdejších událostí na Ukrajině si někteří žáci prý tajně nahráli. Kdy je vůbec u soudu možné použít nahrávku, o které dotyčný nahrávaný nevěděl, a tudíž s ní ani nesouhlasil?
V ideálním světě, třeba amerických filmových detektivek, pachatel unikne, protože soud odmítne nelegálně získané důkazy. Tím se chce říci, že účel nesvětí prostředky a že riziko v podobě zneužití šmírování je větší než riziko jednoho nepotrestaného pachatele. Ve skutečném světě je to, bohužel, trochu jinak. Soudy nejsou jednotné v posuzování nelegálně pořízených nahrávek. Někdy je odmítají, jindy je použijí jako důkaz. Zjevně podle toho, jak se jim to hodí.
To souvisí se svobodou slova. Pokud podporujete to, co tvrdí veřejnoprávní média, ať je to jakkoli špatné, nenávistné, útočné nebo protiprávní, nic se vám nestane. Ale jakmile máte názor odlišný, se zlou se potážete. To se ukazuje od dob kovidových restrikcí, přes prezidentské volby u nás nebo v USA až po válku na Ukrajině, v Palestině nebo po gender či podnebí. Jakmile se začnete ptát, pochybovat, zapojíte kritické myšlení a odmítáte papouškovat jedinou svatou víru, vrhnou se na vás. Stanete se popíračem a je dovoleno vás špinit, urážet a šlapat po vás.
Pevně doufám, že nová vláda se takovému jednání postaví.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: David Hora