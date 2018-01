Jozef Banáš: Zeman by i ve stavu totální opilosti měl víc rozumu než celá pražská kavárna ve stavu totální střízlivosti. Češi nemají mozky vymyté hlavním prdem, pardon, proudem

Prezident Miloš Zeman je s blížící se volbou hlavy státu pod čím dál větší palbou tuzemských elit, které mimo jiné ústy profesora Tomáše Halíka vzkazují občanům, že hlas pro Zemana bude těžkým morálním proviněním proti zájmům naší země. Co soudíte o takovém apelu na morálku voličů?

Pana Halíka mám z více důvodů – mimo jiné kvůli obhajobě arcibiskupa Róberta Bezáka – v úctě, a proto mě takový apel od něj překvapuje. Ačkoli nejsem teolog, snažím se řídit tím, co i pana Halíka učil Kristus – nesuď, aby tě nesoudili. Takže nebudu a ani nemám právo ho soudit, ale bohužel jeho označování voličů, kteří budou volit Miloše Zemana, za nemorální dokazuje, že ani on není člověkem Kristovým, tedy člověkem hledajícím pravdu, ale člověkem dogmat, tedy člověkem, který pravdu vlastní.

Anketa Být dnes na místě poslanců: Vyslovili byste důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 3444 lidí

Miloše Zemana v očích tzv. pražské kavárny diskvalifikují údajný špatný zdravotní stav a údajné nadměrné požívání alkoholu. Může být z těchto důvodů nezpůsobilý pro výkon druhého prezidentského mandátu?

Těžko říci, co znamená „nadměrné požívání alkoholu“, ale mně jako člověku vyznávajícímu zdravý životní styl je líto, že vzdělaný a moudrý muž, jakým pan Zeman bezpochyby je, dobrovolně ničí své tělo i ducha požíváním alkoholu. Pokud už nedokáže tomuto pokušení odolat, neměl by alespoň tuto svou slabost vydávat za ctnost a v určitém smyslu ji i propagovat.

Člověk, který hůře chodí, však z mého pohledu není nijak mentálně nebo intelektuálně diskvalifikovaný a pro výkon prezidentského mandátu je určitě způsobilý. Wolfgang Schäuble byl navzdory svému zdravotnímu hendikepu plnohodnotným členem kabinetu Angely Merkelové. Pokud jde o pražskou kavárnu, jak sleduji názory jejích členů, mám neodbytný pocit, že prezident Zeman by měl i ve stavu naprosté opilosti více rozumu než celá pražská kavárna ve stavu úplné střízlivosti.

Současný prezident se rozhodl před druhou přímou volbou nechodit do diskusí s dalšími kandidáty, za což ho na sociálních sítích komentátor Reflexu Bohumil Pečinka nazval sráčem. Považujete to ze Zemanovy strany za slabost nebo až zbabělost se se svými rivaly napřímo utkat?

Zemanovy názory na věci politické a veřejné jsou natolik jasné a známé, že nevím, co by měl ještě dalšího povídat. Navíc jeho převaha je tak zřejmá, že pro jeho konkurenty je vlastně štěstím, že s ním nejsou veřejně konfrontovaní, což je od Zemana velkorysé gesto. Na to se hodí české přísloví: orel much nelapá.

Psali jsme: Bordel u Dáši, rozpomněl se Petr Žantovský. Kromě toho objevil německou kopii Jakuba Jandy a dostal opravdový strach. Hrozí nám něco velmi ošklivého Drahoš pohrdá Čechy jako kníže. Neziskovky ponižují lid. Urážejí nás jako národ a my víme, že lépe nám nebude, sepsal zkušený autor. A napsal i o ČT Vládnou nám loutky. Lidem vymývají mozky, hodnotí polistopadový režim Jozef Banáš Paní Merkelová, jste absolutistický monarcha. Cenzura je u vás horší než za NDR. Pravda vás dostihne. Jozef Banáš, nejpřekládanější Slovák, podruhé napsal kancléřce

Ve veřejném prostoru se opakovaně objevuje názor, že Miloše Zemana volí pouze „hloupí a staří“, což ještě vygradovalo čerstvou výzvou na sociálních sítích „Voláme českou inteligenci. Zastavte Zemana a jeho lůzu!“ Je Miloš Zeman jen prezidentem těch, které štve, že jimi ‚lepší lidi‘ opovrhují? Nebo kdo jsou nejspíš jeho voliči?

Gándhí říkal, že každá kultura, která si hraje na elitářskou, je odsouzena k zániku. To platí i pro takzvané české elity. Jejich intelektuálská pýcha je založena na pocitu, který jim dávají média hlavního pr(ou)du, která vytrubují do světa výhradně jejich názory, a tak tito nešťastníci podlehli své vlastní falešné optice, o níž se utvrzují ve svých „kavárnách“, zatímco svět běží kolem nich. Nikdy bych si nedovolil označit miliony Čechů za „lůzu“ jen proto, že mají na Zemana jiný názor než bublinová kavárna. Je to pýcha, která se jim vrátí jako bumerang. Měli by si vzít příklad z moudrosti Tomáše Garrigua Masaryka, který měl v úctě každého člověka. Zemanovi voliči jsou všichni ti, kteří si zachovali zdravý rozum a nenechali si vymýt mozky hlavním prdem, promiňte proudem.

Českému prezidentovi jeho odpůrci vyčítají příliš vstřícný vztah k Rusku i k Číně, ale i malou loajalitu vůči Evropské unii včetně jeho odmítání protiruských sankcí. Čím se dá jeho značná podpora mezi obyvatelstvem vysvětlit, když je veřejnost léta masírována hlavně jediným, správným, slušným a ‚západním‘ názorem?

Zemanův vztah k Rusku nebo k Číně je naprosto normální a vyvážený a odpovídá velikosti jeho státnické erudice. Pozice, které Evropa ztratila na ruském trhu v důsledku sankcí, obsadili ve velké míře právě Američané, kteří Brusel k těmto sankcím donutili. Protiruské sankce jsou nesmyslné a unijní tajtrlíci – druhá kategorie politiků, kterých se chtěli v jejich vlasti zbavit, a tak je poslali do Bruselu – je slepě uskutečňují na základě vyfabrikovaných protiruských argumentů. Evropskou unii bych nazval Německou unií a právě to byl důvod Brexitu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zemana považuji za příznivce Evropské unie právě proto, že ji neustále kritizuje,a má tedy snahu ji zlepšit. Naopak za protiunijní politiky považuji ty, kteří bezvýhradně a bez přemýšlení přijímají jakoukoli hloupost bruselských byrokratů. Zemanova jednoznačná podpora mezi občany nejen v Česku se dá vysvětlit dobrou zprávou, že český člověk si navzdory masíivnímu vymývání mozků zachoval schopnost přemýšlet, což ale zase není dobrá zpráva pro majitele pravdy z hlavního mediálního pr(ou)du. Jednomu takovému jsem řekl, že kdybych byl uzenáč, tak bych se do jeho novin nenechal ani zabalit.

Prospívá České republice, že její prezident nepoklonkuje představitelům Evropské unie či kancléřce Merkelové tak, jak to předváděl bývalý premiér Bohuslav Sobotka, ale počíná si až příliš nezávisle na tom, co zní z Bruselu nebo ze sousedního Německa?

Brusel je pobočka. Je to krycí manévr Berlína a Berlín je zase jen převodová páka někoho jiného. Ve své knize „Idioti v politice“, která nedávno vyšla také v České republice, mimo jiné říkám, že politik je nejoriginálnější tehdy, když mluví pravdu. V tom je vysvětlení Zemanovy originality, na kterou nejsou v Berlíně, v Bruselu a – zdá se –, že ani v Praze zvyklí.

Psali jsme: Expert čeká „bratrovražedný boj“ o Hrad: Drahoš může vypadnout, optika Prahy, voliči Zemana mlčící v průzkumech. Rozhodnou ti, kteří minule trestali Schwarzenberga Zdeněk Zbořil: Zemanova lůza? Ještě uvidíte. Splašky Mitrofanova. A pane Moravče, Vy se podívejte sem Chce Martin Schulz někoho vymlátit? táže se Jozef Banáš. A píše, kdo to byl Havel a kdo je skutečně Merkelová Slavný spisovatel, vlastenec: Mladí novináři dnes musí povinně lhát a vymývat lidem mozky. Jeden mě pozval na pivo a tam mi soukromě řekl...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník