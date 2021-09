Jsme blbí, budou se nám smát. Pepíček skočí z okna, my taky. Pravicový lídr se s tím nepáral

Do kampaně vstoupil přízrak zdražení elektrické energie. Ministr Karel Havlíček mluví o tom, že bude třeba lidem toto zvýšení kompenzovat. Je to správná odpověď? Co dělat?

V tomto případě naprosto platí okřídlené rčení: „Když něco funguje, zdaň to. Když to pořád funguje, zreguluj to. Když to přestane fungovat, začni to dotovat.“ Já prostě nemám slov.

Nechápu, kdo má zájem na tom, aby se díky nedostatku (jakýchkoliv) energetických zdrojů zvyšovala jejich cena a v důsledku zpomalovala ekonomika všech členských států EU. Jakákoliv výroba, která je jen trochu náročná na energie, se rovnou může přestěhovat do zemí třetího světa.