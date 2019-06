Kalousek mluví o lupičích? Obeznámený poslanec SPD Vích připomněl jeho kauzy s armádou

Jak se k auditu Evropské komise ohledně dotací pro Agrofert postavit? Je překážkou, že ještě nejde o finální verzi auditu, nebo již podstatné věci zazněly?

Obsah předběžného auditu je pro mě osobně velmi znepokojující. Pokud se informace potvrdí stejným způsobem i ve finální auditní zprávě, potvrdí to skutečnosti, že celý systém čerpání evropských dotací prostřednictvím holdingu Agrofert a bývalých a stávajících vazeb na premiéra Andreje Babiše vykazuje značné nedostatky. Je ale potřeba vyčkat ze strany EK na zaslání oficiálního auditu, nicméně je již potvrzeno, že tento „důvěrný“ audit, který unikl do médií, má reálný obsah.

Poškozuje nás nyní tato kauza v zahraničí?

Zájem o vnitřní záležitosti okolo premiéra České republiky, který vychází ze zatím nepotvrzených informací hovořících v jeho neprospěch, je přímo úměrný velikosti naší země. Jsou mnohem větší kauzy, jako debakl tradičních stran v eurovolbách. To je téma, které zahraničí zajímá více.

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek počastoval premiéra označením „lupič evropských peněz“. Jde o pravdivé pojmenování?

Miroslav Kalousek toho již řekl v životě mnoho. Je za ním mnohem více kauz zejména ve spojitosti s jeho působením v armádě a nyní cítí potřebu revitalizace a zviditelnění skomírající TOP 09. Je potřeba na sebe strhnou pozornost a zaujmout nějakým jadrným anebo zvučným výrokem, který budou papouškovat jemu nakloněná média. Podle jeho vyjádření je zřejmě lupičem evropských peněz každý subjekt, který v minulosti čerpal dotace a kde mohlo dojít k nějakým pochybením. Ta je ale potřeba prokázat. Pokud by se ale potvrdilo zvýhodňování skupiny Agrofert, šlo by o podraz na podnikatelské prostředí v České republice. Slovo lupič bych ale v tomto případě nepoužil.

Andrej Babiš se brání i za použití argumentu, že Komise nás skrze dotace trestá za to, že jsme se postavili proti migračním kvótám a držíme se Visegrádu. Obstojí takové tvrzení?

Andrej Babiš migraci nezastavil. Kvóty byly před eurovolbami u ledu z obavy z ještě většího úspěchu vlasteneckých a protiimigračních stran. Visegrádská čtyřka je dobrý projekt a tento formát je potřeba kultivovat a rozvíjet. Andrej Babiš něco jiného říká v EU a něco jiného našim občanům. Všichni vidíme, že migrace pokračuje. ANO se přihlásilo k Marrákešské deklaraci, souhlasili s Globálním paktem OSN o uprchlících, a tak bych mohl pokračovat. Schengen nefunguje a každý druhý den jsou u nás anebo v sousedních státech zadržovány dodávky a kamiony s migranty. Naše země je průchoďák a veřejnost to ví. Takže to tvrzení, že on trvale zastavil migraci, se nezakládá na pravdě.

Andrej Babiš ve Sněmovně dotační kauzu označil za útok na Českou republiku. Mluvil o tom, že za předchozích vlád se muselo z ČR do EU vrátit zhruba 35 miliard korun na dotacích. Má ve světle takovéto částky smysl přikládat 450 milionům takovou váhu?

Je to útok ze strany EU v rámci podezření na střet zájmů v souvislosti s čerpáním dotací v naší zemi. I kdyby to byl pouhý 1 milion korun, tak je to problém. Je to částka, kterou převážná většina občanů našeho státu nikdy neviděla.

Jak se na dotační problém dívat ve světle toho, že státní rozpočet je již v květnu schodkový o téměř 51 miliard korun? Čím si vysvětlujete, že tento problém médii spíše pouze prolétl?

Je to ve skutečnosti téměř 70 miliard korun, protože 18 miliard korun byla „vzato“ z pozůstatku Fondu národního majetku po divoké privatizaci v devadesátých letech. Vláda podle všeho nebude schopna splnit programové prohlášení. Je výpadek v příjmech státního rozpočtu a navíc neustále vzrůstající nároky ČSSD, které systematicky ruinují státní rozpočet. Podle všeho tímto způsobem již vůbec nepůjde sestavit vyrovnaný státní rozpočet na rok 2021. Probruselská média o tom moc nemluví, protože tím hrozí další oslabení již tak křehké vládní koalice případným poklesem volebních preferencí zejména ČSSD, ale také ANO.

Je pozice premiéra Andreje Babiše v současné době udržitelná?

Napětí a tlak na jeho odstoupení se bude stupňovat. Hovoří pro to všechny dosavadní informace a sled plánovaných událostí. Mohou se objevit další skutečnosti. On nemůže v současné situaci z funkce premiéra odejít, a na druhou stranu prezident odmítá předčasné volby, to znamená, že by Andreje Babiše zřejmě opět pověřil sestavením vlády, řekněme odborníků. Jsem přesvědčen, že nás čeká horké politické léto.

Organizátoři demonstrace z 4. června odhadují počet účastníků na 120 tisíc. Mohou být s výsledkem demonstrace spokojeni?

S jakým výsledkem? Požadují demisi člověka, který vyhrál volby a vzal si do vlády ministryni spravedlnosti, která je odborníkem. Pokud mají demonstranti jiný názor, mohou jej vyjádřit ve volbách a například zřídit nový politický subjekt s programem, který osloví demonstranty jako případné voliče. Ty řádné volby jsou ale až za dva a půl roku. Karty ale mohou být do té doby rozdány jinak. Rozhodující roli však nehraje Václavské náměstí ani Letná, ale pan prezident a také pan premiér.

Příště chtějí jít na Letnou, protože jim už je Václavské náměstí malé. Jak velké účasti podle vás mohou dosáhnout? A je skutečně možné, že masové demonstrace donutí Andreje Babiše k rezignaci? Skončí vše pouze Letenskou plání?

Kladu si otázku, kdo za financováním a organizováním těchto demonstrací stojí? Podle mého odhadu stála jenom úterní demonstrace na Václavském náměstí minimálně půl milionu korun. Demonstrovat je právo, mám ovšem pochyby, jestli demonstrující vůbec vědí, proti čemu a komu vlastně demonstrují. Zatím to tak nevypadá.

Andrej Babiš je pod nesmírným a zatím největším tlakem v roli premiéra, z několika stran. Z jedné strany neustále se stupňující požadavky ČSSD na rozpočet v souvislosti s jejich vnitřními problémy, na druhé straně chybějící příjmy státního rozpočtu, k tomu tato kauza ještě s ohledem na aktuální politickou situaci a rozložení sil ve Sněmovně. Hrozí rozpad vládní koalice. Za stávající situaci si ale může Andrej Babiš sám. Hnutí SPD mu nabízelo podporu vlády odborníků za prosazení našich programových priorit. On tuto nabídku ale tehdy po volbách odmítl a rozhodl se jinak.

Je namístě srovnání s listopadem 1989?

Situace je bez nadsázky velmi vážná, zejména pokud se informace z auditu potvrdí. Naše úřady se k tomu teprve následně vyjádří a teprve potom lze provézt nějaké hodnocení.

Sněmovna ale otevřela svými usneseními pomyslné dveře, když vyzvala příslušná ministerstva financí a pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky, kdy v případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádá vyvození odpovědnosti viníků. A dále Sněmovna vyzvala vládu, aby předložila v termínu do konce letošního srpna zprávu obsahující informace o všech korekcích dotací ze strany Evropské komise vůči žadatelům z ČR, a to od vstupu České republiky do EU. Navíc je také požadavek na kroky učiněné našimi orgány vůči osobám, které zavinily korekce. A to může být teprve ta pomyslná Pandořina skříňka.

Otvírá se tím totiž cesta k analýze celého systému dotací od našeho vstupu do EU, kde mohlo dojít k velkým finančním únikům a k řadě pochybení nejen na úseku státní správy, ale i samospráv, při čerpání dotací v rámci kritérií hodnocení, ve způsobech přidělování dotací, v kofinancování atd. Andrej Babiš hovoří předběžně o 35 miliardách korun, může to být ale i řádově více. Tato zjištění mohou být klíčová, protože by se týkala většiny tradičních politických stran a jejich politiků a také spousty státních úředníků. Známá kauza rozsáhlých dotačních podvodů ROP Severozápad může být ve srovnání s tímto případným zjištěním zcela marginální.

Kritika čerpání dotací je ale od hnutí SPD zmiňována od samého počátku. Tento způsob pokřivuje podnikatelské prostředí, vznikají projekty, které by si na sebe nikdy nevydělaly, a vzniká také podhoubí pro korupční prostředí. Tato slova a tvrzení se potvrzují.

autor: Marek Korejs