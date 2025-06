Blažkovy bitcoiny: Šéf protidrogovky odmítl, co létá od zastánců ODS

Jak velká pomoc pro překupníky drog jsou takzvaná darknetová tržiště a používání kryptoměn?

Darknetová tržiště jsou ze své podstaty oblíbeným místem, kde se setkává nabídka nelegálního zboží či služeb s poptávkou po nich. Nejčastěji jsou zde tedy obchodovány právě zakázané návykové látky, bankovní identity, zbraně, dětská pornografie či licence k softwarovým produktům. S tím souvisí i zneužívání kryptoměn jako platebního prostředku. Některé z nich, například monero, poskytují opravdu vysokou míru anonymity, neboť záznamy o provedených transakcích, na rozdíl například od bitcoinu, u nich nejsou dostupné ve veřejném blockchainu. Potenciál zneužití pro nelegální aktivity je u nich tedy podstatně vyšší.

Existují kriminální skupiny, které toho využívají nejčastěji?

V nějaké podobě s využitím kryptoměn zřejmě kalkuluje celá řada kriminálních skupin. Může to pro ně být prostředek směny, uchovatel hodnoty výnosu z trestné činnosti nebo nástroj, pomocí kterého se pokouší legalizovat takové výnosy. Možností a variant je celá řada. Pokud se jedná o aktivitu na darknetových tržištích, tak praxe ukazuje, že zdaleka ne vždy se musí jednat o rozsáhlou organizovanou skupinu. Založení a administraci takového tržiště zvládne i přičinlivý jednotlivec s průměrnými IT znalostmi. Podle dosavadních zkušeností je v tomto směru Česká republika významnějším hráčem, než by odpovídalo její velikosti či počtu obyvatel. Souvisí to ale zřejmě i s tím, že v Česku mají lidé obecně pozitivní vztah k novým technologiím a pokud jde o kryptoměny, tak jsme skutečně považováni za jednu z průkopnických zemí.

Jak tomu může stát čelit?

Obecně je využívání prostředí internetu, sociálních sítí, darknetových tržišť a kryptoměn pro policii a další orgány rozsáhlou výzvou. V tomto směru byla přijata celá řada významných legislativních opatření souvisejících s bojem proti praní špinavých peněz, a to nejen na národní úrovni. V tomto smyslu považuji za zásadní schopnost orgánů vymáhajících právo v jednotlivých zemích rychle a úzce spolupracovat, rozvíjet nové přístupy a využívat nejmodernější nástroje. I když se technologie neustále vyvíjí a kryptografické prostředky, které byly v minulosti dostupné jen úzké skupině specialistů, jsou dnes široce rozšířené a nevyžadují speciální znalosti či dovednosti, v pozadí stále stojí konkrétní člověk a ten čas od času udělá chybu.

Zastánci ODS tvrdí, že policie měla možnost prostředky, které byly zabaveny, ale předtím i vráceny Tomáši Jiřikovskému, vzít definitivně. Proč se tak nestalo?

V předmětné trestní věci nebyla NPC SKPV PČR činná, proto nebudu spekulovat o skutečnostech, které mi nejsou nad rámec mediálně prezentovaných informací známy.

Jak se Váš útvar dívá na současnou kauzu odstupujícího ministra Pavla Blažka?

V této otázce se zdržím jakéhokoliv komentáře, opak bych považoval za vysoce neprofesionální.

Podle některých členů ODS, s nimiž jsme hovořili, je původcem bitcoinové kauzy sice Blažkovo ministerstvo, ale tím, kdo na ni nyní upozornil, je váš útvar NPC SKPV PČR?

Tato hypotéza se nezakládá na pravdě.

Podle našich informací se vám nelíbila liberalizace drogové legislativy, kterou Pavel Blažek prosadil...

V průběhu legislativního procesu novelizace trestního zákoníku v drogové oblasti jsme argumentovaně namítali absenci širší odborné diskuse, překotnost a nízkou technickou úroveň navrhovaných změn a jejich možnou kolizi s mezinárodními závazky České republiky a většinovým společenským zájmem. Hledání příčinné souvislosti mezi těmito postoji odrážejícími zájem na ochraně společnosti a aktuálním děním, považuji za absurdní.