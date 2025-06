Lež o Ukrajině. Odhaleno za pět vteřin. Takhle se „vyrábí pravda“

Věnujete se nekorektním zprávám, napravování dezinformací, takzvanému fact checkingu – v mainstreamových médiích a také cenzuře. Sám jste často její obětí. Omezují vám dosah na YouTube, vypínali vás na Facebooku, na Twitteru. Tam vás vrátil až sám Elon Musk. Jak jste se k fact checkingu vůbec dostal?

Politika mě vždycky zajímala. Mezi svými přáteli jsem byl v tomto ohledu vždycky trochu odlišný. Nebyl jsem klasický nadávač v hospodě. Vždycky jsem chtěl nejen kritizovat, ale také zjistit, proč se děje to, co se děje, a jak to lze řešit. Můj zájem o chování médií v politice a o jejich neblahém vlivu začal, když bylo v roce 2015 jedno z hlavních témat islámské „náboženství“. Média poskytovala absolutně pokřivený pohled. Snižovaly se počty účastníků demonstrací proti islámu, naopak se uměle navyšoval počet demonstrantů pro „uprchlíky“, média vytvářela provokace, kdy se novináři převlékli do ostentativních muslimských oděvů a skrytou kamerou natáčeli reakce, aby ve společnosti vyvolali pocit, že lidé tady ty chudáčky muslimy nenávidí. Pak to přešlo až do bizarních situací, kdy v roce 2016 vydal Český rozhlas rozhovor s muslimem, který říkal, jak ti zlí islamofobové islám ani neznají, a o pár let později byl dotyčný muslim usvědčen z podpory islámských teroristických organizací. Média také lhala o tehdejších chystaných migračních kvótách. Objevily se první zmínky o takzvaných dezinformacích. Najednou jsem cítil jakési až spiknutí. Jenže tehdy jsem odmítal věřit tomu, že je tak hluboké. Jenže čím více jsem se snažil vyvrátit v sobě podezření, že to média dělají systematicky, tím více se ta hypotéza potvrzovala. To samé o cenzuře. Nyní je evidentně reálná. Dříve se však podle takzvaných liberálů jednalo jen o „soukromou iniciativu firem“, čímž měli tito lidé na mysli mazání příspěvků. Nyní, když je přikázáno, že tak sociální sítě jednaly na příkazy vlád včetně západních, tak jako kdyby to někteří odmítači toho, že tu cenzura je, vytěsnili z mozku. Jako kdyby se nutili k tomu, ignorovat to. Je to až neuvěřitelné. Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2864 lidí

Proč jste pro vládnoucí liberály nepohodlný?

Moje přednášky, které jsou opravdu poctivě ozdrojované, právě přesně poukazují na konkrétní případy spolupráce médií s politiky a neziskovkami napojenými na zahraniční miliardáře trpící jakýmsi pocitem, že musejí měnit svět k obrazu svému a volby by to jen zdržovaly. Systém je propracovaný, ale zároveň dostatečně komplikovaný na to, aby průměrný čtenář či divák na nic nepřišel, protože nemá takový zájem jako třeba já a ty informace si nevyhledá, protože to bere dost času. Lidé jsou tak dokonale oklamáni. Proto jsou všechny servery, které nespolupracují s tímto systémem, automaticky na seznamu nepohodlných. Jedná se jen o pokus zlikvidovat a umlčet konkurenci. A přestože sociální sítě trochu změnily přístup v USA, v EU, vlivem místních pravidel, přizvrzují. Můj kanál na YouTube od počátku platnosti DSA v únoru 2024 klesl o 80 % prokazatelně vlivem takzvaného shadow BAN. Na první pohled vám nikdo neoznámí, že jste nepohodlný, ale náhle vám klesne sledovanost. A ne proto, že by lidé neklikali na vaše videa. Ta videa se jim prostě až o 90 % méně zobrazí v nabídce. Shadow BAN pak nelze prakticky obejít jinak než založením úplně nového kanálu. I to je cenzura, protože se to děje v přímé časové souvislosti s platností DSA.

Učitelka Martina Bednářová byla odsouzená za to, že informovala své žáky o tom, co se děje na Ukrajině, přičemž prakticky vše, co říkala, se v podstatě ukázalo jako pravda. Nicméně přišla o místo a nyní bojuje s českým soudním systémem, který jí dal mimo jiné naprosto bizarní trest – a to, že má podstoupit kurz kritického myšlení v rámci mediální gramotnosti. Co o tom soudíte?

U paní Bednářové je absolutně bizarní to, že byla odsouzena za čin, který zní „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy“. Jenže neexistuje jediný rozsudek, který by jasně prokázal, že na Ukrajině ke genocidě dochází. Byla odsouzena za popírání něčeho, o čem si nemůžeme být jistí, že se fakt děje. To je za mě absolutně neuvěřitelná zvůle soudce. Ale co čekat od české justice, která je schopná dát roky žaláře za pěstování třeba pěti rostlin marihuany či za hrozbu politikům, že je hodím do řeky, a za opakované znásilňování dá podmínku...?

Čekáte, že někdy pošle nějaký soud i vás na takový kurz? A jak si vysvětlujete, že řada provládních dezinformátorů šířících zcela evidentní a jasně prokazatelné lži je stále bez trestu a na žádný takový kurz nemusí? Změní se to někdy?

Spíš mám obavy z toho, že takzvaní liberálové si neuvědomují následky toho, co vytvářejí za atmosféru, do budoucna. Jednou z takového omezování svobody slova vznikne nějaký silný jedinec s jednoduchými řešeními na všechno a ten se nebude bát použít takzvanými liberály vytvořenou legislativu k vytvoření absolutní totality. To, co tu teď máme, je jen takový nástup a pokus o nastolení nějakého násilného konsenzu, ale totalita to není, neb stačí ignorovat štvavé články v mainstream médiích a volit jen podle sebe. Jenže je tu další nepříznivý fenomén, a tím je chování davu. Davové šílenství. Média ho umějí někde uměle vyvolat a jinde mu zabránit.

Můžete uvést příklad?

Třeba rychlá jízda na dálnici Filipa Turka versus rychlá jízda v OBCI ministra Výborného či nezvládnutí přívěsu starostou Novotným. Média dokázala vytvořit atmosféru, kde se lidé více bojí někoho, kdo na to šlápne na dálnici, než někoho, kdo to tam pošle uprostřed obce. A až lidé přestanou brát mainstream média tak vážně, takzvaní liberálové půjdou okamžitě „od válu“. Prokázali to Američané. I v Polsku byl pokus o obrovský zásah ze zahraničí ve prospěch progresivistického kandidáta na prezidenta a i Poláci tentokrát odolali. Jde to. A co se týče mého strachu z toho, že se mě někdo pokusí zavřít? Náznaky, že se to může stát, už byly. Ale zatím to dopadlo dobře. Nezbývá než doufat, že k tomu nedojde. Kdybych se toho bál, asi bych se z toho zbláznil.

Jedna z dezinformací, kterou jste poslední dobou napravoval, je od Petra Ludwiga, kterého ani nevím, jak popsat – influencer a jakýsi samozvaný odborník na práci z daty, marketingem, osobnostním rozvojem, kontroverzní podnikatel. Jak byste ho popsal? A jak si vysvětlujete, že má takový dosah vzhledem k naprosté neodbornosti vůči tématům, k nimž se vyjadřuje?

Má výborný marketing své vlastní osoby. Jinak je zvláštní, že jeho fanouškům nevadí to, že on nedodržuje své vlastní zásady. Já například svým příznivcům na přednáškách dávám tipy, které nenazývám vyloženě radami. Jen jsou to takové moje zásady. A dvě nejdůležitější jsou: 1. Vždy jdi k původnímu zdroji. Tedy, když někdo napíše článek třeba o nějakém rozhovoru a ten rozhovor mě zajímá, pustím si ho celý. Když někdo popisuje nějaký dokument, třeba Istanbulskou úmluvu, nečtu o ní článek. Čtu Istanbulskou úmluvu. A 2. Ke každé nové informaci přistupuji tak, jako kdyby mi ji řekl můj názorový oponent. A tohle se hodí hlavně u těch informací, které zní jako něco, co vás má šokovat. Nejprve se ji snažím vyvrátit. Třeba aplikací té první zásady. Když jsem poprvé slyšel o tom, že v Green Dealu je něco o zákazu spalovacích motorů, nevěřil jsem tomu, dokud jsem si to nepřečetl přímo na webu Evropské komise. Tyto dvě zásady dodržuji a tak je předávám dál. Třeba to někomu pomůže. Mezitím pan Ludwig hází do éteru vyloženě návod, jak by mělo podle něj kritické myšlení vypadat, ale v devíti z deseti svých příspěvků na sociálních sítích své vlastní zásady absolutně ignoruje. Jestli tedy nějak popsat pana Ludwiga, tak slovem „pokrytec“.

Přednášky Františka Kubáska jsou hojně navštěvované. Foto: Jane Frank

Můžete popsat poslední lež, kterou jste odhalil? Jak dlouho trvalo udělat fact checking takovéto příkladné fake news?

Ukrajina má celkem asi 700 nemocnic. Tento údaj jsem zjistil za pět vteřin. Že se Ludwig odvolává na studii, která hovoří o tisícovce celkových útoků z ruské strany, jsem našel za dalších deset. Nemyslím si, že je pan Ludwig úplně hloupý, ale takhle hodit do éteru takovou s prominutím šílenou hloupost? Buď to udělal schválně, nebo už byl v diskusi s Urzou zoufalý a vyhodil nějaké náhodné číslo, aby vůbec měl o čem mluvit. Diskusi Ludwiga s Urzou doporučuji hlavně fanouškům pana Ludwiga. Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8310 lidí

Napadá vás nějaký vtipný komentář k tomu, že si vláda či lidé kolem vládnoucího režimu vybírají k propagandě takové lidi, jako jsou například Otakar Foltýn či právě Ludwig, a mohl byste to nějak vtipně oglosovat?

Napadá mě, že Foltýn by byl dobrý parťák v zombie apokalypse. Vyhloubil by hluboké příkopy tak rychle, že by to Ludwig se svým ADHD ani nestihl vnímat!

Proč si vláda a její marketéři vybírají takovéto lidi a skutečné odborníky opomíjejí?

Skuteční odborníci by se totiž na jejich stranu nepostavili.



Jak často se stává, že musíte opravovat neúplné či lživé informace například i ve veřejnoprávních médiích, která by měla být vzorem pro všechna ostatní?

Dost často dělají i veřejnoprávní média to, že sdílejí jakousi zprávu nebo publikaci, o které napíší, že je „nezávislá“. A pak zjistíte, že tvůrci jsou z neziskové organizace placené těmi, kteří propagují ideologii, do které přesně zapadají závěry těchto publikací. Nebo Český rozhlas pravidelně do redakce zve takzvané experty a analytiky, kteří jsou z „Asociace pro mezinárodní otázky“. A že by se autoři obtěžovali posluchačům či čtenářům napsat, že asociaci platí EU, ale třeba i organizace Open Society Foundation George a Alexandra Sorose? Na co? Prostě je to analytik, který potvrdí opět ty samé progresivistické narativy. A i to je podle mého názoru dezinformační a manipulativní, zvlášť když druhá strana nedostane téměř žádný prostor.

Jak se připravuješ na své pořady? Kde hledáš zdroje? Posílají ti lidé typy, nebo většinou něco lovíš sám? Pracuješ jako řidič náklaďáku, jestli správně pamatuji, jak to zvládáš skloubit se svou profesí?

Pracuji patnáct dní v měsíci, takže mám relativně dost času. Ale stíhal jsem tvořit i při dvaceti pracovních dnech měsíčně. Momentálně jsem rozjel projekt Incorrect CAST. Podcast bude minimálně jednou měsíčně rozebírat nějaké komplexní téma. Už mám dvě nahrávky. Jedna probírá údajnou genocidu bílých farmářů v Jihoafrické republice, druhá shrnuje současnou vládní kauzu bitcoin. Budu rád, když si moji diváci něco i poslechnou.

Jezdíte se svou show Nekorektní zprávy po České republice. Jaké jsou reakce?

Jen upřesním, že se jedná o dvouhodinový referát o médiích. Pár zábavných prvků tam sice je, jenže jsou vtipné hlavně proto, jak jsou reálné a jak je chování médií až bizarní. Čili tu show vlastně dělají ti novináři, já jim to jen pomáhám šířit. Co se týče problémů s pořádáním, tak jednou mi zamítli pronájem sálu v Ústí nad Labem právě proto, že jsem „dezinformátor“. Provoz sálu ale platilo město. To mi přijde nepřijatelné. Něco, čehož provoz platí lidé daněmi, by mělo být otevřeno všem. Kdyby mě odmítl soukromý provozovatel, beru to jako jeho právo. Zastávek však zatím bylo poměrně málo a problémy, kromě toho v Ústí nad Labem, nebyly. Diváci, kteří mi na přednášky chodí, jsou už většinou přesvědčení o tom, že médiím se jednoduše nevěří. Čili informace ode mě je jen upevní v jejich přesvědčení. Bohužel i přes četné chytré řeči na mé přednášky moji odpůrci nechodí. Vždy mají jen silné řeči, jak by mi to nandali, ale nakonec nedorazí. Já nevím, jestli se bojí, nebo mají třeba tolik „práce“...

Jaký tipujete, že bude mít na paní učitelku Bednářovou vliv tato převýchovná akce „kurz kritického myšlení“? Jak byste reagoval, kdyby něco takového nařídil režim vám?

Já bych byl pozorný a pak se s těmi školiteli i hádal, protože jsem přesvědčen, že ten kurz bude ideologicky zabarvený. Paní Bednářová bude jen o několik tisíc korun chudší, ale z kurzu stejně odejde ještě více přesvědčena o svých postojích. To je jako naštvanému člověku uprostřed hádky říct: „V kliduuuuuuuuu...“ – z naštvaného člověka se stane doruda nažhavená lavina vzteku. Efekt tohoto nátlaku byl, je a vždycky bude opačný.

František Kubásek vysílá na platformě YouTube

