Kalouskovy poslední chvíle. Dozvuky útoku na Klause ml. Drbohlav z Trikolóry také něco připomněl Minářovi

Pískání a nadávky provázely při pokládání květin na Národní třídě premiéra Andreje Babiše i vicepremiéra Jana Hamáčka. Zatímco na premiéra křičeli „táhni odsud, estébáku“, Hamáčka nazývali „ocáskem“. O čem tyto protesty svědčí?

Lidé mají samozřejmě právo vyjádřit svůj názor. Ovšem způsob a forma jakou zvolili byla, slušně řečeno, „za hranou“. Svědčí to pouze o tom, jak to tito lidé opravdu myslí s demokracií, kterou se tak rádi ohrazují. Ať si mohu myslet o současné levicové vládě cokoliv, a není to nic dobrého, tak vzešla ze svobodných a demokratických voleb. Nadávky, urážky a vulgarity do slušné a vyspělé společnosti nepatří. Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7399 lidí

Snad největší nevoli sklidil Václav Klaus mladší. „Ty zkurvysyne,“ musel si vyslechnout poslanec Klaus se svým doprovodem, když chtěl uctít 17. listopad. Další mu nadávali do „Putinových děvek“. Podle některých neměl Václav Klaus mladší na Národní třídu vůbec chodit, jiní tvrdí, že s sebou neměl brát dceru. Co k tomu říci?

Pan Václav Klaus ml. byl, na rozdíl od nich, přímým účastníkem listopadových událostí roku 1989. To bych v první řadě chtěl těm křiklounům vzkázat. O jejich inteligenci a vyspělosti si každý může udělat obrázek sám. Výrazy, kterými uráželi pana Klause ml., nechci ani komentovat. Na Národní třídu v tento památný den neměla chodit spíše tato individua.

Jak se postavit k výroku Nadačního fondu proti korupci? Ten totiž na adresu Klause ml. a jeho účasti na akci 17. listopadu uvedl: „Jen člověk vychovaný v absolutním sobectví a bezlásce bere své dítě do války.“

Nevěděl jsem, že výročí událostí 17. listopadu je dnem válečného stavu... Mám za to, že jde o den, který si máme všichni pamatovat jako den, kterým započal konec vlády jedné strany a komunistické diktatury. 17. listopadu začala tzv. sametová revoluce. My bychom měli být vděčni všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přerodu naší země z komunistického systému k demokratickému.