Kdyby někdo přál smrt Drahošovi, Němcové, umíte si představit ten lynč? Tomáš Vyoral se také „styděl až mezi půlkami“. Šlo o ČT

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Z toho zamrazilo v zádech. A nejen mně, domnívá se komentátor Tomáš Vyoral po shlédnutí projevu Grety Thunbergové na půdě OSN. Švédská dívka by podle Vyorala měla spílat především svým rodičům. „Právě z rodičů Grety je jistě nejenom mně na zvracení,“ dodává komentátor. Jeho pozornosti ovšem neušly ani projevy Andreje Babiše a Zuzany Čaputové. Tomáš Vyoral přináší jejich srování, které pro jednu stranu nevyznělo příliš dobře. A věnuje se také sledovanému pořadu České televize s názvem To se ví.

Nový pořad České televize o dezinformacích, nazvaný To se ví, se po nepříliš vydařeném pilotním dílu tento týden pokusil o reparát skrze pokračování s Martinem Dejdarem a Michaelou Maurerovou. Viděl jste pořad? Došlo ke zlepšení?

Tvůrci i aktéři pořadu To se ví druhým dílem jenom potvrdili své ale naprosté diletantství, nedostatek humoru, absenci invence i soudnosti. Pořad na mě působí dojmem, že je určen snad pro retardovaný rejnočí potěr po lobotomii a s dvojkou v krvi. A to jsem ještě hodně shovívavý. Zajímalo by mě, kolik za takovýto paskvil tvůrci dostali z našich kapes coby kapes poplatníků koncesionářských poplatků. Jeho reálná hodnota pro diváka je totiž zhruba 0,9 ničeho obdobně jako hodnota jisté politické strany u nás pro ČR. Všiml jsem si, že pod druhým dílem je podepsaný jiný scénárista, nicméně úroveň čtvrté cenové zůstává. Další vlna nesmyslných, z klobouku namátkou vytažených slátanin bulvárního typu, které pro diváky nemají žádnou přidanou hodnotu, co se týká mediálního rozhledu či vzdělání, kterým se tvůrci oháněli. A bohužel tuto trapnou sebeparodii nezachrání ani Martin Dejdar, jehož mám mimochodem rád, který předvede tu hlas Barta Simpsona a tam je na konci dotlačen do „imitace Mrazíka“, kterého s úspěchem vtipně předvedl snad před více než dvaceti lety. Styděl jsem se za něj až mezi půlkami. Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 7% Nova 1% Prima 14% Barrandov 67% Seznam TV 5% Šlágr TV 1% Jiná televize 5% hlasovalo: 11706 lidí

Od počátku je rovněž naprostým nesmyslem, že stálými kapitány týmů, které mají odhalovat „fake news“ a „dezinformace“, jsou se vší úctou dvě průměrné celebrity, a ne někdo, kdo má třeba určité zkušenosti v mediálním či zpravodajském prostoru. A nemyslím tím pornoherce z filmů pro dospělé Jakuba Jandu z Evropských hodnot ani jeho jmenovce a aparátčíka Kalenského, který se vypracoval v bruselském EUrosojuzu a který chodí donášet do Kongresu na českého prezidenta a evidentně kope v zájmu jiných než českých zájmů. Jinak ideologická linka byla samozřejmě i v druhém díle držena, ač na poměry ČT se ještě aktéři docela drží, a tentokrát přišel na přetřes Tomio Okamura, na kterého minule trestuhodně zapomněli. Předpokládám, že v některém z příštích dílů vytáhne To se ví na obranu nejprotežovanější světové záškolačky Grety a s blížícím se listopadem zcela nepochybně dojde v pozitivním světle i na Bambilion chvilek a Mikuláše Mináře, dílem brouka Pytlíka, dílem Adolfa Hitlera, abych si vypůjčil slova Jaroslava Foldyny. Abych nezapomněl, tak moderátor Tomáš Měcháček má snad kromě patentu na nevtipnost a „pravdu“ i jednu superschopnost – antimoderátorství.

Mladá aktivistka Greta Thunbergová vystoupila na půdě OSN. Obvinila tam světové lídry, že jí ukradli dětství a prakticky jí znemožnili chodit do školy, protože nedělají dost pro záchranu klimatu. Kdyby dělali dost, mohla by prý teď sedět ve škole a vzdělávat se. Viděl jste projev mladé dívky? O čem zejména byl?

Hysterický projev nejprotežovanější záškolačky světa jsem se zájmem sledoval. Myslím, že nejenom mně z něj zamrazilo v zádech. Její projev by se, myslím, neztratil v archivech pro studium totalitních režimů hned vedle nám všem známých vystoupení nejmenovaného nacistického vůdce. Slovy lepších lidí bych Gretě také rád vzkázal, že ostatní nemůžou za její podělaný život. Nebo tohle platí jen v případě takzvaných xenofónů a hnácků? A pokud, tak ti, kterým by postižená švédská dívenka měla spílat, jsou jen a pouze její rodiče a lidé, kteří její aureolu zorchestrovali.

Právě z rodičů Grety je jistě nejenom mně na zvracení. Jsem si jist, že kdyby neměla tak žádoucí agendu ve svém portfoliu, kdyby například ve stejném duchu strašila celý svět před ve střednědobém horizontu pro Evropu smrtelnější hrozbou migrace, pak by již byla zavřena v nějakém ústavu a její rodiče by byli v lepším případě médii i politiky dehonestováni, v horším případě v teplákách. Mám za to, že v případě jejího nejnovějšího projevu i klika, která za ní stojí, si uvědomila, že tentokrát přestřelili. Evidentní cílení na emoce a citové vydírání, jak je v současné době v módě, se úplně nesetkalo s pochopením. Ostatně i pro moderátory ČT jednu dobu bylo, nebo možná ještě je, slovo „emoce“ a kladení důrazu na ně hned po slovech „Babiš“ a „Zeman“ tím nejskloňovanějším, což je v kontextu toho, že by si objektivní a vyvážení reportéři měli držet spíše odstup, poněkud chucpe. Jinak Gretě nic špatného nepřeji, ale obávám se, aby její strůjci nechtěli časem uzavřít kruh a její role proroka a zvěstovatele náboženství či totality, jak chcete, ve jménu „globálního oteplování“, nyní přebaleného do „klimatické změny“, se neuzavřela rolí mučedníka. Nepochybuji o tom, že lidé, kteří měli kachní žaludek na to, aby pro své zájmy tak nehorázně zneužili, obrazně takřka znásilnili, neplnoleté a postižené děvče a postavili je na piedestal, se nebudou štítit ničeho.

Projevu většina státníků tleskala. Jiné pocity měl francouzský prezident Emmanuel Macron, který později uvedl: „Existuje mnoho občanských akcí, které jsou užitečné. Ale tady jde o velmi radikální pozici, která pravděpodobně bude rozdělovat naši společnost.“ Naopak podle Karla Schwarzenberga nemůže nikdo mladé dívce upírat právo sdělovat své názory. „Šestnáctiletá holka má právo se vyjadřovat odlišně od ostříleného, cynického starého politika,“ zastal se Grety kníže. Souhlasíte?

Emmanuelu Macronovi, s nímž v tomhle výjimečně souhlasím, asi někdo nestihl dodat notičky, nebo mu první dáma zapomněla dát ráno léky. Jinak si to nedokáži vysvětlit. Karel Schwarzenberg naopak dostál své pravidelné dávce knížecí moudrosti. Kdyby Greta vyjadřovala odlišné názory od ostřílených, cynických a starých politiků, vsadím všechno, co mám, že by za souhlasného potlesku soudruhům nespílala na žádném z těch plén, kam se dostala. Ať už jde o OSN, EU, Kongres, business fórum v Davosu nebo britský parlament. Jako příklad jsem uvedl onu evidentní hrozbu migrace do Evropy ze severní Afriky a arabského světa, která klepe na dveře a kterou takzvané elity pouštějí blahosklonně dovnitř. Říkám takzvané elity, protože ve většině případů jde spíše o herce hrající nám divadlo předestřené mocnějšími silami, než jsou oni sami.

Pozornost si zaslouží i rétorika mladé Grety. Ta svým odpůrcům minulý týden přes sociální sítě vzkázala toto: „Pokud patříte k tomu malému množství lidí, kteří se námi cítí být ohroženi, pak pro vás mám špatné zprávy: Toto je jen začátek. Změna přijde – ať už chcete, nebo ne.“ Jaké pocity ve vás toto vzbuzuje?

Opět lehké mrazení v zádech. Jde o zcela otevřenou výhrůžku těm, kteří jsou skeptičtí nebo mají výhrady k agendě takzvaného globálního oteplování. Otázkou je, co myslela Greta, nebo ten, kdo jí to psal, tou změnou. V tomto případě coby starý skeptik a nevěřící Tomáš mám pocit, že není myšlena pouze změna týkající se její klimatické agendy.

Na plénu Valného shromáždění OSN vystoupila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová či český premiér Andrej Babiš. Viděl jste jejich projevy? Jak je zhodnotit?

Viděl jsem jejich projevy. Paní Čaputové tedy, ne celý. Jakkoliv mám k Andreji Babišovi sto a jednu výhradu, tak z mého pohledu šlo o nebe a dudy. Babišův projev byl státnický v pravém slova smyslu, většinou realistický, reprezentativní ve smyslu České republiky, měl hlavu a patu. Projev paní Čaputové byl dle očekávání plný prefabrikovaných a žádoucích frází, povrchní, státnický ve smyslu současných necharizmatických projevů bez reálného obsahu, reprezentativní ve smyslu její osoby, a nikoliv Slovenska. Jen můj subjektivní pocit. Jinak paní Čaputové, jak já říkám trojské kobyle Visegrádské čtyřky, to slušelo. To pro mě, na rozdíl od jiných, však nic moc neznamená.

Souhlasíte, že zahraniční politika a reprezentace ČR v cizině jsou silnou stránkou Babiše? Pročítal jsem diskuse na největších serverech a dokonce i zarytí Babišovi odpůrci mu přiznávají, že za hranicemi pro Česko odvádí dobrou práci – srovnávají to například s tím, jaké by to asi bylo pod Bohuslavem Sobotkou…

S tím souhlasím. A to jakkoliv mám k mnohým výrokům a postojům pana Babiše výhrady, například na můj vkus k jeho příliš pozitivnímu postoji vůči EU. Musím uznat, že většinou je Andrej Babiš, alespoň ve svých slovech, mnohem realističtější a méně servilnější, ať už vůči komukoliv než mnozí jeho čeští či zahraniční kolegové a jeho slova mají obsah. Jsem rád, že klade důraz na Visegrádskou čtyřku a nemůžu mu upřít, že má zjevně korektní vztahy s řadou, nebo většinou, zahraničních kolegů. Pana Sobotku snad ani nemá cenu už komentovat.

Sněmovna tento týden musela potěšit snad skoro každého. Placeným zastupitelům obcí a krajů, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři či ministři, totiž klesne plat na 40 procent, jak si poslanci odhlasovali. Jedinými, kteří z toho moc radost neměli, jsou právě politici, kteří nějakou tu kumulaci funkcí mají. „Je to útok na ten nejnižší pud, závist,“ řekl například poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke. Souhlasíte s ním? A není třeba pravda, že souběh dvou funkcí je něco jiného, než když je těch funkcí 17?

Samozřejmě, že je něco jiného souběh dvou funkcí nebo sedmnácti. Taky záleží, o jaké konkrétní funkce se jedná. Nicméně obecně a z logiky věci je přeci jasné, že vícero funkcí nemůže člověk zvládat na sto procent, aniž by se rozkrájel. Takže určité okleštění platu v tomto případě mi připadá logické. A opravdu panu Birkemu a dalším jejich plat nezávidím, popravdě ani nevím, kolik vlastně berou, ale pokud zvládají na sto procent několik funkcí, pak jsou buď supermani, nebo jde o funkce co do pracovního času zanedbatelné, nebo dokonce zcela zbytečné. Tudíž by to měla reflektovat výše, nebo spíše níže odměny, nebo by měly být takové funkce zcela zrušeny. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 8% Nepřipomenu 92% hlasovalo: 15857 lidí

Výrok Miloše Zemana o případné abolici pro Andreje Babiše mnohými politiky z opozice výrazně zacloumal. Asi nejhlasitěji se vyjádřil europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který napsal, že doufá, že souboj Miloše Zemana a Pavla Zemana rozhodne příroda. Má takový komentář místo v politické debatě? A co kolikrát podobně ostrá slova, která slyšíme od hlavy státu?

Takové komentáře nemají místo v politické debatě ani z jedné strany. Tečka. V ideálním případě nemají vůbec zaznít. V horším případě má následovat omluva. A v tom nejhorším naprostá diskvalifikace onoho komentátora. Jako vždy je však i mezi konkrétními výroky rozdíl. Pokud máte na mysli výrok Miloše Zemana o střílení novinářů, pak je samozřejmě nevhodný a já bych se za něj omluvil. Šlo však o evidentní nadsázku, opět říkám, nešťastnou, a nemířila na konkrétní lidi. Alespoň mě, vlastně coby novináře, se to nedotklo a necítil jsem žádné „přání smrti“. Což se ale nedá říci o komentáři pana Polčáka, v němž si evidentně přeje smrt konkrétní osoby, Miloše Zemana, a zcela evidentně to myslel vážně. Tohle je pro mě naprosto přes čáru.

A jenom si představte, jaký mediálně politický lynč by následoval, kdyby tohle vypustil z úst některý z politiků ANO, SPD, Trikolóry nebo KSČM třeba vůči nedotknutelnému panu Drahošovi, paní Němcové nebo generálu Petru Pavlovi. Navíc u politiků takzvaného demokratického bloku nejsou taková slova výjimečná. Ať už jde teď o europoslance za TOP 09 Polčáka, dříve exzastupitele ODS Langa nebo pravidelně o řeporyjského starostu a šéfa pražských stok a kanalizací Pavla Novotného, z něhož pod rouškou sametové pravdy a lásky nenávist doslova stříká. Aniž by mu to ubralo na objemu.

autor: Marek Korejs