Kdyby šli doktoři do stávky, to byste viděli, jak rychle by běželi všichni na očkování. Cukrář z televize o tečce a vykřičníku

Právě jsme se rozloučili s rokem 2021, jakými slovy byste ho hodnotil?

Můj rok 2021 byl naplněný zážitky, prací za odměnu, rodinou a přáteli, zahradničením a také cestováním. V rámci možností, výborný rok. Nemůžu si stěžovat. Kdo chtěl, našel v něm příležitosti i naději. Kdo nechtěl, stal se pro něj hrozbou plnou nečekaných a možná také nepříjemných překvapení.

Rok 2021 jsme začínali s totálně zavřenou zemí. Překvapil nás nakonec příjemně, či spíše opačně?

Víte, záleží na úhlu pohledu. Ono to vždycky nakonec může být ještě mnohem horší. Člověk by neměl hořekovat a lamentovat nad přítomností, ale snažit se v ní manipulovat a pohybovat. Já mám to štěstí, že jsem ještě obklopen lidmi, kteří zažili druhou světovou válku. Běžte a zeptejte se jich, jaký rok 2021 byl. My jsme si zvykli až příliš mnoho stěžovat, kybicovat a také nadávat a poučovat. Skoro to vypadá, že všichni mají lék na všechno a stejně tak na všechno mají odborný názor. Tu situaci, ať už je jakákoliv, by měli řešit odborníci a ne Cukráři, zedníci anebo všichni ti, kteří o tom předmětu neví vůbec nic. Takže ještě jednou, pro mě tento rok 2021 patří mezi ty nejlepší, lepší a nejúspěšnější, které jsem kdy měl.

Jak vy jste tedy ten rok plný nejrůznějších omezení prožil?

Jsem pán svého vlastního času a svůj osud mám ve svých rukou. Neztrácím čas zbytečným čekáním ani stěžováním si. Babička vždycky říkala, že ten, kdo si stěžuje, tomu patří ubrat. Za celý rok vzniklo spoustu nádherných projektů. S Českou televizí jsme natočili novou řadu Peče celá země, chvíli na to jsme natočili 16 dílů mého poradu pro Déčko, který se jmenuje Cukrárna u Josefa. Napsal jsem novou knihu Sexy dorty, další připravil společně s Terezou Bebarovou na jarní trh. Vzniklo spoustu zajímavých spojení, ať už je to s Honzou Krobem, kde jsme vytvořili limitovanou edici vaječných likérů, stal jsem se kmotrem několika zajímavých knih, ta poslední je Můj deník od Marty Jandové. Mohl bych jmenoval další desítky projektů, ale nemám ve zvyku se chvástat ani vychloubat. Na druhou stranu jsem si příliš dobře vědom toho, že spoustu lidí má existenční problémy, které nepramení vždy z toho, že sedí doma na zadku a čekají. Těmto lidem se pomáhat má.

Vzhledem k tomu, že jste velmi známý cukrář, musím se vás zeptat na gastronomii. Máte pocit, že ji stát v těchto těžkých časech dostatečně podpořil?

No tohle téma mám docela smíšený názor. Základním kamenem je, že všichni, i ti co nemuseli, tak zavřeli. Bylo to příliš jednoduché zavřít dveře a čekat doma. Stát kompenzoval, co se dalo. Já znám ale spoustu projektů, které naopak v krizi vznikly anebo ty stávající, které zavřeli jenom na minimální dobu několika málo týdnů. Prostě se rychle zorientovali v situaci a vymysleli něco nového, nějakou nadstavbu svého provozu. Neztratili kontakt se zákazníkem, a to je pro jakoukoliv krizi absolutně klíčové. Ti, kteří se přizpůsobili anebo nově vzniklé provozy se staly naopak ještě silnějšími. Některé objevili sílu sociálních médií, díky kterým si zachránili kabát, objevili nový nepokrytý trh a také sílu marketingu, kterou nabízejí. Zavírání dveří by měla být až úplně poslední možnost. Možná nejvíce názorným příkladem jsou adventní trhy. Někde byly, jinde je přejmenovali, někde je úplně zavřeli. Někde kamenné podniky nabídly část své kapacity právě trhovcům. Vždycky je třeba zapojit mozek a mluvit o tom. Ne nervovat, ale komunikovat. A hledat příležitosti. Ty, věřte nebo ne, nabízí každá doba. I tato.

Jak jste vnímal nařízení, že provozovatel restaurace nebo hospody musí kontrolovat takzvanou bezinfekčnost zákazníka a nyní dokonce, že do těchto zařízení smějí jen očkovaní, nebo ti, co covid v posledním půlroce prodělali?

Víte, na to se nedá odpovědět tak, že vám tady řeknu dvě věty a za nimi udělám tečku nebo vykřičník. My žijeme v demokracii. Někdy mám pocit, že si demokracii lidé pletou s egocentrismem. S mými vlastními problémy toho mého mikrosvěta. Já osobně si myslím, že demokracie je také o obrovské zodpovědnosti. Vůči rodině, přátelům, vůči společnosti, vůči zemi, ve které žijeme. Tohle by přece měli řešit virologové, epidemiologové, možná někteří lékaři. Jejich názor by měl být platný. Za mnou chodí zákazníci a mluvíme spolu o čokoládě, o cukru, o mouce, o vejcích anebo o případných alternativách, pokud mají dietní či alergické požadavky. Podívejte se na Švejka a tam to hostinský říká jasně. Pánové, politiku mi sem netahejte.

Brno: Město sbírá výtvarné potřeby pro děti, vyrůstající bez rodin Prezident Zeman: Zemědělství, to jsou dějiny Zeman: Sedláci, páteř národa. Zemědělství, to není jen část hospodářství

Rouškaři a antivaxeři, skupiny lidí, mezi kterými napětí především na sociálních sítích roste. Jak vy vnímáte otázku očkování proti covidu? Mělo by být povinné? Co byste vzkázal takovým těm skalním odpůrcům vakcinace?

Já vám to řeknu úplně jinak. Já jsem cukrář, tu práci jsem si vymodlil, vybojoval, tu práci jsem si vydupal, vybrečel a kvůli ní jsem utekl z domu. Abych ji mohl dělat. Nikdy bych nikomu nedovolil, aby mi vzal, zprotivil anebo zhnusil. Abych v práci, kterou miluju, vyhořel. Jinými slovy, kdybych byl lékař nebo zdravotní sestra a už druhým rokem mi chodili pod ruce pacienti v nějaké věkové skupině, s nějakou diagnózou a z 80 % nebyli očkování, byť je tato vakcína zdarma a běžně dostupná, tak bych regulérně, a říkám to tady nahlas, šel do stávky. Přece o tomhle je přesně ta demokracie. Jedna skupina lidí se svým názorem zatlačuje do kouta druhou skupinu lidí, která hází hrách na stěnu ve smyslu, že se jim snaží pomoct a zachraňovat jejich vlastní životy.

Řekněte mi vy, chodila byste do práce, kde musíte být druhým rokem od rána do večera ve skafandru, pomáhat lidem, kteří mají možnost se chránit a nedělají proto nic? Na tohle přece stačí zdravý selský rozum, i když chápu, že zrovna v dnešní době, kdy jsou jakékoliv informace dostupné v momentě a v sekundě, informace zcela protikladné, tak je těžké se v nich zorientovat. Jsem obklopen lidmi o dvě generace mladšími a o 3 generace staršími. Vím, o čem mluvím. Kdyby všichni lékaři a zdravotnický personál šel do stávky, to byste viděli, jak by se tato situace rychle vyřešila. A věřte mi, nejsem příznivcem stávek ani žádného podobného nátlaku. Ale někdy prostě je nutné docela jednoduše a nahlas říct: Dost, to stačilo.

Na křtu knihy Sexy dorty. Foto: J. Hauer (archiv J. Maršálka)

O vás je známé, že rád cestujete, nakonec, nějakou dobu jste dokonce žil v Indii, pak v Londýně… Zvládl jste za ten minulý rok nějaké cesty do zahraničí a s jakými omezeními kvůli pandemii jste musel u té příležitosti bojovat?

Ale samozřejmě, právě proto, že jsem žil skoro 15 let v zahraničí, tak mám většinu svých přátel a kamarádů rozesetých za hranicemi této země. Hned na konci ledna jsme s partnerem vycestovali do Keni na návštěvu ke kamarádce Sheeně, se kterou jsem přes dva a půl roku pracoval v Londýně. Nebylo to jednoduché. Noc před odletem nám změnili pravidla a k našemu negativnímu PCR testu jsme potřebovali ještě negativní antigen, který nebyl starší více než 4 hodiny před nástupem do letadla. Byl to stres, který trval až do poslední sekundy k odletu, ale zvládli jsme to. Několikrát jsem navštívil známé ve Francii, byť to jednou bylo z důvodu pohřbu rodinného přítele. Léto jsme prožili tady v Česku, u nás na zahradě, kde je vždy do čeho kopnout, ale také příliš krásně na to, abychom to tady nechali a odjeli k moři. Na konci října jsme byli na 5 dní v Istanbulu, to město miluju, má neuvěřitelnou atmosféru a je to pro mě určitě obrovský zdroj inspirace. No a příští týden bychom chtěli navštívit Jordánsko. Doufám, že to vyjde. (Rozhovor vznikl těsně před touto cestou, která se uskutečnila – pozn. redakce).Vždycky to jde. Jen je třeba dodržovat určité normy, zásady anebo možná nařízení. Ale vzpomeňte si, není to tak dávno, kdy to nešlo vůbec anebo to bylo dostupné pouze vyvolené skupině obyvatel.

Do Francie jezdíte pravidelně, máte tam přátele. Jak tuto zemi v posledních letech vnímáte? Někteří starousedlíci mluví o tom, že Francie už vlastně „nepatří“ Francouzům, nelíbí se jim změny, které přinesli migranti…

Nechci tady dělat žádné přednášky, hrát si na fatalistu nebo na karmistu. Francie napáchala spoustu zlého ve své historii, kolonizovali část světa, část bohatství, které jim dnes patří, bylo jednoduše a sprostě ukradeno jiným, rozvojovým zemím. S tím souvisí i ta směsice náboženství, která může být do jisté míry problémem či vyzvou. Já to se svými přáteli neřeším. Sejdeme se u stolu, u dobrého jídla a pití, mluvíme o životě, ne o politice. Tento názor se řeší u voleb a nikomu nic nebrání v tom, aby při další volbě kandidoval na cokoliv a zasloužil se o změnu fungování té které země.

Podívejme se zpátky k nám, co říkáte na naši novou vládu a jaké změny, které od začátku avizuje, by měla pro naši zemi přinést? Jaké změny potřebujeme?

Já se obávám, že žádné slova tuhle tu situaci nevyřeší. Pouze činy. Dostali mandát obyvatel této země, měli by vyhrnout rukávy a začít makat. Ti nejlepší jakémkoliv oboru o své práci moc nemluví. Mluví za ně jejich činy, díla či jiné výsledky. 5 let lamentoval v opozici s tím, že všechno, co dělala předchozí vláda, bylo špatně. Mají šanci se ukázat, v každém případě vejdou do dějin. Jako ti, co to zvládli anebo úplný opak. Myslím, že podporu obyvatel této země mají. Doufám, že ji nezklamou a že nás všechny příjemně překvapí. Mojí důvěru, jako celek, mají také.

Co byste přál lidem v ČR v novém roce?

Zdraví. Zejména to mentální. Ten zbytek máme všichni ve vlastních rukou.

