Kejhající Rejžek. A Hutka, ten mě dojal. Talent nějak nepředvedl. Inu, kritizovat a ho*no dělat. Ivan Vyskočil se s tím nemazal

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Potrefené husy, pánové Just, Rejžek, Halík, se zase rozkejhaly,“ vrací se v Nedělním ránu Ivan Vyskočil k tomu, co se spustilo v souvislosti s úmrtím Karla Gotta. Nevynechal ani ČT a její výroční zprávy a připomněl i odměny pro generálního ředitele. Padla slova jako demožumpa nebo prasárna vůči občanům. Na závěr se pak herec velmi rázně zastal ParlamentníchListů.cz.

Potrefené husy se rozkejhaly

Některé výroky na adresu Karla Gotta po jeho smrti zvedly Ivana Vyskočila doslova ze židle. Ať už šlo o připomenutí toho, že několikanásobný „zlatý slavík“ podepsal Antichartu, nebo například o poměrně vyhrocenou diskusi, a z některých stran i tvrdou kritiku, v souvislosti s tím, jak a proč by mělo nebo nemělo vypadat poslední rozloučení s Mistrem.

„Vím, že o Karlu Gottovi toho bylo napsáno už dost. Já se musím jen krátce zastavit nad těmi chytráky, co celému národu měli potřebu vysvětlit, jací jsme blbci. Jak oni jediní vědí, jak je to doopravdy a nebojí se statečné postavit proti celému proudu. Potrefené husy, pánové Just, Rejžek, Halík, se zase rozkejhaly,“ otevírá tedy dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

A pokračuje: „Pan Hutka, jehož tvorbu jsem už minule hodnotil, mě skoro dojal. Připomněl mi stav, když jsme byli malí kluci a někdo předvedl něco úžasného. Tak jsme se nedali zahanbit a řekli jsme s patřičným pohrdáním: „Pche – to je toho, to bych uměl taky, kdybych chtěl!“ Jenže jsme věděli, že jsme mohli chtít sebevíc, ale nedokázali jsme to. Jenže to jsme byli pitomí kluci!“ pokyvuje hlavou herec. „A tak se pan Hutka nechal slyšet, že nás bylo víc s takovým talentem, ale my nesměli. Řekl nás, takže myslel hlavně talentovaného sebe! Ale nějak nám to nepředvedl, ani když už směl. A co si myslím o jeho říkankách, jsem psal už minule.

A Just, Rejžek a antikrist Halík? Nikdy nic nevytvořili! Uměj jen kecat! Halík ještě i udávat. (Jak žalobníček žaloval na kardinála Duku u papeže.) Nejlepší odpovědí jim byly tisíce lidí, kteří se upřímně loučili s Mistrem Gottem! Chápu, že pukali vzteky“. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 11745 lidí

Kritizovat, ale přitom hovno dělat...

„Jojo, kritizovat, ale přitom hovno dělat, umí každej,“ pokračuje ve svém komentáři Ivan Vyskočil. „Tak jsem se zase dočetl, jak pan premiér Babiš v Českém ráji přijel zasadit pár stromků. Jistěže symbolicky. Premiér tu není od toho, aby sázel stromky, ale je to hezké gesto,“ usmívá se herec. „Ovšem to by snad nebyla ani tahle doba, aby se hned nesjelo, bůhvíodkud, několik aktivistů a křiklounů, kterým stálo za to i to hezké gesto pošpinit a zošklivit. A ještě si s sebou vzali děti. Snad aby se potomci naučili ‚správnému chování‘. Ale, že by aspoň jeden z nich vzal taky rýč a třeba i natruc přiložil ruku k dílu? To ne. A zase kecat, kritizovat, špinit – to jo, to uměj!“

Prasárna vůči občanům

„Ve Sněmovně se právě projednává schválení výročních zpráv ČT,“ přechází herec k dalšímu tématu, které si pro dnešní Nedělní ráno vybral. „Nejsem investigativní novinář. Jsem jen ten, kdo občas něco čte, něco slyší a něco vidí. Já nemám vůbec žádné iluze o objektivitě ČT zpravodajství. Myslím o ČT, že je tak zaprodaná a ovládaná demožumpou, že to až tříská o zeď, jak jsme říkávali. Dobře, tak to vidím já, a druhý se mnou nemusí souhlasit. Ale i ten co nemá tyto moje výhrady, přece musí vidět ty nehoráznosti,“ kroutí Ivan Vyskočil hlavou.

„Jak to, že ČT nezveřejní plat moderátorů? Musíme jí platit, ale nemáme právo vědět, co s našimi penězi dělají? Jak se ti zastánci ČT dívají na milionové odměny řediteli televize?“ Vždyť to musí zvednout ze židle každého normálně pracujícího člověka. K nádhernému platu za jeho práci ještě takové bonusy? Kdo to má??“ ptá se oblíbený herec. „A to není závist, ta nesmrtelná teta. To je prostě prasárna vůči všem občanům, kteří to platíme! A tak se schválně podívejte, kdo schválení zpráv podporuje, a myslím si, že zase bude jasnější, kdo je kdo.“

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Pomluvy na ty, co nemají „správný lepšonázor“

„Dočetl jsem se, že ParlamentníListy.cz prohrály soud s tím plátkem Forum24, neboť prý ParlamentníListy.cz podporují nesprávné, fašizující a xenofobní názory,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

A podotýká: „Jsem nejen přispěvatelem Parlamentních listů, ale také čtenářem. ParlamentníListy.cz uveřejňují články s názory jak jedné, tak druhé, a také i různých třetích a dalších stran. Přesně dle hesla – ‚Nikdo nám nepředpisuje, co si máme myslet a o čem máme psát!‘ Zato v plátku Forum24 jsem se zatím dočetl jen pomluvy na ty, co nemají ten ‚správný lepšonázor‘!“ připomíná.

„O našich soudech nemám valné mínění a něco jsem už s nimi zažil, jak jsem napsal v knížce Manželky a jiné lásky. Ale někdy mi výroky našich soudů přímo kroutí hlavou,“ dodává herec.

A ejhle, už i v Třeboni...

Na závěr dnešního Nedělního rána se pak Ivan Vyskočil rozhodl vyjádřit ještě k jedné věci. „Kdo o mně už něco četl v bulvárech, tak asi ví, že mně zrovna těžko někdo nasadí psí hlavu rasisty a xenofoba. Ale taky, společně s panem Okamurou, nevěřím tomu, že tu nejsou žádní migranti a že bezdůvodně vyvolává strach, jak je často očerňován. Samozřejmě, že říkají strach! Ale něco jiného je strach a něco jiného je opatrnost,“ upozorňuje herec.

„Před dvěma lety jsem byl po první operaci kyčelního kloubu v Lázních Třeboň. Krásné jihočeské městečko. Rybníky, domy, kostely, cukrárny a restaurace. Po dvou letech jsem tam byl po druhé operaci znova. A ejhle. Už i v Třeboni jsou dvě bistra s kebaby. Ty si tam asi neotevřeli Češi, že?“ ptá se Ivan Vyskočil. „Nic proti kebabu nemám. Jen důrazně taky nabádám k opatrnosti. Nakonec můžu být rád, že některý z tamních kostelů zatím není přeměněn v mešitu. Ale zatím pevně doufám v rozum. Dokonce i v rozum některých politiků, že toho se snad nedožiju!“

Psali jsme: Gott? „Hovno u cesty jste, pitomci. Kdákejte,“ udeřil Ivan Vyskočil. Režisér jinak o Antichartě. Petra Janů a další o Mistrovi Prasárna, zhovadilost, stádo blbců. Ivan Vyskočil se postavil do cesty těm, kteří útočí na prezidenta. Polčák, Hutka, Holubová... Tak se mi zase ozval... Pohlavní údy a konečníky létaly! Ivan Vyskočil se znovu střetl s mužem, který mu nabízel milion za odmítnutí vyznamenání od Zemana Holky, tady si neza*ukáme... Ivan Vyskočil vypráví své neskutečné zážitky s lidmi, co chodí na Prague Pride

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.