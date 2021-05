Konec parazitům. Braňme se. Okamura vytáhl třaskaviny a nemazal se s tím

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14757 lidí

Pro nás je to naprosto nedostatečné. Hnutí SPD dlouhodobě žádá návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení. Odmítáme lockdown a žádáme otevření všech obchodů, restaurací a služeb jen při základních hygienických opatřeních. SPD pokračuje ve Sněmovně ve sbírání podpisů poslanců na vyvolání mimořádné schůze ke zrušení pandemické pohotovosti. Proti pandemickému zákonu, který fakticky nastoluje nouzový stav pod jiným jménem, jsme hlasovali jako jediný poslanecký klub. Lockdown není řešení a plošná opatření nejsou cestou! Požadujeme co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.

Navíc až 60 procentům firem z oborů ohrožených vládními opatřeními hrozí do měsíce krach. Tisíce lidí přijdou o zaměstnání. Jedná se například o restaurace, hotely, posilovny nebo třeba prádelny a čistírny. Vyplývá to z vyjádření Hospodářské komory. Pokud se restaurace a hotely neotevřou do konce května, hrozí podle Asociace hotelů a restaurací ČR, že až 40 procent z nich zkrachuje. Dle zástupců posiloven vydrží třetina provozovatelů zhruba měsíc. Déle jak tři měsíce prý uzavření zvládne zhruba 40 procent provozovatelů. Těmto lidem a lidem, které zaměstnávají, se radikálně zhorší životní úroveň, a navíc budou znamenat další náklady pro sociální systém. Krach těchto podniků má na svědomí Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, jelikož byla Česká republika za poslední měsíce ohledně koronaviru prokazatelně statisticky nejhorší v Evropě z důvodu chybných vládních opatření.

Co otevírání zahrádek?

Požadavky vlády na testy pro hosty jsou směšné. Číšníci mají obsluhovat hosty, nikoli provádět zdravotní kontroly. Existuje také řada analýz, že to je protiprávní. Nebylo by ostatně poprvé, kdy vláda jedná proti zákonům a proti ústavě, jak již konstatovalo několik soudů. Chci vidět, jak to budou hospodští kontrolovat. Bojujme s virem, ne s lidmi!

Jaký je váš názor na covidpas EU?

Hnutí SPD odmítá vynucené očkování a diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být výhradně na základě svobodného rozhodnutí každého občana. Chystaný covidpas ze strany EU je také diskriminační nástroj, který zavádí dělení na občany první a druhé kategorie. To hnutí SPD odmítá. Vše musí být výhradně na základě opatření jednotlivých států, a nikoliv podle diktátu EU! Vakcinace musí probíhat na dobrovolném základě. Občan České republiky nesmí být vládou jakkoli diskriminován, včetně zavádění covidpasu.

Ve Sněmovně druhým čtením prošel návrh zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými…

Mám z toho radost. Zbývá tedy poslední, třetí čtení. Doufám, že to stihneme do konce volebního období schválit. Společným jmenovatelem návrhů SPD je snaha o omezení zneužívání příslušných sociálních dávek, ušetřit veřejné výdaje státu a přesun podpory ke skutečně potřebným. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, vyhýbají se práci nebo obcházejí zákon za účelem získat sociální dávku. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Tato pomoc se musí stát pouze zcela mimořádným prostředkem pro situace, kdy si její příjemce z objektivních důvodů nemůže obstarat příjem vlastní prací anebo když mu nízký pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečně potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali.

A ještě připomenu, že minulý měsíc finálně ve Sněmovně prošly SPD dva zákony na podporu slušných lidí – rozšíření ošetřovného i na pracující příbuzné, aby se mohli rodinní příslušníci v péči o dítě vystřídat a vybrat si tak ekonomicky výhodnější variantu, a druhým zákonem, který je z pera SPD a už prošel, je zvýšení přídavku na dítě o 500 Kč měsíčně pro pracující rodiče. Jsem rád, že díky SPD budou mít pracující lidé více peněz. Všechny tyto návrhy zpracovala poslankyně SPD Lucie Šafránková.

Co stavební zákon?

Hnutí SPD prosazuje, aby si lidé mohli snadněji a levněji postavit vlastní bydlení nebo pořídit byt. Ceny bytů jsou dnes tak vysoké, že jsou pro mnoho našich občanů nedostupné. Proto podporujeme zjednodušení stavebního řízení, a proto jsme podpořili novelu stavebního zákona. Dnes je Česká republika v délce stavebního řízení na úrovni Bangladéše a zaostáváme za vyspělými zeměmi světa. Proto se stavby prodražují. Cílem novely zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení ke stavbám. Povolování staveb je v České republice extrémně dlouhé, náročné a přebyrokratizované, jako ostatně spousta dalších rovin občanského i firemního života. Nejde tedy jen o to, zjednodušit stavební řízení u větších projektů, ale je potřeba zjednodušit stavební předpisy pro obyčejné občany, kteří stavějí rodinný dům. Je zcela jasné, že krom toho, že stavby špatné zákony zbytečně prodlužují, tak je také prodražují.

Jen chci připomenout, že Piráti, ODS, STAN, TOP 09 a lidovci chtějí lidem brutálně zdražit bydlení. Do stavebního zákona chtějí prosadit novinku v podobě takzvaného místního poplatku z výstavby, který může být až tisíc korun za metr čtvereční a který zaplatí občan, který si pořizuje bydlení. Dle jejich návrhu by obec mohla vybírat až tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy u dokončených staveb. U klasického rodinného domku s plochou kolem sta metrů čtverečních by tak stavebník teoreticky vydal až sto tisíc korun navíc. U bytu 60 m2 60 tisíc korun. Takhle si představují tyto strany podporu rodin s dětmi a podporu rodin, které si chtějí pořídit vlastní bydlení? Podporu rodin, které celý život budou muset splácet hypotéky? To je opravdu hnus! Doufám, že to neprojde. My budeme jasně proti tomuto jejich návrhu.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Piráti navrhli vypuštění údaje o pohlaví z občanských průkazů. Ulehčilo by to prý život trans a nebinárních lidí…

Tak na tohle už fakt člověk neví, co by měl říct... V covidové době, kdy má spousta lidí ekonomické problémy, Piráti přicházejí s takovými nápady... Všiml jsem si, že je v tom podporují i poslanci jiných stran, jako Jiří Dolejš z KSČM či Dominik Feri z TOP 09. Hnutí SPD bude hájit normální svět a v normálním světě, když se někdo narodí, tak má buď pindíka, nebo pipinku.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila Českou televizi (ČT), že se počátkem dubna v pořadu Newsroom ČT24 dopustila porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vy přitom práci redaktorů ČT dlouhodobě kritizujete, co na to tedy říkáte?

Ano, v té reportáži Česká televize pomlouvala SPD. To, že RRTV potvrdila, že ČT porušuje zákon, který jí káže objektivitu, je pro hnutí SPD pouze jedním z dalších důkazů, že ČT je neobjektivní a stala se součástí politického boje. Máme tedy opět černé na bílém, že ČT neplní funkci veřejnoprávních médií ve smyslu objektivního a vyváženého vysílání. To samé v bleděmodrém vidíme u Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu ve svém aktuálním usnesení konstatuje, že stanice Český rozhlas Plus není objektivní.

Zástupci SPD tam dostávají minimální prostor naprosto neúměrný našemu volebnímu výsledku, a navíc nás tam redaktoři jednostranně nepravdivě pomlouvají ve vysílání. Je to jasné zneužívání koncesionářských poplatků ze strany vedení obou médií ve prospěch určitých politických stran, a proti vlastenecké SPD. Proto prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a navrhujeme přeměnu ČT a ČRo ve státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Následně navrhneme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT, který musí být ze své funkce odpovědný občanům České republiky.

Dramatické věci se dějí i v Evropské unii. Vrátí se „solidární“ přerozdělování nelegálních migrantů v EU opět na pořad dne? Vyzývá k tomu eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Ta vyzvala unijní státy, aby projevily „solidaritu“ s Itálií, do které přes minulý víkend na lodích na ostrůvek Lapedusa připlulo více než 1400 migrantů. EU prý potřebuje rychlé řešení do doby, než bude přijmut Nový migrační pakt EU.

Je vidět, že invaze nelegálních imigrantů do Evropy pokračuje! Vlastenecká liga spojence SPD a mého přítele Mattea Salviniho, která je součástí současné italské vládní koalice, tlačí na premiéra Maria Draghiho, aby se nápor zastavil. Nelegální imigranty je třeba deportovat! Stop imigraci, stop násilí. Nechceme, aby v našich městech probíhaly války gangů jako na Západě! Podle našeho názoru mají být nelegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Přerozdělování imigrantů, požadované Evropskou unií, naprosto odmítáme! Znovu se ukazuje, že EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe! A je opravdu otřesné, že pro migraci hlasují v Evropském parlamentu i čeští europoslanci za KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráty, ANO a KSČM.

Co říkáte tomu, že Nejvyšší soud zamítl dovolání kardinála Duky, a brněnská divadla se tak za skandální hru Naše násilí a vaše násilí omlouvat nemusejí?

V této hře v nahý Ježíš znásilňuje muslimku a nahá herečka si vytáhla z vaginy českou vlajku! Odmítáme takovouto obscénní urážku našich civilizačních hodnot i českého národa! Přátelé, braňme se. Braňme naši vlast a naše hodnoty. Nenechme se urážet a nenechme urážet to, co je nám všem tolik drahé. Kdyby někdo něco takového udělal o muslimech, hned by se na něj sluníčkáři slétli, že jde o rasismus, a takový člověk by byl nejspíš trestně stíhán, jak už tomu je v mnoha případech na „liberálně demokratickém“ Západě. Český národ a křesťanství podle sluníčkářů ale beztrestně urážet lze! To je vážně skandální!

Vidíme dvojí metr. Nejvyšší správní soud odsoudil zastavárnu za reklamu s polonahou ženou za údajný sexismus. Tam nahota vadí! Hnutí SPD navrhuje uzákonit časově omezený mandát soudců na pět let s možností obhajoby, a přímou hmotnou odpovědnost soudců za prokazatelně chybné rozsudky. Ostatní strany ale naše návrhy blokují.

Evropská unie nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů. Po jednání ministrů zahraničí členských zemí bloku to novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Co říkáte tomu, že Evropská unie i státy EU odmítly (až na pár výjimek) kvůli Vrběticím vyhostit ruské diplomaty, ačkoli o to premiér Babiš žádal?

Je to ostuda vlády. Babišova vláda dělá z ČR užitečné idioty USA. Stalo se to, na co jsme upozorňovali. Evropské státy i Evropská unie pragmaticky budují své vztahy s Ruskem, zatímco Babišova vláda dělá užitečné idioty USA a eskaluje vztahy s Ruskem. Stále čekáme ohledně Vrbětic na důkazy. A bez důkazů se do diplomatické války s Ruskem neměla Babišova vláda vůbec pouštět a bez důkazů není ani důvod pro zhoršování vztahů s Ruskem. Místo českých firem na ruském trhu zaujmou firmy jiné... Celé to divadlo bez důkazů si mohli Babiš s Hamáčkem odpustit.

A co na to eurosoudruzi z Pirátů, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, že se na nás Západ a EU vykašlaly? Platí o nich pořekadlo: „Poturčenec horší Turka.“ Německo si dál s Ruskem buduje plynovod Nord Stream II, a všechny řečičky o podpoře České republiky proti Rusku ze strany EU jsou jen kecy. Kvůli hloupé a neprofesionální politice současné české vlády je bohužel naše země jenom pro smích...