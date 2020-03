Koronavirus. Známý umělec se opravdu neudržel: Nepotřebné kusy vymřou, vychcípají na liberální debilitu. Představitelé EU patří před soud, druhý Norimberk!

Projev, který měl prezident Miloš Zeman ve čtvrtek k českému národu, vyvolal bouřlivé diskuse. Některým lidem se nelíbí, že „příliš“ děkoval Číně a naopak nepoděkoval třeba lékařům, hasičům, záchranářům… jak vy prezidentův proslov hodnotíte?

Odpovím vám tak, jak naše generace byla zvyklá číst, aby se dobrala nějakých informací. Prezident udělal to, co udělat měl, a udělal to jak měl. Kdyby to měl říci jinak, třeba tak, že na rozdíl od oveček tuší (prezidenti už od podstaty tuší víc než jejich stádečko), co bude za měsíc, tak by byl obviněn z toho, že šíří paniku. Je tedy v zájmu zachování klidu lepší, když to řekl tak, aby kritik mohl využít své přízemní příležitosti k bezvýznamné vítce. On ví, pan prezident, stejně jako my všichni, že lékařům, hasičům, záchranářům, zdravotním sestrám, dělníkům v první linii (prodavači a prodavačky, řidiči kamionů etc.), za co jim v těchto dnech můžeme vděčit.

Myslím si, že ho mnohem víc tíží, nežli nějaká v tuto chvíli bezpředmětná kritika, že nemohl říci to, co ví a tuší. Taková nevděčná, blbá, zarmucující pozice je představitele země! – A teď mi dovolte jedno lidské, upřímné zvolání směrem k těm, kteří stále nepochopili: „Haló, tohle není hollywoodský katastrofický film! Tohle je skutečnost, ve které půjdeme do hajzlu všichni, jestli se nespojíme duchem!!! – A nejde jen o virus ... ten se – bohužel za cenu ztrát – zvládne... jde o to... ale co... blbost zůstane i v těch nejhorších časech... blbci – zůstanou... a ty budou, ty těžké časy ještě víc zatěžovat.“

Prezidentův projev odsoudili i někteří umělci. Těm (někteří si stěžovali, že kvůli opatřením ohledně koronaviru přicházejí o práci) prezident navrhl, že by mohli navštívit domov důchodců a přinést tam trochu radosti. Když pomineme, že to kvůli karanténě není možné, přijde vám to jako dobrý nápad? Všiml jsem si, že vy sám čtete pravidelně on-line pohádku na Facebooku…

Vůbec to nebudu komentovat. Vyjádřil jsem se s kolegy poslední parodií z produkce Hiddening.cz., která se jmenuje ČTYŘI Z TANKU A PES!

Běhá po sociálních sítích a na mé zdi ji najdete také. Tak se na ni koukněte a naleznete v ní pro někoho zábavnou, pro někoho hořkou, pro někoho „odpuzující“ odpověď těch, kteří v tom hrají. Včetně mne, samozřejmě!

A pohádky čtu, čtu pohádky ze svých pohádkových knih. Čtu a myslím na doby, když jsem jako malej kluk usínal při vyprávění Karla Högera o broučcích, nad hlavou měl lampičku broučka s lucernou a nechal se houpat příběhem – jeho skvělou, mistrovskou interpretací... to je jediné, co mohu dělat. Psát a číst. Zaplať bůh jsou technologie, které to donesou dnes i tzv. on-line – a jestli tím potěším jen jednu lidskou duši, zbavím ji na chvíli tíhy, tak to stojí za to – a v dnešní době na sto procent!



Plakát. Foto: archiv M. Gulyáš

Mimochodem, jak hodnotíte reakce některých svých kolegů na opatření, která se hned na začátku dotkla i kulturních akcí? Obrovskou kritiku sklidil například Jan Hrušínský, který se za svá slova nakonec omluvil. Vyjádřil se ale například i Jan Hřebejk, který na sociální síť napsal: „Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací.“ „Děláte si pr*el?! A co budeme žrát?“ napsal zase ve vzteku v reakci na opatření muzikálový herec Ondřej Bábor.

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 14% Vadilo a bylo by to skandální 2% Nevadilo 84% hlasovalo: 14156 lidí

Když se vrátíme k onomu děkování Číně, podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka jsme zdravotní materiál byli schopní teď od Číňanů nakoupit, protože je nouzový stav. Za běžných okolností by to podle zákona o veřejných zakázkách nešlo. Hamáček měl přitom údajně Babišovi navrhovat vyhlášení nouzového stavu už před čtrnácti dny, protože by tato transakce byla možná. Je chyba, že na to premiér tehdy nepřistoupil? A jak vnímáte ten strašný nedostatek roušek a respirátorů, se kterým ČR, ale i jiné státy bojují?

Tak, obecně k první otázce. Asi se budou měnit zákony na základě zkušeností s touto extrémní situací, až to všechno pomine. Tedy já doufám, že budou.

Pokud je pravda, co se říká, že to Hamáček Babišovi navrhoval, je to dost zásadní informace k tomu, co premiérovi, až se situace uklidní, může komplikovat jeho preferenční hladinu. Už teď je patrné, že přicházejí noví hrdinové, z hlediska vnímání nepodstatné části veřejnosti, důvěryhodnější. PR-ový premiér se možná střelil do hlavy sám, když se ohlížel na politické okolnosti ve vlastní prospěch a neuhlídal si to. Kdyby se země uzavřela o tři neděle dříve, byl by to sice politický granát, ale nakonec by vybuchl ve prospěch silného vůdce v této neobvyklé situaci. Toliko moje objektivní snaha o letmé zhodnocení této pro mne neověřené informace.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 23498 lidí

Systém bezpečnosti se musí změnit. Teď právě tento systém prochází zásadní zátěží. Ukazuje se, že jsme semknutý a sebedisciplinovaný národ, který si ale zaslouží v budoucnu lepší vůdce! Národ, který si zaslouží zabezpečit i způsobem jeho „otužování“. Povinná branná výchova, příprava na extrémní situace jako zákonný prvek zanesený do ústavy. Občané státu musejí být zabezpečeni svou vlastní odolností, stát musí zajistit podmínky k takové bezpečnosti pro každého bez rozdílu. Od mládí musejí projít kurzy povinné zdravotní výchovy, braným výcvikem a stupni základního výcviku vedoucímu k takové odolnosti a připravenosti, aby byli lidé schopní čelit nenadálému, extrémnímu tlaku. Tato krize bude mít svoje etapy a jednou z nich bude také obrana domovů, majetku a v neposlední řadě životů (chci připomenout EU a její negativní roli v otázce osobního vlastnictví zbraní).

Trestním zákonem musí být zajištěno, že státní hmotné rezervy nejsou nějaké zboží pro kšeftmany, ale materiál pro krizové národní situace, tedy právě takové, jakou je ta současná. Je třeba motivovat a vracet se k podstatě přežití druhu!

Všímáme-li si současné situace tradičních států západní Evropy, je mi líto jejich občanů, ze kterých bylo vychováno stádo dobytka, který je nucen projít neřízeným testem odolnosti. Nepotřebné kusy vymřou – a jede se dál... vychcípají na liberální debilitu, a ještě se o tom bude politologicky žvanit. Představitelé EU patří před soud! Druhý Norimberk, to říkám se vší váhou, kterou to nese – a jména si dosaďte sami!

A mají pravdu ti, podle kterých bychom měli být Číně vděčni, nebo ti, kteří mluví o tom, že Čína jen „splácí“ svůj dluh v tom, že v podstatě epidemii způsobila?

Ať to ti, kdož požadují v tuto chvíli nějaké formality, nechají na potom.

Dlouhodobou závislost na dovozu zdravotnického materiálu z Číny vidí někteří jako bezpečnostní riziko, podchytit bychom měli hlavně českou výrobu. Bývalý generál bezpečnostního štábu Petr Pavel upozornil pro Seznam, že přece nebudeme kritizovat někoho, „kdo nás právě vytáhl z bryndy“. „Čína by jistě byla hloupá, kdyby tu situaci nevyužila ve svůj prospěch.“ Poslouží krize čínské propagandě? Bude za to vyžadovat vstřícnost při posuzování vlastní politiky, jak také tvrdí generál Pavel?

Nejsem expert na obranu, ani omylem. Ale jako občan říkám: „Nechci žádného ani Petra, ani Pavla, ani Pepka Vyskoče. Chci generály, kteří budou bránit svůj národ bez nějakých vlastních politických ambicí! Voják nediskutuje na politické téma! Voják bojuje za vlast! S politikařením si může klidně leštit bezcenná vyznamenání salonních, mírových „válčiček“. Vojákovi nepřísluší hodnotit politiku a vymlouvat se na rizika v době krize! Voják je povinen přijmout cokoliv a nasadit svou iniciativu s tím, co pomáhá krizi zvládat! Já chci generalitu věrnou České republice a ne bandě smluvních hadů, co se zrazují ve vlastní prospěch na úkor slabších, rozumíte? My jsme si nechali zdevastovat morálku obrany! Tak to na mne působí, že do bezpečnostních složek nalezli kámošíci kámošíků, a motáci radí ,jak to dělat, a my to jen bezmocně sledujeme.

Sakra, pamatujte si ty vypasené, ale i ty blazeované tupé žáby na pramenech, pamatujte si přeplacené, protežované typy – a až tomu všemu jednou bude konec, tak je zažeňte na blata, ať tam straší jako baskervilská bestie, ale neleze to do zdravého života. – A to padni – komu padni!

Když se celkově podíváme na opatření, která vláda kvůli koronaviru zavedla, souhlasíte s nimi, jsou podle vás přehnaná, nebo byste v některých věcech naopak ještě „přitvrdil“?

Proti nepříteli, který není vidět a jeho strategie spadá do sféry nehumánní inteligence, lze nejspíš bojovat způsobem disciplinovaného stínového boje. Což krizový štáb dělá.

Čili kdybych byl krizovým manažerem s možností rozhodnout o strategii obrany napadeného státu virovou pandemií, použil bych tvrdé omezení osobních svobod po dobu krize, nehledě na nějaké hloupé politické dopady. Jediným cílem je minimalizace lidských ztrát a toho se dá dosáhnout nastolením totální disciplíny. Virus nemá politické ani mocenské ambice. Virus má pouze jediný cíl. Množit se a zahubit hostitele.

Mluvím ovšem hypoteticky pro případ, kdy země je připravena čelit takové krizi. Naše země je teď (aktuálně – sobota 21. 3.) schopna celkem statečně pokulhávat v tanci mezi vejci. Samozřejmě rozumím, že tu byla a jsou i hospodářská hlediska, byť tlukot srdce „paní Ekonomiky“ slábne a nakonec skončí na přístroji jako velká oběť koronaviru, jestli se za pár dní její globální oběh nakonec úplně nezastaví. Můj názor je, s plánem zajištění základních sociálních funkcí uzavřít celou zemi vyjma metropole a řešit podle doporučení odborníků. Je to jednoduché. Otázka zní: přežít, nebo zemřít? Odpověď je jasná: přežít! Tedy – zajistit přežití!

Na druhou stranu, to se mi to kecá, když to nemám na hrbu a čtu on-line pohádky a píšu knížky. – Takže chlapci a děvčata z krizového: „My chceme přežít a uděláme všechno, abychom vám pomohli a ulehčili rozhodování!!!“

Velkou diskusi v některých krajích vyvolává situace ohledně takzvaných pendlerů. Například jihočeská hejtmanka apeluje na vládu, aby byly hranice uzavřené i pro ty, kteří jezdí pracovat do Rakouska nebo Německa. Jak uvedla, právě tito zaměstnanci totiž tvoří více než polovinu lidí v regionu, kteří jsou nakažení nemocí COVID-19. Co vy si o této situaci myslíte?

Prokazatelné riziko je pokynem k odůvodněné restrikci!

Když se podíváme na opatření, která ohledně koronaviru zavedly Francie, Německo nebo Británie, který z těchto států se podle vás k tomuto problému postavil dobře? Co říci na nedávná slova Merkelové o tom, že se může nakazit až 70 procent Němců? A jak se vám jeví britský postup?

Už má Angela třes pravé ruky? Natočí někdo záběry, až půjde ve své uniformě/kostýmku plácat po tvářičkách mladé německé chlapečky Hasana, Abdula, Mahmuda atd. odolávající útoku koronaviru? Porovnáme to pak se 75 let starými záběry jiného představitele Německa a sečteme ztráty, co vy na to? Ale třeba má Angela v rukávu zázračnou zbraň... je přece původně chemik, ne? Třeba vymyslela ve své kanceláři vakcínu a antivirotikum a opíchá s ním celý německý národ, s tím má slušnou zkušenost, protože ho už v posledních letech docela slušně doje .. la.

A Borisovi v Británii taky louplo na mozečku. Vypadl z paralytické EU, aby nechal vymřít půlku ostrova? Je snad politický úspěch nutně přípravou pro psychiatrickou diagnózu, nebo co? Magor, kam pohlédneš.

Ale to se pojďme bavit i o Nizozemsku. Taky pěkná pakárna. Tam se bude asi za chvíli hustě klepat dřevákama.

Západ se ve své liberální demenci vyžívá na úkor života a bezpečnosti občanů.

Řada lidí vyčítá EU její přístup v souvislosti s nákazou. Obrovská kritika se snesla i na Evropskou komisi, konkrétně třeba na její předsedkyni. Jak vidíte postoj EU v těchto dnech vy? A jaké bude mít podle vás obrovská kritika a nespokojenost s EU, která se z některých míst velmi silně projevuje, pro Unii v budoucnu důsledky?

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám oznámil, že EU je mrtvá zahnívající paryba, kterou na břehy současnosti vyplavila bouře koronaviru. Puch uvolňující se z rozkládajícího se masa se začíná vznášet nad jednotlivými státy, které tvořily její nemotorné tělo a překombinovaný nervový systém s mozkem odděleným od jeho spojů. Čest jejímu poučnému výskytu a vzpomínka na její zbytečnost! Po dalších několik let se bude rozkládat a zamořovat okolní svět, až z ní nakonec jednoho dne zůstane jen vybělená kostra jako memento pro budoucí generace, vetknutá do odkazu: „MŮJ ŽIVOT JE MÁ KREV – A Z CIZÍHO NETEČE!“

Závěrem bych ještě rád osobně: „Držme spolu, držme morálku, držme ducha! Hra o naše životy začala znenadání – a je skutečná stejně jako naši blízcí, jako to, co jsme vybudovali, jako to, k čemu máme vztah a co z nás činí to dobré na lidské rase! Není jiný svět než ten, který máme, nejsou jiní lidé než ti, co nás obklopují, nejsou jiné možnosti než ty, které si vybojujeme! Těm, kteří stojí v první linii, dodávejme odvahu, aby nám, kteří čekáme na verdikt osudu, oni mohli svou energií a obětavostí posloužit v tom nejlepším lidském slova smyslu. Bůh s námi – spory pryč!



