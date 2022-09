Lidem hodili drobky. Akcionáři? Z USA. To neprojde. Ekonom-veterán k energiím a velké hře

Zastropování cen elektřiny a plynu přichází kriticky pozdě, promeškalo se několik měsíců. Nevyužívá se konzultací s odborníky na energetiku typu Vladimíra Štěpána nebo Ivana Noveského, situace by pak mohla být mnohem jednodušší. A hlavně česká vláda měla postupovat jako ta slovenská, která se už v únoru dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi na dodávkách do roku 2024 za výrazně nižší ceny, než jsou současné na trhu. To jsou obrovské chyby, které kabinetu Petra Fialy vytýká makroekonom Jaroslav Šulc.

Jak jste přijal zprávu o tom, že vláda zastropovala cenu silové elektřiny na šest korun za kWh a plynu na tři koruny?

Já bych všem doporučoval, aby si přečetli, co píše ve svém volebním letáku expert na energetiku Ivan Noveský, který kandiduje do Senátu za obvod Mělník. To je tak dobře a fundovaně zpracované, promyšlené a realistické, že si říkám, přijměme slovenský model bez velkého otálení. Je to podle zákona. Můžeme se případně dostat do konfliktu s Unií, ale v tuto chvíli je podstatné, abychom ulevili českým domácnostem, firmám a živnostníkům.

Sám za sebe k tomu kroku vlády můžu říct, že zastropování přichází kriticky pozdě, že se promeškalo minimálně čtyři až šest měsíců. Za druhé se nevyužívá konzultací s odborníky typu Vladimíra Štěpána nebo právě Ivana Noveského, ta situace mohla být mnohem jednodušší. A za třetí přestaňme kličkovat a použijme co nejrychleji slovenský model, jak už jsem zmínil. A úplně natvrdo. Jestli se pan ministr Síkela nebo Stanjura nebo premiér Fiala ohání nějakými minoritními akcionáři, tak ať řeknou, že to jsou americké hedgeové fondy, které si nepřejí, aby byly jejich zisky znárodněny. Vždyť je to tak jednoduché, proč se tak kličkuje? Otázka zní: mají přednost české domácnosti, česká ekonomika, česká společnost před americkými hedgeovými akcionáři ČEZ? Tečka, hotovo, k tomu není moc co dodat.

Výši zastropování zkritizoval bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, přičemž konstatoval, že jestli se v tuto chvíli nastavuje strop šest korun za kWh, před dvěma lety byla ta cena koruna a před rokem přibližně dvě koruny. Zvolené sazby označil za extrémně vysoké. Dal byste mu za pravdu?

Samozřejmě že jsou extrémně vysoké a že je to problém. Tahle vláda prostě neumí vládnout. Její členové nemají kvalifikaci k tomu, aby mohli tuto republiku řídit. To jsou političtí reprezentanti pěti obskurních politických seskupení, která se dostala k moci volebním paradoxem. A co mohla, to zdevastovala. Proto si říkám: „Fialo, běž od toho. Čím dřív, tím líp. S celou touhle partou.“ Mimořádné volby, nějaké předsednictví není podstatné. Před lety padla Topolánkova vláda a také se nic nestalo. Svět to ví, že máme tuhle neschopnou vládu. Komu chceme co nalhávat? Před kým si hrajeme na moudrého?

Tak k zastropování členové vlády sáhli a zastánci tohoto opatření věří, že se obrovská fiskální zátěž v dlouhém období vyplatí díky udržení průmyslu v chodu. A také že domácnosti se díky tomu stropu nebudou tolik potýkat s finančními problémy, což by mělo vést k posílení tuzemské poptávky v době, kdy hrozí zpomalení ekonomiky. Jsou to pádné důvody pro cenový strop?

Nenechte se mýlit. To jsou drobky ze stolu hojnosti, které padají pod stůl pro ten plebs. To není principiální řešení. To vláda zná, ale nechce ho použít, protože chce být hezká. Ale ne před vlastními lidmi. Vždyť se chová naprosto sebevražedně. A pak je pan ministr Stanjura v šoku z toho, že více než polovina národa chce okamžitě obnovit jednání s Rusy a jednání o ruském plynu.

To připomínáte průzkum agentury Kantar, podle kterého si 43 procent lidí myslí, že by se Česká republika měla zcela odstřihnout od Ruska i za cenu, že mu zdraží energie, zatímco 49 procent říká, že bychom s Ruskem měli vyjednávat. Čím si vysvětlit výsledek průzkumu, když se do lidí horem dolem hustí, že Rusko je jen zlo?

Tím, že polovina národa neztratila zdravý rozum. A je jí bližší košile než kabát. Vždyť celá proukrajinská hysterie je jenom protiruská hysterie, to není o ničem jiném. Ukrajinská vláda je ta nejzkorumpovanější v Evropě. A s těmi se kamarádíme a těm vycházíme vstříc? Kam jsme se to dostali? Já nejsem žádný velký milovník Václava Havla, ale v jednom měl pravdu. Chovejme se eticky, chovejme se tak, abychom se před sebou nemuseli po pár letech stydět. Vždyť to je největší zpronevěření Havlova odkazu touto vládou. Přitom se k němu ještě hlásí, to je nepochopitelné. Samozřejmě masáž veřejného mínění je obrovská. Ale rozjíždí ji ta energetická mafie, která má z toho obrovský profit. Ale donekonečna lhát nelze.

Zastropování cen elektřiny a plynu označil ministr financí Zbyněk Stanjura za protiinflační a dodal, že bude spojeno s výdaji pro státní rozpočet na úrovni 130 miliard korun. Kritici ale soudí, že opatření je daleko vzdálené od kategorie protiinflační. Jak to vidíte vy?

Já tak kategorický nejsem. Pan Stanjura má částečně pravdu. Každé zastropování energie vzhledem k tomu, že jde o naprosto univerzální médium, bez kterého si neškrtnou ani školy, ani nemocnice, žádná fabrika, žádný živnostník, žádná doprava, prostě nikdo, vede k tomu, že čím nižší ceny energie, tím země lépe dýchá. Mimochodem – v tomto s Ivanem Noveským naprosto souhlasím – tahle republika víceméně profitovala v posledních sedmdesáti letech z toho, že měla dlouhodobé kontrakty s Rusy na plyn a ropu a že se na těžbě investičně podílela, technologicky, inženýrsky a tak dále. Moji kamarádi stavěli Družbu, tak vím, o čem mluvím. Tímhle jsme si zajistili dlouhodobé kontrakty. Ale dnes se to někomu nehodí, protože se sem cpe americký plyn. Amerika potřebuje dostat Evropu včetně Česka na kolena. To je pozadí této kauzy. Nějaké zastropování jsou jenom marginálie. Tady se hraje velká geopolitická hra o to, jestli Evropa bude v předklonu před Amerikou, nebo nebude. O ničem jiném to není.

Tak já bych odhadoval, že spíš bude. Souhlasíte?

Nebude. Řekl bych, že se Evropa vzbouří a že tohle Američanům neprojde. Vzbouřila se jim Jižní Amerika, vzbouřila se jim Střední Amerika, myslím, že tohle nemůžou uhrát. A tím, jak se chovají, pokud jde o sankce, se střelili do vlastní nohy. To nemůžou uhrát. Krátkodobě ano, ale dlouhodobě ne. Vývoj je neúprosný. Ty sankce jsou obrovská vytíračka zraku. Vždyť Amerika obchoduje s Ruskem, ale Evropu tlačí, aby ten obrat snižovala. To je pokrytectví podobné tomu, jak bylo Německo financované za druhé světové války a kdo pomáhal Hitlerovi přežít. To není nic nového. Amerika neumí jiný model. Vychází jí to už sto let.

Říkal jste, že by tahle vláda měla odstoupit. Ale proč by to dělala, když má pohodlnou většinu 108 poslanců a demonstrace, které podle premiéra Fialy svolávají proruské síly, ji ohrozit nemůžou?

Tak odstoupit už měla dávno. Ale ta hysterie je tak průhledná a hloupá, že normální člověk už pochopil, že se tu s ním hraje habaďůra. Pravda ovšem je, že při současném rozložení sil ve Sněmovně může tahle vláda vydržet do termínu řádných voleb. Řešením je občanská neposlušnost a to, co navrhují svolavatelé demonstrace na 28. září – vypsání nových voleb. To je jediné řešení. Uvidí se už příští víkend při volbách do komunálu. To bude masakr.

Proč by měly být komunální volby odrazem počínání pětikoaliční vlády? Například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tuto interpretaci v rozhovoru pro Lidovky.cz odmítla s tím, že komunální volby rozhodují o známce starostů a zastupitelů, ale není možné směšovat vládní a komunální úroveň.

Faktem je, že tahle vláda má hroší kůži. Měla se dobrovolně položit sama a už dávno. Neudělala to a teď hraje o každý den. Demonstrace na Václaváku, ať už tam bylo sedmdesát, osmdesát nebo sto tisíc lidí, je formou protestu proti vládě, která si to velmi dobře uvědomuje. Pochopila, že teď už nikoho nereprezentuje, ale z hlediska ústavy se té pozice drží zuby nehty. A tak hledají všechny možné důvody k tomu, aby nemuseli odstoupit. Problém spočívá v tom, že tato vláda vznikla jako velmi sofistikovaný projekt Antibabiš, takže byla vytvořena na bázi negativního programu. Ale neměla sílu, podívejte se na vládní prohlášení, aby vytvořila pozitivní program pro Českou republiku, aby přežila bouřlivé roky covidu, energetické krize a války na Ukrajině. Takový program není Fialova vláda schopna představit, není schopna se na něm dohodnout, není schopna ho prosadit. A ztratila legitimitu, protože nezvládá úkoly, které jsou před ni postaveny. To je velmi jednoduché.

Copak si myslíte, že vláda, která by v případě pádu Fialova kabinetu nastoupila po něm, by si byla schopna poradit s energetickou situací?

To si nemyslím, protože ten problém není český. Je celoevropský, ne-li globální. A co je důležité, že vlády v Evropě se kácejí jedna za druhou, naše nebude výjimkou. Ukazuje se tedy, že celá ta neoliberální filozofie, na které jsou postaveny evropské vlády v posledních dvaceti letech, je cestou do slepé uličky. Ty vlády nemají dostatečné vize, jak řešit problémy, které před ně staví 21. století. Kdybychom tu měli mít nějakou novou vládu, tak bych se vůbec nezlobil, kdyby to byla úřednická typu vlády Rusnoka nebo Fischera. Aby v ní byli profíci, kteří by toto regulovali do doby, než se budou řešit řádné volby.

Ale pozorně jsem si přečetl vyjádření poslance Marka Bendy, že oslovil deset přátel, o kterých má povědomí, že by to bylo deset kandidátů na dobrého prezidenta, ale všech deset ho poslalo do háje, že nemají zájem v dané situaci se v politice vůbec angažovat. Já sice vím o vhodných kandidátech na všechny ministerské posty, ale ti lidé nemají zájem se do toho dnešního marasmu ponořit. Společnost je dnes tak uměle rozdělená, vyhecovaná a zpolarizovaná, ať jde o vakcíny, o Rusy, o Ukrajinu, o energie, že najít jednoticí tmel je téměř nemožné. A všichni ti, kteří by přicházeli v úvahu, tohle dobře vědí a nechtějí se v tom vykoupat. Společnost se dostala do naprosto zoufalé situace. Je to horší než v šedesátém osmém, kdy sem přišli Rusové. Sestava, která tenkrát byla kolem Husáka, také věděla, že je partou sebevrahů, která hraje jenom o to, jak dlouho jim vydrží přízeň Rusů. Věděli, že to je přechodná vláda, která je u moci z milosti Kremlu, a podle toho se také chovali.

To by vámi zmiňovaní odborníci nestáli ani o to, být ve vládě, která by nebyla politická, ale úřednická?

Znám jich docela dost, ale obávám se, že by neměli zájem ani v takovém případě. Pak hrozí, že se najde nějaký dobrodruh, nějaký Pinochet, nový diktátor, který řekne, že dost bylo toho bezvládí, a vezme to tvrdě do ruky. Ta varianta diktatury není nulová. Toho se velice bojím. A dokonce se bojím, že ten člověk řekne: „Všichni selhali, ať pravice, nebo levice, ať Sobotka, Babiš nebo Fiala, a já vím, jak tuhle společnost uklidnit, jak ji vyvést z krize, a proto potřebuji vaši důvěru. Můj program je bezpečnost občanů a jejich prosperita. To mě legitimizuje k tomu, abych mohl vládnout pevnou rukou.“ A máme to tady jako na talíři. A navíc mu budou lidé tleskat, že tohle slíbí. Toho se velice obávám, protože to je samozřejmě konec demokracie. Tato varianta není vyloučena. Bohužel.

