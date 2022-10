Majerová: Třísetmilionová sekera v rozpočtu? Odraz absolutní neschopnosti vlády

reklama

Samozřejmě že mají smysl. Jak jinak se mají lidé bránit proti zločinné protektorátní vládě? Náměstí jsou tu od toho, aby se lidé setkávali, aby vyjádřili své názory, své obavy, nebo aby někoho podpořili. Za zmínku také určitě stojí, že v předvečer letošního 28. října se ustavila iniciativa Zachraňme náš stát, sdružující vlastenecké politické strany a uskupení, a vydala své prohlášení k 28. říjnu. Velmi doporučuju si ho přečíst či poslechnout.



Souběžně s demonstrací v Brně se konala také obdobná demonstrace v Praze. Není škoda takto tříštit síly? Nebylo by lepší opět zaplnit Václavské náměstí?



Česká republika není jenom Praha. Jsem si jistá, že v naší zemi už je tolik nespokojených občanů, že klidně zaplníme náměstí v celé řadě měst naší vlasti. Je dobře, že protesty se neomezují jenom na Prahu. Stejně jako v 1989.



Pátek 28. října tradičně patřil také předávání státních vyznamenání. Co říkáte na dlouhý seznam oceněných?



Mám pro to pochopení. Pan prezident Zeman uděluje vyznamenání naposledy, tak se zřejmě pokusil dohnat všechny svoje resty. Nicméně pro jedno vyznamenání moc pochopení nemám. Chtěl, nebo musel ho udělit? Toť otázka.

Prezident Miloš Zeman opět vzbudil řadu reakcí tím, že na oslavy státního svátku nepozval předsedu Senátu, předsedkyni Poslanecké sněmovny ani předsedu Ústavního soudu. Co si o tom myslíte?



Vůbec se panu prezidentovi nedivím. Vy si domů zvete lidi, kteří vás neustále urážejí nebo kterým pozvánka slouží pouze k tomu, aby ji opakovaně a okázale odmítli?



Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení státní rozpočet na rok 2023 se schodkem 295 miliard Kč. Premiér Petr Fiala tento schodek obhajoval tím, že jde o „válečný“ rozpočet. Co na to říkáte?



Jedním z nejfrekventovanějších slov naší současnosti je slovo „dezinformace“. Současné vrchnosti slouží v boji proti všem, kteří si dovolují myslet a říkat něco jiného, než hlásá zdejší hlavní politický a mediální proud. Jenže tou úplně největší dezinformací dneška je Fialův výrok, že jsme ve válce. Nejsme. Fialova vláda tímto způsobem pouze maskuje svoji tragickou neschopnost vypořádat se s problémy dneška. I tenhle šílený rozpočet s třísetmilionovou sekerou je odrazem absolutní neschopnosti současné vlády.



Návrh státního rozpočtu mimo jiné počítá také s tím, že bude zavedena nová daň z neočekávaných zisků. Ministr financí Zbyněk Stanjura tuto novou daň obhajoval tím, že vláda má pouze dvě možnosti. Buď zvedne daně lidem, nebo zavede speciální daň pro ty, kteří teď dosahují obrovských zisků. Jak to vidíte vy?



Budu se znovu opakovat. Fialova vláda namísto toho, aby řešila příčiny našich problémů, pouze problémy vytváří a kupí. Tragédií dneška ovšem je, že pětikoaliční vláda žádné řešení nemá, neboť ona sama je součástí a mnohdy i příčinou našich problémů.

Velkou polemiku vyvolalo také to, že novým ministrem životního prostředí by se měl stát Petr Hladík, dosavadní náměstek primátorky Brna, v jehož kanceláři zasahovala před nedávnem policie v souvislosti s dotačními podvody a machinacemi s privatizací městských bytů v Brně. Měl by podle vás být Hladík jmenován do této funkce?



Na základě výše popsaného se vážně ptám, opravdu? Opravdu už jsme v takovém morálním bahně, že se ministry stávají podvodníci? To už snad ani nemá cenu komentovat. Škoda slov.



Někteří bezpečnostní analytici začali v posledních dnech velmi hlasitě upozorňovat na to, že česká vojenská pomoc Ukrajině způsobila zásadní snížení obranyschopnosti české armády. Není to podle vás velké riziko?



Odpovědi na podobné otázky raději ponechám expertům z daného oboru. A ti jednotně říkají, že ano. Mě na celé věci zaráží něco jiného. Oficiální propaganda a její mluvící hlavy nás krmí jediným pohledem na ukrajinskou válku a vše, co s ní souvisí. Jenže pak mluvím s jinými odborníky, o jejichž erudici nemám nejmenší pochybnosti, a ti říkají něco úplně jiného. Proč z našich médií hlavního proudu nemohou zaznít různé, a třeba i zcela protichůdné názory? Takhle to dělají pouze totalitní režimy. Ve svobodné zemi by mohly znít všechny názory.

Ministr školství Vladimir Balaš naštval spoustu učitelů, když otevřel debatu o tom, že by mělo dojít ke zrušení příplatků za suplování a že tlak ředitelů škol na změnu financování bere jako vydírání. Co si o to myslíte?



Myslím si hlavně, že pan ministr Balaš pouze navázal na celou sérii minulých ministrů školství, kteří toho mnoho neumějí, školství nerozumí a vedou ho od deseti k pěti. A to má 16 poradců, což je naprosto neslýchané. Jen ve stručnosti. Stačilo by zrušit onu nesmyslnou plošnou inkluzi, ze tříd vyhnat všechny ty nadbytečné asistenty, obnovit unikátní systém našeho speciálního školství a rázem by bylo v celém školství víc peněz, tedy i na příplatky za suplování. Za práci má každý člověk dostat zaplaceno a suplování je normální zástup, validní výuka ve třídě a práce učitele navíc.

