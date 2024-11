Maláčová: Černochová dala 4 miliardy, aby dvě F-35 přišly o rok dříve. A na kuchařky není

Paní předsedkyně, co soudíte o posledních výrocích premiéra Fialy, že když ho lidé zvolí na další čtyři roky, budou v Česku stejné mzdy jako v Německu?

Pan Fiala nás rád školí z populismu, tak si pojďme ty jeho bludy spočítat na jednoduchém ukazateli jako je minimální mzda. Německo bude mít od ledna minimální hodinovou mzdu 12,82 eura. To je nějaká hrubá měsíční minimální mzda 52 tisíc korun. Minimální mzda je v Česku nyní 18.900 Kč. Zároveň v Německu se minimální mzda za poslední čtyři roky zvedla o téměř 35 %. Dejme tomu ale, že v příštích čtyřech letech bude ten růst německé minimálky poloviční, což by v roce 2029 znamenalo částku asi 60 tisíc korun. Takže pan Fiala z ODS vám v příštích pěti letech slibuje růst minimální mzdy každoročně alespoň o osm tisíc, počínaje lednem 2025. Po tom, co máme za jeho vlády největší propad reálných mezd ze všech zemí OECD. Jako vážně? A teď si pojďme říct: je to bohapustá lež nebo populismus nebo se ten člověk už definitivně zbláznil.

Paní předsedkyně, v pátek soud pro Prahu 1 rozhodl, že sociální demokracie má potomkům právníka Altnera zaplatit téměř půl miliardy korun. Co to pro vás znamená?

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 45% Není to v pořádku 49% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 4636 lidí

Dobře, pojďme se ještě vrátit k americkým volbám, které i v našem prostředí mimořádně rezonovaly. Co pro vás znamená Trumpovo vítězství?

Výsledek amerických voleb je potřeba vzít na vědomí. Nejsem si ale jistá, jestli se pro Evropu něco zásadního změní. Mám pocit, že tady kolem voleb amerického prezidenta panovalo více vášní než v případě jakýchkoli českých voleb. Jako by ty americké volby byly naše. Každý se na pár dní stává expertem na Spojené státy americké. Američané rozhodli a uvidíme, jaké to bude mít důsledky pro Evropu. Je potřeba zklidnit emoce a počkat. Přeji si a udělám maximum, aby tak ale lidé prožívali také volby nejdůležitější – ty naše, u nás.

Hodně se mluví o další nutnosti navýšit výdaje na obranu s tím, že dvě procenta už dávno nestačí a měli bychom usilovat o tři nebo i čtyři procenta HDP…

Takové debaty jsou zcela mimo. Lidé už jsou sedření z kůže dost, podívejte se na tu drahotu a nízké mzdy. Tak vysoké výdaje na zbraně si zkrátka nemůžeme dovolit. Pevně doufám, že se nebude nadále zbytečně rozhazovat v oblastech, které neprodukují růst, jak předvádí tato vláda.

A k čemu to? Aby si koupili ty nejluxusnější stíhačky, které dostaneme bůhví kdy, pokud vůbec? Víte, že paní Černochová teď zaplatila čtyři miliardy, aby dvě stíhačky F-35 přišly o rok dříve? Tedy v roce 2030. Všech 24 stíhaček máme mít v Česku až v roce 2035. Z našich kapes? Protože už neví, jak ty peníze na obranu utratit? Vždyť ty čtyři miliardy mohli pořádně přidat těm kuchařkám ve školních jídelnách a pečovatelkám v důchoďácích, co dřou za dvacet tisíc měsíčně. Vždyť Fiala a spol. tomu obětovali důchody, školství a zdravotnictví – a obecně jakýkoli rozvoj naší země.

Je moc dobře, že budou za rok volby, protože my to máme jasné. Domácí politika musí mít přednost před zahraniční, zahraniční nemůže být důvodem pro zanedbání všech domácích věcí.

Premiér Fiala se ale chlubí tím, co všechno podle něho vláda zařídila. Teď vidíme podél našich silnic billboardy, kde premiér s vyhrnutými rukávy u košile říká, co zařídili, co protlačili a jak pomohli zemi. Mnozí se tomu smějí, včetně vás teď. Jak to?

Protože je to směšné. Naprosto. Nepovedené „obamovské“ fotky pana premiéra v bílé košili s vyhrnutými rukávy komentovat nebudu, neumí ten koncept ani pořádně zkopírovat. Pan Fiala by si měl na hlavu dát obklad, protože čísla hovoří jasně. Prakticky žádný hospodářský růst. Rekordní zadlužení. 1,2 bilionu dluhů nám zůstane po téhle partě, přitom se lidé mají hůř. Naši občané se stali nedobrovolně rekordmany v propadu životní úrovně. O nezvládnuté inflaci netřeba mluvit, vždyť teď už je kumulativně přibližně 35 % a reálné mzdy se propadly na úroveň roku 2018. Ve mzdách nás předhonilo i Polsko. Pan premiér Fiala musí přestat lhát sám sobě i občanům a začít něco dělat, aspoň ten poslední rok se musí věnovat ekonomice.

Jsou toho schopni?

Obávám se, že jejich impotence je extrémní. Vždyť jsme doposud zažili pouze výmluvy a snahu odvést pozornost od podstatných věcí. Pomáhají si nálepkováním a falešným moralizováním. Trochu jsem doufala, že alespoň v posledním roce si to uvědomí a začnou se chovat jinak. Pak jsem viděla návrh rozpočtu na rok 2025 a pochopila, že ani v posledním roce vůbec nic nepředvedou. Pak je otázka, jak chtějí získat těch 30 %, o kterých teď pan Fiala neustále blouzní.

Mluvíte o rekordním dluhu, který za touto vládou zůstane, a zároveň o nevídaném propadu životní úrovně. Kam ty peníze zmizely?

Odehrál se zde obrovský finanční transfer z kapes naprosté většiny občanů do kapes několika málo vyvolených. Podle mě se ODS poučila z minulých vlád a už to není ta vulgární a arogantní síla moci, jak to bylo za premiérů Topolánka a Nečase. Teď tu máme „slušného“ pana profesora, kterého nám je líto, protože je trapný. A tak pracující lidi propadají apatii, protože je jim za pana premiéra tak nějak trapně a hezky chudnou.

Ale nechudneme úplně všichni, to bych byla vůči vládě nespravedlivá. Například, za minulý rok pětice nejbohatších Čechů zbohatla o 350 miliard korun. To jsou obrovské sumy. Přejme schopným lidem vyšší výdělky, ale je to otázka míry. Co je ještě přiměřené? V dobrých časech, kdy ekonomika šlape a bohatne 90 procent národa, s tím problém nemám. Jenže tady jsme svědky rekordního poklesu životní úrovně, který nemá obdoby, a naopak několik málo vyvolených má stále víc. Psal o tom minulý rok i Economist, že „crony capitalism“ je v České republice nejvíce rozvinutý hned po Rusku. Ze statistik také vyplývá, že v Česku je dokonce vyšší majetková nerovnost než v USA.

Vidíte to tedy tak, že stejně jako se říká, že v Rusku se Putin drží u moci i díky oligarchům, je to u nás podobné v případě Petra Fialy?

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22807 lidí

Důchodovou reformu ale schválili, takže aspoň něco. Nebo ne?

Moment, tomu přece nelze říkat důchodová reforma. Neměli nic připravené, a dokonce i takovou jednoduchou účetní operaci na úrovní základní školy, že se zvedne věk odchodu do důchodu, dělají na třetí pokus. A ještě mají tu drzost tvrdit, že to je jejich vlajková reforma. Před rokem a půl jsme poslouchali pana ministra Jurečku, kterému se nejenže pletla čísla, ale ještě vykládal, že pokud to nebude schváleno přesně podle jeho návrhu, tak země zkrachuje. A rok poté svůj návrh kompletně asi pětkrát změnil, vyděšený reakcemi lidí i odborníků, a tempo růstu důchodového věku zpomalil na polovinu. Jak podvedli náročné profese, to by vládě v jiné zemi neprošlo.

Nikdo z nich neví, co dělá. Jsou to amatéři a patlalové. Je potřeba je z toho jejich neštěstí vysvobodit co nejdřív, než z naší země udělají už úplnou tragédii chudoby s pár bohatými, a loutku cizích zájmů. Kdyby jejich činy neměly dopady na životy nás všech, byl by z toho zábavný seriál. Jenže v tom žijeme všichni, takže je to tragické. Nestačí ale jen doufat. Je potřeba přijít k volbám a ty nešťastníky vyměnit.

Vláda ale přece od počátku říkala, že zemi převzali v nejtěžší možné situaci, nakumulovalo se jim několik krizí dohromady a nikdo neměl vládnutí těžší než oni. Není to polehčující okolnost?

To jsou jen výmluvy. Každá vláda má své těžkosti. My jsme řešili covid, tornádo, migrační krizi a řadu dalších těžkých věcí. Vládu ale přece máme od toho, aby krize řešila. Pakliže to podle nich bylo natolik nečekané a těžké, měl premiér předstoupit před občany a říci, že se omlouvá, že nemůže dodržet nic, co slíbil – daně, důchody ani školství. Jenže žádná omluva nepadla. Tahle vláda ve všem lhala a ve vyprávění pohádek stále pokračuje. Ať mi nikdo nevykládá, že před volbami neviděli, jak rostou ceny energií. Všichni jsme to viděli od léta 2021.

Pamatuji si, jak pan Skopeček dva dny před volbami řekl, že jedním škrtem ušetří státní pokladně 100 miliard korun a nikdo si toho ani nevšimne. Najděte si to. Nevím, proč to říkali, ale stále na těch 100 miliard čekáme. Místo toho přišli s tzv. konsolidačním balíčkem, který byl naprosto kontraproduktivní. Měli přijít s prorůstovým nebo investičním balíčkem, ale ničeho takového jsme se nedočkali. Podívejte se na obrovský propad domácí spotřeby. Problém je, že vlády ODS každý otřes ekonomiky jenom zhorší. Když se ekonomice nedaří, vláda musí situaci zklidnit, podpořit důvěru a stimulovat růst. Oni začnou plošně škrtat, nezvládají investice, vyhrožují propouštěním bez udání důvodu. Prostě tu celou krizi strašně zhorší. Měli přijít hned a říct, že to nezvládají, vyhlásit volby a my bychom to zvládli lépe. A zase zvládneme.

Lidé si všímají opětovného zdražování řady komodit včetně základních potravin. Jde například o máslo, ale mnoho dalšího. Objevil se případ vánoční čokoládové kolekce za 600 korun. O čem to vypovídá?

Tohle je vysvědčení pravice v České republice. Zvyšují daně pracujícím lidem a malým živnostníkům, nebývale nás zadlužují a nejsou schopni podpořit hospodářský růst. Čelíme obrovskému nárůstu problémů duševního zdraví ve společnosti. Ceny, které jsou u nás vyšší než v Německu nebo v Polsku – a kvalita je přitom nižší – jsou důsledkem nefunkčního trhu. Nadnárodní řetězce se tu chovají přesně tak, jak jim dovolíme, maximalizují zisk. Jak je možné, že tahle vláda nedovede ani prosadit zdravé tržní prostředí? Kde je antimonopolní úřad, proč jim všechno tak trvá? Je to skutečně jenom neschopnost? Proč nepoužijí zákon o cenách? Tahle vláda občanům ordinuje volný trh, sami ale žijí z eráru a své kamarády před konkurencí chrání.

Kromě toho za poslední tři roky nebývale stoupla „kultura“ nálepkování a nadávání části obyvatelstva. Nejde jen o „svině“ plukovníka Foltýna, ale i o výroky premiéra, kdy demonstrující zemědělce, kteří jsou vládní politikou likvidováni, označí za proruské síly. Bylo toho hodně.

Vláda se neustále ohání směřováním na západ. Jenže, co bylo na tzv. západu nejvíce atraktivní, tak to je ta západní životní úroveň. Tu ale tahle vláda lidem snižuje! Ještě jednou, ve mzdách nás už předehnalo i Polsko. Na rozdíl od nich všech jsem já na západě žila – v Německu a ve Velké Británii. Kdyby si tam něco takového politik či státní úředník jako pan Foltýn dovolil, ještě téhož dne končí. Urážet a ponižovat občany a daňové poplatníky? Vláda se k lidem chová z pozice nějaké vrchnosti. My přece ale nejsme jejich poddaní.

Navíc se pasují na jedinou demokratickou sílu a arbitra, který bude rozhodovat o tom, co je dobro a zlo, kdo je populista či odpovědný politik, kdo je čí agent. Existuje něco méně demokratického? Ohánějí se hodnotami, ale žádné nemají, jde jim jen o koryta. Hodně lidí se tu chová jako novodobí svazáci, a ještě u toho moralizují a straší návratem totality. Za takové chování by vládní politici na tom západě dostali bezprecedentní nakládačku od médií, hlavně veřejnoprávních.

To se ale nestalo. Média často vládě v těchto záležitostech sekundují. Mnozí občané mají pocit, že místo toho, aby novináři vládu hlídali a kritizovali, chrání ji. Má tento pocit reálný základ?

Nepochybně. Spousta novinářů neuznává standardy v žurnalistice, pletou si rozdílné žánry – komentáře (kam patří názory) versus objektivní zpravodajství (které má být padni komu padni) –, neexistují žádná etická pravidla. Nikdo novinářům nebere, že mají svoje preference a osobní názory, ale nesmí se to dotýkat jejich práce. Musí být přísní a na všechny aplikovat stejná pravidla. Pokud chtějí novináři dělat politiku, tak ať se prosím nechají zvolit.

Většina médií vládě nadržuje, čímž dotyční poškozují veřejný zájem a zatajují pravdu. Dochází k delegitimizaci lidí s odlišným názorem pod „argumentem“ ochrany demokracie, což je protimluv. Kvůli absenci zdravé mediální kritiky se prohlubuje neschopnost vlády. Vláda degeneruje a evidentně si nic nepřipouští a jede si dál svoji linii a stahuje celou zemi s sebou dolů.