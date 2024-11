Metál pro exšéfa ČT Dvořáka. Od Pavla. Dejte si dvě a dvě dohromady, navádí Vyoral

Při projevu u Obecního domu se bývalý prezident Václav Klaus vyjádřil, že současná vládní garnitura nemá co slavit 28. října, vzhledem k tomu, že se jedná o oslavu národní suverenity a tu naopak odevzdávají směrem do Bruselu. Souhlasíte, nebo se tento svátek nemá nikomu upírat?

Myslím, že Václav Klaus to myslel spíše obrazně a řečnicky, neb podle mého on nepatří k těm jedincům, kteří by něco druhým upírali. Na rozdíl od oné zmíněné skvadry kolaborantských politruků. Jinak souhlasím s bývalým prezidentem, že Fialova skvadra s veškerou svazáckou vervou demoluje celou republiku ve prospěch zájmů Bruselu, Washingtonu, Berlína a dalších oblastí, které mají v současném kvazi demokratickém uspořádání takzvaně západního světa řídicí funkci. Jen bych skromně dodal, že skutečnou suverenitu jsme nikdy neměli a ani mít nebudeme – což souvisí už se samotným vznikem naší republiky v roce 1918. Když si nebudeme lhát do kapsy a přijmeme to jako fakt, tak se mnohým z nás paradoxně třeba bude žít trochu volněji. Byli jsme a vždy budeme přemostěním či nárazníkovým pásmem, lokajem, vazalem, jistým prostředníkem či vykonavatelem vůle a zájmů mocností. Ať už šlo historicky o Francii, Německo, Sovětský svaz, USA, EU – tedy opět Německo… O plném podrobení se nosáčům tankujícím super ani nemluvě. Podstatné je fungovat a existovat s jakous takous ctí, což je v politice a geopolitice často velmi náročné. A jak vidíme, naše elity vzhledem k většinovému nedostatku intelektu, charakteru a sebeúcty toho schopny nejsou. Ba naopak, mohli by pro ně na olympiádě zavést novou disciplínu – rektální alpinismus vůči velkému bratrovi – ať už je jím v danou chvíli kdokoliv.

Fotogalerie: - Státní svátek s Klausem

Pak tu máme samotnou oslavu na Pražském hradu. Co říkáte na projev prezidenta Pavla. Utkvělo vám něco v hlavě?

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12088 lidí

A jaký názor máte na seznam vyznamenaných? Je to spíše seznam přátel nebo seznam věrných?

Předně, ono je zřejmě docela zapeklité každý rok vybrat adekvátní adepty vhodné pro ocenění. A k řadě z těchto adeptů budeme mít zákonitě výhrady, neb navzdory jejich kvalitám či nekvalitám se zkrátka řada z nich veřejně staví na stranu toho či onoho. A každý z prezidentů pak v souvislosti s některými jmény čelí podezření z protežování svých věrných, přátel či přivrženců. Tak to holt je. Nicméně mezi jmény, která jsem na první dobrou zaznamenal a jsou dle mého mimo mísu, bych zmínil třeba Šabatovou, Anýže, Červenku, Dvořáka, Švejnara, Vetchého nebo Třeštíkovou… Co se týká oněch umělců – jakkoliv nadprůměrných, pak myslím, že tito mají ještě na ocenění čas a našla by se jistě řada kvalitnějších. Zřejmě však mimo své umělecké kvality konali řádnou prorežimně osvětovou činnost, která byla dříve zvána svazáctvím. Co se týká Červenky, tak navzdory vydařenému mistrovství světa a ocenění za hráče IIHF roku, je u nás v nedávné historii řada kvalitnějších hráčů. Co se Šabatové, Anýže, Švejnara a bývalého Pavlova spolusoudruha Dvořáka týká, tak jde o pravověrné kádry, kteří se navzájem budou vždy oceňovat a dělat si propagaci skrze nejrůznější řády a ocenění. Chyběl snad ještě mistr světa v samochvále a sebestřednosti Tomáš Halík.

Zaměřme se na osobu jednoho vyznamenaného, bývalého ředitele ČT Petra Dvořáka. Zaslouží si medaili za zásluhy o kulturu? Komentátorka Karolína Stonjeková má za to, že vyznamenání je signál, že si Hrad nepřeje, aby se ČT měnila, aby nebyl žádný „veřejnoprávní úklid“. Co na to vy?

V tomto případně se jedná vskutku o prekérního oceněného. Novináři se často nechávají slyšet, že kritika od politiků je jen potvrzením jejich dobré práce a naopak pochvala znamená, že možná něco nedělají správně. A tady za každého režimu pravověrný soudruh Pavel skrze osobu bývalého ředitele Dvořáka vlastně pochválil celou údajně veřejnoprávní protičeskou ČT. Tedy mohli bychom se tázat, zda Česká televize nešla a nejde na ruku právě vládnoucí garnituře a nevykonává pro ni propagandistickou mašinérii. Předpokládám, že diváci, kteří nemají klapky na očích, uších a šedých buňkách mozkových, si dají dvě a dvě dohromady a vidí, jak si stojíme.

Fotogalerie: - Sliby, Senát a Fiala

Už příští týden dojde k souboji Trump–Harrisová, začaly se objevovat obvinění z podvodů, např. v Pensylvánii. Co od těchto voleb čekáte? A teď nemyslím ani tak výsledek jako průběh.

Po minulých prezidentských volbách v USA, které svým průběhem a evidentní netransparentností – eufemisticky řečeno – připomínaly volby někde v Lesothu – Lesotho promine – od nich nečekám vůbec nic. Navíc jakkoliv nechci nikomu brát iluze, tak se opět budu opakovat v tom, že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. A zadruhé podstatné není, jak občané ve volbách hlasují, ale jak se to spočítá. Ostatně když minule mohli mít oba prezidenti rekordní počet hlasů, přičemž vyhrál evidentně senilní a nesvéprávný stařík, tak je v rámci voleb už možné opravdu cokoliv.

Premiér Slovenska Robert Fico se objevil v ruském pořadu 60 minut, kde řekl například, že dodávky zbraní Ukrajině prodlužují konflikt nebo že konflikt mohl být ukončen na jednáních v Istanbulu, ale to zatrhli západní politici. U nás nastalo boží dopuštění, co si to dovoluje. Například u Danuše Nerudové nebo Miroslavy Němcové. Nevím, vy byste se rozčiloval, kdyby Petr Fiala promluvil třeba na MSNBC?

Já už mám zřejmě doby rozčarování za sebou. Navíc – se vší neúctou – osoby typu Nerudové a Němcové s IQ myčky nádobí – vypnuté – úplně nejsou bernou mincí. Ono rozhořčení zřejmě u značného počtu samozvaných demokratů, zaklínajících se pravdou a láskou, nicméně ukazuje, k jaké nepříčetnosti je dokáže dostat to, když jim „rozkopnete bábovičku“ tím, že máte jiný názor, jiný pohled na světové dění, než je ten jejich jediný správný.

Když už je řeč o Fialovi, ten podepsal znovu spolupráci s ostatními stranami koalice SPOLU. Myslíte, že si tím premiér v dalších volbách pomůže, nebo mu to uškodí?

Tak jak víme, bez oné pofiderní koalice, kterou přivedl k světu toho času šéf Ústavního soudu Rychetský, by se ona skvadra prakticky neměla šanci dostat k moci. A vzhledem k až notorické prolhanosti a lokajství, kterým se Fiala prezentuje, by si ODS bez koalice možná ani neškrtla. Takže myslím, že pro ně je to z hlediska voleb spíše k plusu.