Ministryně Černochová uzavřela za necelé tři roky kontrakty za téměř 400 miliard

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8099 lidí Jaký konkrétní dopad očekáváte na bezpečnostní situaci v Evropě po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, zejména s ohledem na jeho dřívější kritiku NATO a vztah s Ruskem? Očekáváte nějaké zásadní změny nebo šlo v případě Trumpa jen o předvolební rétoriku?



Spojené státy americké jsou klíčovým partnerem Česka v oblasti obrany a na tom se nic nezmění ani s nástupem Donalda Trumpa do Oválné pracovny. Některé otázky a priority bezpečnosti sice může prezident Trump vnímat rozdílně než Joe Biden, nicméně věřím, že pevná transatlantická vazba mezi našimi zeměmi zůstane zachována. Je ovšem možné očekávat určitý posun hlavní pozornosti USA směrem na Čínu a oblast Indo-Pacifiku, což už se ostatně několik let děje. Evropské země NATO tak musí být připravené převzít větší zodpovědnost za svoji vlastní bezpečnost a za bezpečnost Evropy jako takové. Tam i směřovala kritika spojenců ze strany Donalda Trumpa v minulosti. Není možné, aby spojenci neplnili svůj závazek vydávat na obranu minimálně 2 % HDP. Jsem proto ráda, že tuto podmínku díky vládě Petra Fialy již plníme, ale jak často říkám, jedná se pouze o podlahu, nikoliv strop. Poslední vyjádření Donalda Trumpa mi dává zapravdu a je zapotřebí brát tuto výzvu velmi vážně.



Co se týče role Donalda Trumpa ve vztahu k Rusku, tak tady podle mého názoru není možné předjímat. Prezident Trump v minulosti již prokázal, že svojí možná záměrně nepředvídatelnou taktiku, je schopen využít ve prospěch Spojených států a jeho spojenců. Pro nás je důležité, aby případná moderace příměří na Ukrajině nevedla k obětování této země. Ostatně kdo jiný, než my Češi, má neblahou historickou zkušenost s tím, když se jedná o nás bez nás.

Fotogalerie: - Dny NATO

Prezident Emmanuel Macron opakovaně vyzývá k posílení evropské obrany bez přímé závislosti na USA. Vidíte tuto iniciativu jako realistickou? A jaké kroky by podle vás měla Česká republika podniknout, aby posílila svoji autonomii v obraně?



Je zřejmé, že evropské země by měly navýšit své vlastní obranné kapacity. A to nejen v souvislosti s tím, že USA mohou odklonit svoji pozornost od Evropy. Většina evropských států už výrazně zvedá své obranné výdaje v souvislosti s válkou na Ukrajině. Obecně platí, že každý stát by měl být schopen do co největší možné míry si zajišťovat své obranné kapacity sám, případně ve spolupráci v rámci NATO. To je základní princip, který se nemění. Iniciativa prezidenta Macrona zatím spočívá převážně v apelu na ostatní země. Ale nehledě na jeho slova je naší odpovědností a v našem zájmu, aby evropská obrana byla natolik silná, aby byla schopná bránit se sama.



Ruská agrese proti Ukrajině se ukázala jako snad dostatečně silný budíček začít urychleně řešit nedostatky v obranných otázkách mnoha evropských zemí. Doba, kdy jsme si užívali tučných mírových dividend, skončila. Musím ale zdůraznit, že jakákoliv případná evropská iniciativa nesmí být v rozporu s budováním kapacit a narušovat systém NATO. Vždy se musíme maximálně snažit, abychom vytvářeli efektivní a fungující spolupráci mezi NATO a EU a netříštili síly, kapacity a zdroje.

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Jaké jsou konkrétní priority Ministerstva obrany ČR v rámci modernizace armády do roku 2030? Mohla byste uvést konkrétní projekty, které jsou nyní ve fázi realizace, a jaké zdroje jsou do nich investovány?



Resort obrany si definoval několik strategických projektů v rámci modernizace AČR, a to nejen do roku 2030. Mezi tyto projekty patří americké letouny páté generace F-35, brazilské střední transportní letouny Embraer C-390, švédská pásová bojová vozidla pěchoty CV90 a německé tanky Leopard 2A8. První tři zmíněné projekty jsou již ve fázi realizace, kdy máme podepsanou smlouvu a je daný harmonogram dalšího postupu. V případě letounů F-35 došlo dokonce k určitému urychlení, kdy díky změně financování, aniž by se navýšila celková suma za kontrakt, máme možnost obdržet dva letouny v roce 2030 namísto roku 2031. V roce 2030 tak už budeme disponovat celkem osmi letouny F-35.



V příštím roce bychom pak měli obdržet první kus transportního letounu C-390 a druhý zakoupený stroj by měl být k dispozici v roce 2027 nebo 2028. Do roku 2030 bychom tak měli mít tento strategický projekt splněný a tím významně posílit schopnosti českého armádního letectva. Letouny C-390 jsou schopné převážet těžší náklady na delší vzdálenosti a pořizujeme je i s několika moduly jako například pro transport pacientů, pro hašení rozsáhlých požárů, operace Search and Rescue, s přídavnými palivovými nádržemi nebo systémem vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí.

Fotogalerie: - Armáda na pražské náplavce

Co se týče vozidel CV90, tak zde už došlo k zahájení výroby prvních kusů pro AČR. O pořízení tanků Leopard 2A8 v současnosti stále jednáme. Ráda bych ale zdůraznila jednu věc. Všechny tyto strategické projekty nevznikají ve vzduchoprázdnu a všechny významně posilují obranyschopnost a vojenskou sílu České republiky. Vyplývají z důkladných analýz a spolupráce armády s ministerstvem obrany a také z českých strategických dokumentů. Ať už z Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 nebo Obranné strategie ČR.

Armáda byla dlouhodobě podfinancovaná a dluh na ní dosahuje stovek miliard korun. Vláda Petra Fialy konečně začala splácet obrovský dluh vůči naší obranyschopnosti, kdy jsem za necelé tři roky, co jsem ve funkci ministryně, uzavřeli kontrakty za 395 miliard korun, z toho se subjekty českého obranného průmyslu přes 37 tisíc smluv za více než 130 miliard korun. Přesto si dobře uvědomujeme, že to pro potřebnou modernizaci armády a plnění našich závazků nebude stačit.

Fotogalerie: - Armáda v nákupním centru

Ve světle plánovaného nákupu stíhaček F-35 pro Českou republiku: Mohou se české firmy, zejména z leteckého průmyslu, aktivně zapojit do spolupráce v tomto projektu? Jaké konkrétní možnosti spolupráce nebo subdodávek pro české firmy se v souvislosti s F-35 nabízejí?



Ano, zapojení českých firem je důležitou součástí projektu a od počátku na něj klademe důraz. Uzavřeli jsme dohodu o průmyslové spolupráci s Lockheed Martin, na kterou navázal podpis pěti dohod s českým průmyslem, potvrzujících zapojení českých subjektů do průmyslové spolupráce k letounu 5. generace F-35. Například byly uzavřeny dohody mezi Lockheed Martin a státním podnikem LOM PRAHA nebo konsorciem složeným ze tří českých společností – výrobcem hi-tech letecké techniky PBS Velká Bíteš, lídra v aditivní výrobě ONE3D a špičkového výzkumného centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR. Celkově bylo v souvislosti s pořízením letounů F-35 vyjednáno 11 průmyslových projektů se společností Lockheed Martin a 3 projekty s výrobcem motorů Pratt & Whitney. Do těchto projektů se zapojí 13 českých podniků a univerzit a budou hrát roli například ve výrobě komponent, výzkumu a vývoji, pilotním výcviku a údržbě strojů F-35.



Český zbrojní průmysl v minulých letech vyvinul několik moderních technologií. Jak Ministerstvo obrany konkrétně podporuje zapojení českých firem do strategických projektů armády? Existuje speciální program nebo finanční stimulace na podporu domácí výroby?

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26025 lidí



Podporovat se snažíme české firmy na zahraničním trhu. Čím úspěšnější jsou v zahraničí, tím více mohou investovat do rozvoje svých kapacit v Česku. V roce 2024 jsme prostřednictvím nástroje PROPED zafinancovali 44 projektů na podporu ekonomické diplomacie za více jak 14 milionů korun. Existuje rovněž program PRODEF, který se soustředí na podporu výzkumu a inovací v obranném průmyslu. Kromě jiného má také za cíl rozvíjet český výzkum, vývoj a inovace v této oblasti. Program také umožňuje spolufinancovat projekty vybrané v rámci Evropského obranného fondu.

Fotogalerie: - Podpisy memorand a dohod s Ukrajinou

Česká republika nedávno poskytla Ukrajině vojenskou a humanitární pomoc včetně energetických zařízení. Jak hodnotíte efektivitu této podpory a jakým způsobem plánuje Ministerstvo obrany pokračovat v podpoře Ukrajiny, zvláště nyní, před zimní sezónou?



Pro Ukrajinu je v současné situaci, kdy stále čelí brutální vojenské agresi ze strany Ruska, jakákoli pomoc důležitá. Ať už vojenská či humanitární. Co se týče té humanitární, tak například letos v říjnu jsem měla tu čest předat nabíjecí stanice, dieselové agregáty a elektrocentrálu dvěma ukrajinským obcím Starý Martinov a Zborov, jež jsou spjaty i s naší historií a působením československých vojáků během světových válek. Tyto dary, které poskytla česká společnost Excalibur Army, jež spadá do skupiny Czechoslovak Group, představují konkrétní pomoc civilistům v současných zimních měsících. Ti musí totiž čelit záměrným ruským útokům na energetickou infrastrukturu a přichází o tak základní věci jako je teplo či elektřina.



Pokud jde o vojenskou pomoc, tak budeme pokračovat v naší muniční inciativě, která pomáhá Ukrajině zajistit jí nedostatkovou velkorážovou munici, kterou se může bránit ruským útokům. Pokračovat budeme i ve výcviku ukrajinských vojáků na území Česka v rámci mise EU EUMAM a v další podpoře Ukrajiny, která jí umožní čelit bezprecedentnímu útoku Ruska.