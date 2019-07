Mladí umělci kážou vodu, pijí víno. Prý hloupí venkované, které někdo právě setřásl z dubu?! Ti nepotřebují jejich rady! Známá expolitička účtuje

Co vás několik posledních týdnů napadá při pohledu na počínání ČSSD, jejíž členkou jste byla do roku 2011 a v Poslanecké sněmovně jste ji osm let zastupovala?

Kam a jak hluboko lze klesnout. Luigi Comencini natočil v roce 1974 komedii Mio Dio come sono caduta in basso!.... o dívce, nacházející nakonec útěchu v náručí svého šoféra. I zde je nulová sebereflexe zúčastněných. Ono nejde jenom o to, co se ukazuje v médiích, ale hlavně o to, co se děje v zákulisí. A pokud slyšíte staré „socany“, kteří po mnoha letech stranu opouštějí, protože nevidí šanci na jakoukoli změnu, spíše naopak, pokud slyšíte o planých slibech poslanců řadovým členům, kterým pak spíše pomůže nejmenovaný bývalý člen ODS nebo současný člen hnutí ANO či komunista, tak co vás může napadnout?

Jsem stále více přesvědčena o tom, že rozpad sociální demokracie je řízeným procesem, kdy jakékoli hodnoty a zájmy voličů jdou stranou a všemu je nadřazen vlastní prospěch několika málo vlivných jedinců, kteří si dočasně uzurpovali právo rozhodovat.

Vzhledem k tomu, že „oligarcha“ Babiš dělá lidem srozumitelnou konzervativně levicovou politiku, stává se rozhádaná nesebejistá ČSSD zbytečnou. Otázkou je, zda bude Babiš dělat levicovou politiku i za situace, kdy k tomu nebude nucen sociální demokracií ve vládě a komunisty ve Sněmovně.

Čím to, že voliči sociální demokracii tak zavrhli, když ji v roce 2006 dalo za Jiřího Paroubka hlasy přes 32 procent voličů, o čtyři roky později za stejného předsedy ještě přes 22 procent, v roce 2013 za Bohuslava Sobotky přes 20 procent a nyní aby se nejstarší politická strana v zemi bála, jestli se při příštích volbách do Sněmovny vůbec dostane? Co jí nejvíce ublížilo?

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 7% ČSSD 11% KDU-ČSL 4% TOP 09 61% STAN 8% hlasovalo: 13958 lidí

Odklonem od hodnot, které i přes moderní liberální dobu nejsou zapomenuty a v lidech existují. Touha po solidaritě, vzájemné pomoci, spravedlnosti je stará jako lidstvo samo a vždycky budou existovat semínka pozitivní deviace, ze kterých tyto touhy budou, byť v sofistikovanější a modernější podobě vyrůstat. Městský liberálně středový volič sice bude sociální demokracii tleskat, když bude hovořit o jejím programu, protože přece on je sociálně inteligentní. Třídí odpad, obnošené šatstvo dává bezdomovcům a podporuje program Housing first. Vítá africké migranty a na nádraží jim nosí minerálku v petkách. Proč by ale volil sociální demokraty, když jsou jiné, cool strany? Mladé… Piráti, TOP09.

Dalším důvodem je absence lídra, osobnosti, která je schopná pojmenovat cílovou skupinu, pojmenovat i voliče jiných stran a nebát se jít proti mediálnímu proudu. Bývalí podržtaškové, dnes šediví kravaťáci bez životní zkušenosti asi těžko osloví utahanou samoživitelku nebo prodavačku ze supermarketu, která řeší, z čeho zaplatí dítěti tábor. Spíš vyvolají trpký úsměv na tváři. Proč se přesouvají voliči od ČSSD k ANO? Volič ví, co Babiš říká, rozumí mu. Čau lidi. Věty jednoduché, jazyk srozumitelný. Minimum cizích slov. Hamáčkovi při nejlepší vůli volič nerozumí a dalším viditelným členům socdem, pokud si vůbec vzpomene na jejich jména, také ne.

Existuje pro ČSSD nějaká záchrana od pádu do propadliště dějin? Co by se muselo stát nebo co by musela udělat?

Mám obavy, že jen úplná ztráta všech pozic, ale opravdu všech, by mohla dovést představitele ČSSD k rozumu. Od pádu na dno potrvá dvě volební období, než vynikne další generace politiků.

Zatím nemají co řešit. Výsledek 2,2 procenta je výborný a jeho strůjce je odměněn vysokou pozicí na ministerstvu. V době, kdy jsem byla členkou ČSSD a předsedkyní OVV Praha – východ, tak náš okres byl vždy kritizován za špatné výsledky v komunálních volbách, a to jsme po celém okrese měli cca 30 zastupitelů, starosty a místostarosty. Teď jsou na celém okrese dva zastupitelé a z toho jednu zastupitelku chce OVV ČSSD vyloučit, protože kritizuje stranické poměry. Nikoli veřejně, ale uvnitř strany. Je tohle normální?

Kdo bude stranu zachraňovat a hlavně proč? Volič si najde jiného politika, už dlouho ukazuje, že ČSSD nepotřebuje. Jen sociální demokraté řeší pitomosti a viní voliče z toho, že ji nerozumí a nechápe je. Takže asi bude muset vyměnit voliče… Jenže za které, když je všude obsazeno?

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak si vysvětlujete to, že bývalý předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka chodil postávat na demonstrace proti Andreji Babišovi, jehož si v roce 2013 vzal do vlády jako vicepremiéra, nebo že na jedné z demonstrací na Staroměstském náměstí byl mezi řečníky i poslanec ČSSD Petr Dolínek, jakožto člen vládnoucí koalice?

Ale to není otázka na mě, ale na Bohuslava Sobotku a Petra Dolínka. Ani jednomu z nich do hlavy nevidím a upřímně, i kdybych tu možnost měla, tak nechci. Některé myšlenkové pochody některých jedinců by asi zasloužily odborné zkoumání, škoda že je Ivan David za SPD v Bruselu, možná že jako psychiatr by byl tady užitečnější.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za čtyři měsíce si budeme připomínat 30. výročí sametové revoluce, ale zatím tento rok příliš slavnostně nevypadá. Od dubna ho provází jednak vlna demonstrací, jednak kvůli postu ministra kultury vládní nestabilita. Co nám tyto události napovídají o naší současné společnosti?

Nevšimla jsem si, že by vláda byla nestabilní. To jen sociální demokraté vycouvali před „kulturní frontou“ a jali se odvolávat ministra v nevhodnou chvíli. Nevím, který stratég Hamáčkovi radí. Vláda zasedá, schvaluje zákony, které posílá do Poslanecké sněmovny, někdy to trochu zadře, protože jde o koaliční vládu, ale kdyby nebylo některých hysterických médií, pak to je vcelku nuda.

Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 15079 lidí

A co vypovídají o naší současné společnosti? Vypovídají možná o tom, jak jsme někteří stále více a více manipulovatelní, jak naskakujeme na špek médiím a nejsme schopni logického úsudku a už vůbec někteří nejsme schopni vnímat věci v souvislostech a kontextu.

Dejte nám chléb a hry. Platilo, platí a bude platit. 200 či 250 tisíc lidí na Letné, pokud jich tam opravdu tolik bylo, není 7 milionů oprávněných voličů a není to ani ta mlčící většina, která má zatím neskutečnou trpělivost. Co chtěli demonstranti na Letné? Demokracii? Ta se ukazuje ve volbách. Moc? Ať založí stranu nebo hnutí a kandidují. To je demokracie, ne hysterický řev, že jim někdo rozšlapal bábovičky.

Aby bylo ale jasné, nezpochybňuji právo mladých teologů demonstrovat, ale jsem vnitřně přesvědčena o tom, že k demonstraci musí být vždy velmi vážný důvod. Důvodem není ministryně, která je na ministerstvu tři dny i s cestou a už všichni vědí, že je ohrožením demokracie. Důvodem není ani předseda strany, kterou volila třetina voličů.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Začátkem června prosadila KSČM ve Sněmovně usnesení, podle kterého privatizace státního majetku po pádu socialismu v Česku provázely excesy, chyby i zločiny se stamiliardovými škodami. Dolní komora požádala vládu, aby navrhla novelu trestních předpisů tak, aby bylo možné „zločiny způsobené při privatizaci“ dále stíhat a potrestat a aby nebyly promlčeny. Hlasovali pro to i poslanci hnutí ANO, SPD, Piráti, sociální demokraté a někteří nezařazení poslanci. Lze se s tím ztotožnit? A měli by to právě komunisté navrhovat? Co naši společnost tíží více: zločiny komunismu, nebo zločiny privatizace?

Komunisté jsou parlamentní stranou, nebyli Ústavním soudem zrušeni a netransformovali se do sociální demokracie jako všude okolo. Návrh je legitimní a prošel. Proč to nenapadlo třeba ČSSD? Každý zločin by měl být stíhán bez možnosti promlčení. Trest sice je kategorickým imperativem spravedlnosti, ale po třiceti letech nebo po čtvrt století?

Problematická je realizovatelnost stíhání a potrestání. Plynutím času ztěžuje se nejen důkaz obžalovací (usvědčující), ale i důkaz obhajovací (zprošťující), tvrdí Josef Sládeček. uplynutím promlčecí lhůty zaniká pravomoc státu vyslovit vinu pachatele a uložit mu trest.

Prozatím je promlčecí doba trestní odpovědnosti, která začíná běžet zpravidla od ukončení jednání pachatele, dvacet let pouze u trestných činů, u kterých zákon umožňuje uložení výjimečného trestu. Patnáct let, deset let, pět let a tři léta u ostatních. Takže za tři roky plynutí času začíná být zpochybněna pravomoc státu vyslovovat vinu. A co v případě nullum crimen sine lege (lat. „žádný zločin bez zákona“), kdy „ekonomové utekli před právníky“, jak kdysi pravil Dušan Tříska?

Co skartační lhůta dokumentů? Co jejich technická kvalita? Co selhávající paměť svědků? Co stáří obviněných? Navrhovat po třiceti letech prodloužení trestnosti „na věčné časy“ je nesmyslné.

Myslím si, že lidi mimo opožděné závisti a nenávisti tíží dnes jiné problémy než privatizační zločiny. Smiřme se s realitou, i když návrhy na trestnost „po věčné časy“ jsou mediálně efektní a přinesou možná Filipovi krátkodobý úspěch. Je otázka, jaký bude konečný výsledek a co se vyšetří, odstíhá a odsoudí. Měla-li bych si vsadit, vsadím na obhájce privatizátorů, podnikatelské riziko a právní princip In dubio pro reo – v pochybnostech ve prospěch obviněného.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jmenováním Marie Benešové do čela rezortu spravedlnosti odstartovaly výše zmíněné demonstrace. O samotnou ministryni ale asi moc nejde. Masy občanů proti Babišovi a Zemanovi, umělci, značná podpora médií a intelektuálů… Jak lze číst ty protestní akce zastřešené spolkem Milion chvilek pro demokracii? Co tohle hnutí vlastně znamená a jaký smysl má dát si „oddechový čas“ do další velké demonstrace na Letné až do 16. listopadu?

Naivní pokus o barevnou revoluci?

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová? Až jejich voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží?

Co v představě člověka bez maturity, který mi káže z pódia, znamená „méně vzdělaní“? Vzdělání jsme za těch třicet let docela degradovali, takže to je otázka diskuse. Ale někdy je zdravý selský rozum nad všechny vysoké školy, a to i ty nejprestižnější.

Je zábavné, jak se mladí umělci snaží poukazovat na nešvary a přitom káží vodu a pijí víno. Naplňuje mě úsměvem představa těchto lidí o tupých venkovanech, které někdo právě setřásl z dubu, buku či topolu a oni neznajíce světa a života, potřebují královské rady herců. Neví, co je počítač, internet, YouTube, Instagram a jiné vymoženosti. Neumí vyhledat informace a neumí s nimi pracovat. Naše generace se musela naučit pro přežití číst mezi řádky a těžko s námi může někdo manipulovat. Generaci našich dětí tvrdil Václav Klaus, že není rozdíl mezi špinavými a čistými penězi, a přesto ODS už dávno není vládní stranou. Inu, v Praze je asi nějaký jiný vzduch, než na venkově…

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Ke generační výměně musí dojít. Gerontokracii jsme odvrhli a právem v roce 1989. Ale i mládež časem dospěje. To je přirozené a dnes žijeme v době, která má docela zběsilé tempo. Politická scéna v tak malé zemi, jako je naše, bude podle všeho dynamičtější a bude muset daleko pružněji reagovat na požadavky voličů, které se samozřejmě mění a budou se měnit. A to nejenom podle našich not. Měli bychom začít vyjednávat. Přeci jenom to budou naše děti, které budou určovat náš důchod v situaci, kdy se nebudeme moci bránit.

Spějeme k přímé elektronické demokracii, ve které se obejdeme bez poslanců, možná i bez politických stran a barnumské reklamy voleb. Ve které se každý bude moci účastnit rozhodování. Piráti jsou takový mezistupeň… Zkoušejí to nanečisto. Prozatím se snaží o infarkt všech svých kolegů ve Sněmovně za mohutné podpory všech mladých vtipálků. A oni to vnímají jako víkendovou technoparty.

autor: Jiří Hroník