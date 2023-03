Mlčte! Neberte si do úst... Konečná se po slovech Fialy k důchodcům neudržela

reklama

Paní poslankyně, vy jste se, tuším, v úterý zúčastnila demonstrace, kterou pořádal spolek Nespokojení, nedávno založený Jiřím Paroubkem. Jaká byla na místě atmosféra a o čem lidé, kteří se pod pódiem sešli, mluvili?

Bohužel jsem se jí účastnit nemohla, protože jsem hájila zájmy našich občanů v Evropském parlamentu. KSČM tam však vyslala řečníka, vlastně řečnici – místopředsedkyni Marii Pěnčíkovou, která vystoupila s velmi ostrým projevem (čtenáři si ho mohou přehrát na mém facebooku).

To, co dělá nyní vláda, je absolutně nevídané. Zneužije legislativní nouzi, aby důchodcům sebrala tisíc korun a ušetřila tak 19 miliard, ale přitom ministr Stanjura v neděli prohlásil, že by si s dodatečným nákladem hravě poradil. Tak proč celá ta komedie? Proč nesáhnou na ty nejbohatší? Vždyť banky za loňský rok zvýšily svůj zisk o celých 31 %. Podobně energospolečnosti. O tom, jak se chovají nadnárodní korporace, ani nemluvě. Těch se ovšem vláda bojí, a tak se ubožácky „hojí“ na těch, kteří se nemohou bránit vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře.

Mimochodem, ještě k té úterní akci, co říkáte na záměr Jiřího Paroubka sjednotit levici?

Už jsem několikrát pronesla, že zatímco pravici spojují koryta, levici rozdělují ideje. A bohužel i ega některých jedinců, kteří se nejsou schopni přenést přes to, že jim v minulosti někdo – obrazně řečeno – rozkopal bábovičky. Proto vítám každou snahu posadit zástupce levice k jednomu stolu a pokusit se je přimět ke spolupráci. Chceme-li totiž uspět, tak se bez ní neobejdeme. A úspěch levice je v bytostném zájmu většiny občanů ČR.

Jak už jste v první odpovědi zmínila, vláda navrhla omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. V těchto dnech se k tomu v Poslanecké sněmovně koná mimořádná schůze. Co byste vládě v souvislosti s tímto záměrem vzkázala? A co tedy říci na vyhlášení stavu legislativní nouze? Byl k tomu skutečně důvod?

Důvod k tomu měla jedině pětikoalice, a to proto, aby okradla důchodce o další tisícovku. Jim totiž nestačí, že během dvou let jejich šílené vlády se úspory znehodnotí o třetinu. Jim nestačí, že jsme nejhorší v poklesu reálných mezd ze zemí OECD. Jim nestačí, že naši občané mají nejdražší bydlení, předražené potraviny, že naše země ročně přichází o 350 mld., které putují do zahraničí. S tím nic nedělají, protože se jim do toho buď nechce, nebo to neumí. Tak dělají, co umí – tupě škrtají. A ještě u toho porušují pravidla, kterými se před volbami tak zaklínali.



A jak reagovat na argumentaci premiéra, že dnešní starší generace také musí projevit nějakou „mezigenerační solidaritu“ s generacemi budoucími?

Premiér, kterému se zvýšil plat o více než 30 tisíc měsíčně, by měl mlčet a žádnou solidaritu si nebrat do úst.

Dokáže podle vás opozice vládnímu záměru ohledně valorizace zabránit? Například Tomio Okamura řečnil hned v úterý více než sedm hodin… Vláda ale následně zkrátila dobu, po kterou mohou poslanci mluvit…

Bezdůvodné omezení vystoupení volených zástupců považuji za něco skandálního. Každý boj, který pomůže zamezit pětidemoličním šílenostem, je samozřejmě chvályhodný. Bohužel má však vláda většinu – ve Sněmovně, v Senátu, na Hradě a brzy i na Ústavním soudu. Zásadní bitva se tedy musí odehrát ve volbách. Petr Fiala má rád vysílání signálů, tak mu pojďme vyslat signál už na jaře příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Jeho vládě jsem se mimochodem otevřeně v Europarlamentu postavila jen já…

Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné zmínila, že KSČM připravila petici proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Ve Francii vyšli do ulic demonstrovat už kvůli tomu, že by se důchodový věk měl zvýšit na 64 let. U nás se mluví o tom, že by hranice mohla být ještě vyšší. Proč podle vás u nás odbory na tyto věci zatím reagují, řekl bych, tak nějak vlažně?

Moc tomu přešlapování odborů na místě nerozumím. Kdy, když ne teď, a kdo, když ne odbory, by proti tomu měly demonstrovat v první řadě? Ale třeba se proberou ze zimního spánku a podaří se jim ukázat svou sílu. Vždyť odboráři jsou početnější než kterákoli politická strana v naší zemi!



Vláda prý také zvažuje zvýšení odvodů živnostníků. Ohledně sociálního pojištění se mluví o postupném zvýšení až o 60 procent. Co na to říkáte a nehrozí, že někteří menší živnostníci to prostě neuplatí a svou živnost vzdají?

Mezi živnostníky jsou propastné rozdíly, které vláda ještě prohloubila tím, že zvedla povinnost k registraci k DPH z 1 na 2 miliony a zároveň na stejnou úroveň zvedla i možnost využít paušální daň. Ale je přece obrovský rozdíl mezi tím, když tuto daň platí živnostník vydělávající 30 nebo 40 tisíc, nebo ten, který vydělává 150! Ten, který vydělává – řekněme těch 150 tisíc měsíčně – tedy téměř čtyřnásobek průměrné mzdy, by vyšší odvody určitě unesl. U těch s nízkými výdělky, pokud dojde k razantnímu zvyšování, jak plánuje vláda, bych se nedivila, kdyby se na to vykašlali.



Podívejme se i na situaci na Ukrajině. Čína předložila návrh na mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Může být skutečnou cestou k míru? A jak hodnotit postoj některých představitelů Spojených států?

Každý pokus o mírové řešení by se měl zkusit. Kdo odmítá mír, chce válku. Navíc 12 bodů, které Čínská lidová republika připravila, je podle mého soudu jeden z nejzásadnějších vnosů do debaty o míru. Pokud vím, tak některé z nich potvrdil i prezident Ukrajiny Zelenskyj – byť jiné vyloučil.



Na Facebooku jste také mluvila o tom, že se v Plzni údajně konala takzvaná Bandera party. Kdo to pořádá a co na takový název říci?



Nevěřila jsem vlastním očím, když se ke mně ta pozvánka na Bandera party dostala. Nejprve jsem si myslela, že je to nějaká provokace, ale po prověření od několika na sobě nezávislých osob se tato obludnost ukázala jako pravdivá a zcela reálná!



Překvapuje mě, že policie – resp. vybrané složky, které aktivně kontrolují ideovou čistotu názorů na sociálních sítích, nechaly Bandera party bez povšimnutí. Jen pro připomenutí: Bandera byl tak nelidské zvíře, že při praktikách jeho armády tuhla krev v žilách i zkušeným SSmanům. I proto vzniklo mé video a dopis ministrovi vnitra, který jsem v té souvislosti zaslala.



To, že někdo organizuje podobnou party, je děsivé, ale že se najde někdo, kdo to dokáže obhajovat či zlehčovat, je ještě děsivější. A to dělala třeba stránka Manipulátoři. I když při pohledu na tragikomickou historii jejího šéfredaktora Jana Cempera se není vlastně čemu divit. Ten (ačkoli mu ještě nebylo ani 40) stačil přejít od anarchistů, organizátora Occupy Prague, ke Straně zelených a dále od nich až do byznysu s neziskovkami. Zkrátka dělá čest názvu svého spolku, o čemž svědčí několik omluv, které musel na základě svých manipulativních a lživých vyjádření vyslovit. Chtěla jsem na jejich stránce diskutovat, ale správce mé příspěvky neúnavně mazal. Zkrátka demokracie v praxi.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

